Украина легализовала рынок виртуальных активов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Михаила Фёдорова.
С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.
"Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени. Крипторинок — один из самых динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до $3 триллионов. Ни одна сфера не может похвастаться столь мощным темпом прироста капитала. В Украине криптоиндустрия также активно развивается", - пишет министр цифровой трансформации Украины.
Подписание закона теперь позволит:
• легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;
• банки будут открывать счета для криптокомпаний;
• украинцы могут защитить свои вложения в виртуальных активах.
• государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы
"Сегодня мы должны строить новые отрасли экономики. Ведь развитие бизнеса - это залог стабильности Украины", - уверен Михаил Федоров.
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Украина и Россия разработали план нейтралитета Киева, чтобы положить конец нынешней войне. Проект соглашения из 15 пунктов предполагает отказ Киева от амбиций членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Об этом в среду, 16 марта, сообщает Financial Times со ссылкой на слова трех человек, участвующих в переговорах.
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Утверждается, что Украина и Россия добились "значительного прогресса" по предварительному мирному плану из 15 пунктов, включая прекращение огня и вывод российских войск, если Украина объявит о нейтралитете и примет некие "ограничения" для своих вооруженных сил.
"Предлагаемая сделка, которую украинские и российские переговорщики впервые обсудили в полном объеме в понедельник, предполагает отказ Киева от своих амбиций по вступлению в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение в обмен на защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция", - пишет издание.
При этом указано, что характер западных гарантий безопасности Украины - и их приемлемость для Москвы - может оказаться большим препятствием для любой сделки, как и статус украинских территорий, захваченных Россией и ее марионетками в 2014 году.
Также указано, что украинские официальные лица по-прежнему скептически относятся к тому, что президент России Владимир Путин полностью привержен делу мира, и опасаются, что Москва может выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любая сделка будет включать уход российских войск с территории Украины, захваченной с момента начала вторжения 24 февраля, а именно южные районы вдоль Азовского и Черного морей, а также территорию восточнее и севернее Киева
Джерело - корреспондент.нет
Це тількт попередня вимога до московії.
Але ж я тих подоляків та ригів та кучму не вибирав...
у нас больше "психологический барьер" в том, что не верилось, что могут быть такими идиотами и моральными уродами столько людей - ведь раньше вроде плюс минус одинаково жили. поэтому любые "сделки" с оккупантами работать никогда не станут.
Да и закон так себе, если честно. По содержанию хуже, чем было без него. Я предметно изучал вопрос.
за дармову електрику
Шифер купить в Лондоні ще дві квартири