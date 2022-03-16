Україна легалізувала ринок віртуальних активів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.
З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. За понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах.
"Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні й виводимо криптосектор із тіні. Крипторинок — один із найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до $3 трильйонів. Жодна інша сфера не може похвалитися настільки потужним темпом приросту капіталу. В Україні криптоіндустрія також активно розвивається", - пише міністр цифрової трансформації України.
Підписання закону відтепер дозволить:
• легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
• банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
• українці зможуть захистити свої вкладення у віртуальних активах.
• держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи
"Сьогодні ми маємо розбудовувати нові галузі економіки. Адже розвиток бізнесу — це запорука стабільності України", - впевнений Михайло Федоров.
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Украина и Россия разработали план нейтралитета Киева, чтобы положить конец нынешней войне. Проект соглашения из 15 пунктов предполагает отказ Киева от амбиций членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Об этом в среду, 16 марта, сообщает Financial Times со ссылкой на слова трех человек, участвующих в переговорах.
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Утверждается, что Украина и Россия добились "значительного прогресса" по предварительному мирному плану из 15 пунктов, включая прекращение огня и вывод российских войск, если Украина объявит о нейтралитете и примет некие "ограничения" для своих вооруженных сил.
"Предлагаемая сделка, которую украинские и российские переговорщики впервые обсудили в полном объеме в понедельник, предполагает отказ Киева от своих амбиций по вступлению в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение в обмен на защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция", - пишет издание.
При этом указано, что характер западных гарантий безопасности Украины - и их приемлемость для Москвы - может оказаться большим препятствием для любой сделки, как и статус украинских территорий, захваченных Россией и ее марионетками в 2014 году.
Также указано, что украинские официальные лица по-прежнему скептически относятся к тому, что президент России Владимир Путин полностью привержен делу мира, и опасаются, что Москва может выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любая сделка будет включать уход российских войск с территории Украины, захваченной с момента начала вторжения 24 февраля, а именно южные районы вдоль Азовского и Черного морей, а также территорию восточнее и севернее Киева
Джерело - корреспондент.нет
Це тількт попередня вимога до московії.
Але ж я тих подоляків та ригів та кучму не вибирав...
у нас больше "психологический барьер" в том, что не верилось, что могут быть такими идиотами и моральными уродами столько людей - ведь раньше вроде плюс минус одинаково жили. поэтому любые "сделки" с оккупантами работать никогда не станут.
Да и закон так себе, если честно. По содержанию хуже, чем было без него. Я предметно изучал вопрос.
за дармову електрику
Шифер купить в Лондоні ще дві квартири