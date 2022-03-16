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Майже дві тисячі чоловіків у Львові стали на тимчасовий військовий облік

Майже дві тисячі чоловіків у Львові стали на тимчасовий військовий облік

У Львові створили електронну базу переселенців, де реєструють військовозобов’язаних чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Львів, про це пише пресслужба Львівської міської ради.

Центр координації військовозобов’язаних вимушено переміщених українців міська і обласна влади створили задля реєстрації чоловіків призовного віку в електронній базі. Наразі у ній є майже 2 000 чоловіків з інших регіонів, 700 українців уже пішли на фронт захищати нашу країну.

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"Ми як місто технічно забезпечили цей центр, і там працює 8 наших адміністраторів. Ми створили електронну базу і реєструємо військовозобов’язаних, які приходять туди. Усім, хто має змогу захищати свою державу: на вулиці Ветеранів, 11, працює Центр координації військовозобов’язаних", – розповіла директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

Центр функціонує вже понад два тижні.

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"Одразу тих, хто хоче служити, позачергово скеровуємо у військкомати. Ті, хто мають медичні покази і не можуть бути призвані до служби, подають документи на комісію, яка підтверджує їхній статус. А з іншими людьми, які не хочуть служити, проводиться роз’яснювальна робота та бесіди про те, які є наслідки та відповідальність за ухиляння від служби", - додала Валентина Бартошик.

Автор: 

Львів (3066) військовий обов’язок (92)


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16.03.2022 16:23 Відповісти
Коли будуть мобілізовувати прокурорів і суддів. У них високі зарплати, пенсії, пільги, в кожного по декілька ділянок безкоштовно наданих державою. Говорять по телевізору, що після війни ми будемо будувати державу по новому, по справедливості, то нехай вже починають проводити мобілізацію по справедливості, щоб ми їм повірили. Кому найбільше держава дає благ,той повинен бути в перших рядах захисників цієї держави, а не в вічному статусі недоторканого - це по справедливості.
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16.03.2022 19:29 Відповісти
 
 