Майже дві тисячі чоловіків у Львові стали на тимчасовий військовий облік

У Львові створили електронну базу переселенців, де реєструють військовозобов’язаних чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Львів, про це пише пресслужба Львівської міської ради.

Центр координації військовозобов’язаних вимушено переміщених українців міська і обласна влади створили задля реєстрації чоловіків призовного віку в електронній базі. Наразі у ній є майже 2 000 чоловіків з інших регіонів, 700 українців уже пішли на фронт захищати нашу країну.

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"Ми як місто технічно забезпечили цей центр, і там працює 8 наших адміністраторів. Ми створили електронну базу і реєструємо військовозобов’язаних, які приходять туди. Усім, хто має змогу захищати свою державу: на вулиці Ветеранів, 11, працює Центр координації військовозобов’язаних", – розповіла директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

Центр функціонує вже понад два тижні.

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"Одразу тих, хто хоче служити, позачергово скеровуємо у військкомати. Ті, хто мають медичні покази і не можуть бути призвані до служби, подають документи на комісію, яка підтверджує їхній статус. А з іншими людьми, які не хочуть служити, проводиться роз’яснювальна робота та бесіди про те, які є наслідки та відповідальність за ухиляння від служби", - додала Валентина Бартошик.