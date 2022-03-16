Україна легалізувала ринок віртуальних активів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.

З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. За понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах.

"Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні й виводимо криптосектор із тіні. Крипторинок — один із найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до $3 трильйонів. Жодна інша сфера не може похвалитися настільки потужним темпом приросту капіталу. В Україні криптоіндустрія також активно розвивається", - пише міністр цифрової трансформації України.

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Підписання закону відтепер дозволить:

• легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

• банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

• українці зможуть захистити свої вкладення у віртуальних активах.

• держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи

"Сьогодні ми маємо розбудовувати нові галузі економіки. Адже розвиток бізнесу — це запорука стабільності України", - впевнений Михайло Федоров.