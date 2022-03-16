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Новини Війна
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Україна легалізувала ринок віртуальних активів

криптовалюта

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.

З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. За понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах.

"Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні й виводимо криптосектор із тіні. Крипторинок — один із найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до $3 трильйонів. Жодна інша сфера не може похвалитися настільки потужним темпом приросту капіталу. В Україні криптоіндустрія також активно розвивається", - пише міністр цифрової трансформації України.

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Підписання закону відтепер дозволить:
• легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
• банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
• українці зможуть захистити свої вкладення у віртуальних активах.
• держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи

"Сьогодні ми маємо розбудовувати нові галузі економіки. Адже розвиток бізнесу — це запорука стабільності України", - впевнений Михайло Федоров.

Зеленський Володимир (23697) криптовалюта (716) Федоров Михайло (874)


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Топ коментарі
+17
Сделка должна включать и Донбасс с Крымом. А иначе она не нужна. Мы боялись отвоёвывать Крым, потому что "будет большая война". Теперь этот психологический барьер преодолён - она уже есть. Значит надо идти до конца. Иначе смысл во всех этих смертях и разрушениях ? Биться уже до конца, нам мир помогает, а россияне лягут рано или поздно.
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16.03.2022 17:45
+4
Я особисто вважаю, що повинна бути зруйнована москва.
Це тількт попередня вимога до московії.
Але ж я тих подоляків та ригів та кучму не вибирав...
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16.03.2022 17:53
+3
😄 бєрі, бєрі, я сєбє єщьо нарісую
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16.03.2022 17:55
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Украина и Россия добились "значительного прогресса" по предварительному мирному плану из 15 пунктов, утверждают источники.
Украина и Россия разработали план нейтралитета Киева, чтобы положить конец нынешней войне. Проект соглашения из 15 пунктов предполагает отказ Киева от амбиций членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Об этом в среду, 16 марта, сообщает Financial Times со ссылкой на слова трех человек, участвующих в переговорах.

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11:10
Утверждается, что Украина и Россия добились "значительного прогресса" по предварительному мирному плану из 15 пунктов, включая прекращение огня и вывод российских войск, если Украина объявит о нейтралитете и примет некие "ограничения" для своих вооруженных сил.

"Предлагаемая сделка, которую украинские и российские переговорщики впервые обсудили в полном объеме в понедельник, предполагает отказ Киева от своих амбиций по вступлению в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение в обмен на защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция", - пишет издание.

При этом указано, что характер западных гарантий безопасности Украины - и их приемлемость для Москвы - может оказаться большим препятствием для любой сделки, как и статус украинских территорий, захваченных Россией и ее марионетками в 2014 году.

Также указано, что украинские официальные лица по-прежнему скептически относятся к тому, что президент России Владимир Путин полностью привержен делу мира, и опасаются, что Москва может выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любая сделка будет включать уход российских войск с территории Украины, захваченной с момента начала вторжения 24 февраля, а именно южные районы вдоль Азовского и Черного морей, а также территорию восточнее и севернее Киева
Джерело - корреспондент.нет
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16.03.2022 17:41 Відповісти
Сделка должна включать и Донбасс с Крымом. А иначе она не нужна. Мы боялись отвоёвывать Крым, потому что "будет большая война". Теперь этот психологический барьер преодолён - она уже есть. Значит надо идти до конца. Иначе смысл во всех этих смертях и разрушениях ? Биться уже до конца, нам мир помогает, а россияне лягут рано или поздно.
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16.03.2022 17:45 Відповісти
Я особисто вважаю, що повинна бути зруйнована москва.
Це тількт попередня вимога до московії.
Але ж я тих подоляків та ригів та кучму не вибирав...
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16.03.2022 17:53 Відповісти
рили? это запад больше за "большую войну" переживал(ет), имхо (вот и всякие там байденовские "большие цены" без реальных действий. интересно за сколько бы он продал часть американцев в случае чего) поэтому если бы Хйло пошел на прибалтику своей тупой ордой все было бы также как с Крымом плюс минус. ну конечно плевали бы в спину "санкции" и т.п. но против оружия там сильно не попрешь, устроили бы беларусь-2 через лет пять ну и население бы свалило сразу, осталось бы миллиона два-три прокацапов.
у нас больше "психологический барьер" в том, что не верилось, что могут быть такими идиотами и моральными уродами столько людей - ведь раньше вроде плюс минус одинаково жили. поэтому любые "сделки" с оккупантами работать никогда не станут.
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16.03.2022 18:25 Відповісти
гарна новина
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16.03.2022 17:42 Відповісти
шож там гарного?
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16.03.2022 18:04 Відповісти
Война заставила подписать. Целый год думал - подписать - не подписать. Диктатор Лукашенко и то уже давно легализовал крипту.
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16.03.2022 17:43 Відповісти
Закон вступит в силу после второго закона - о порядке налогообложения криптоактивов. А он ещё даже не рассматривался в принципе. Так что "не в этом году". Типа закон есть, но он ещё долго не будет работать.
Да и закон так себе, если честно. По содержанию хуже, чем было без него. Я предметно изучал вопрос.
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16.03.2022 17:47 Відповісти
😄 бєрі, бєрі, я сєбє єщьо нарісую
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16.03.2022 17:55 Відповісти
теперь пусть кто-то продаст за эти "криптоактивы" реальное вооружение
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16.03.2022 18:27 Відповісти
Luche dumajete kak organizovatj normalnije cifrovije dengi. Kripto - eto strashnoje boloto. Malo togo cto kurs prigajet kak zajac dvazdi v denj. Tak escho neimovernaja trata elektricestva, izskazenije rinka kompjuternih komponjentov i bolshaja zainteresovannostj kriminala i drugih lic ljubjaschih chernij nal.
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16.03.2022 18:51 Відповісти
ни одна цивилизованная страна почему то не решилась на такой шаг.
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16.03.2022 19:01 Відповісти
виртуальный человечек подписал что виртуальное
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16.03.2022 19:05 Відповісти
Бєне треба було негайно легалізувати що намайнив у Нікополі
за дармову електрику
Шифер купить в Лондоні ще дві квартири
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16.03.2022 19:17 Відповісти
почему крипта растет? ее нельзя отследить. и там прячут свои капиталы. конечно есть риск. завтра обвалится и как бы все. но пока растет. я продал 0,9 бита за 3к. подождал бы продал бы за 40.
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16.03.2022 19:18 Відповісти
Подождал бы ещё больше - попал бы в тюрму. Крипту как средство для прятания нелегальных средств и строения финансовых пирамид давно уже время банить повсюду.
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16.03.2022 21:48 Відповісти
 
 