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Новости Война
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Украина легализовала рынок виртуальных активов

криптовалюта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Михаила Фёдорова.

С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.

"Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени. Крипторинок — один из самых динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до $3 триллионов. Ни одна сфера не может похвастаться столь мощным темпом прироста капитала. В Украине криптоиндустрия также активно развивается", - пишет министр цифровой трансформации Украины.

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Подписание закона теперь позволит:
• легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;
• банки будут открывать счета для криптокомпаний;
• украинцы могут защитить свои вложения в виртуальных активах.
• государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы

"Сегодня мы должны строить новые отрасли экономики. Ведь развитие бизнеса - это залог стабильности Украины", - уверен Михаил Федоров.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) криптовалюта (91) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+17
Сделка должна включать и Донбасс с Крымом. А иначе она не нужна. Мы боялись отвоёвывать Крым, потому что "будет большая война". Теперь этот психологический барьер преодолён - она уже есть. Значит надо идти до конца. Иначе смысл во всех этих смертях и разрушениях ? Биться уже до конца, нам мир помогает, а россияне лягут рано или поздно.
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16.03.2022 17:45
+4
Я особисто вважаю, що повинна бути зруйнована москва.
Це тількт попередня вимога до московії.
Але ж я тих подоляків та ригів та кучму не вибирав...
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16.03.2022 17:53
+3
😄 бєрі, бєрі, я сєбє єщьо нарісую
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16.03.2022 17:55
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Украина и Россия добились "значительного прогресса" по предварительному мирному плану из 15 пунктов, утверждают источники.
Украина и Россия разработали план нейтралитета Киева, чтобы положить конец нынешней войне. Проект соглашения из 15 пунктов предполагает отказ Киева от амбиций членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Об этом в среду, 16 марта, сообщает Financial Times со ссылкой на слова трех человек, участвующих в переговорах.

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Лавров: Есть надежда на достижение компромисса
11:10
Утверждается, что Украина и Россия добились "значительного прогресса" по предварительному мирному плану из 15 пунктов, включая прекращение огня и вывод российских войск, если Украина объявит о нейтралитете и примет некие "ограничения" для своих вооруженных сил.

"Предлагаемая сделка, которую украинские и российские переговорщики впервые обсудили в полном объеме в понедельник, предполагает отказ Киева от своих амбиций по вступлению в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение в обмен на защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция", - пишет издание.

При этом указано, что характер западных гарантий безопасности Украины - и их приемлемость для Москвы - может оказаться большим препятствием для любой сделки, как и статус украинских территорий, захваченных Россией и ее марионетками в 2014 году.

Также указано, что украинские официальные лица по-прежнему скептически относятся к тому, что президент России Владимир Путин полностью привержен делу мира, и опасаются, что Москва может выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любая сделка будет включать уход российских войск с территории Украины, захваченной с момента начала вторжения 24 февраля, а именно южные районы вдоль Азовского и Черного морей, а также территорию восточнее и севернее Киева
Джерело - корреспондент.нет
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16.03.2022 17:41 Ответить
Сделка должна включать и Донбасс с Крымом. А иначе она не нужна. Мы боялись отвоёвывать Крым, потому что "будет большая война". Теперь этот психологический барьер преодолён - она уже есть. Значит надо идти до конца. Иначе смысл во всех этих смертях и разрушениях ? Биться уже до конца, нам мир помогает, а россияне лягут рано или поздно.
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16.03.2022 17:45 Ответить
Я особисто вважаю, що повинна бути зруйнована москва.
Це тількт попередня вимога до московії.
Але ж я тих подоляків та ригів та кучму не вибирав...
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16.03.2022 17:53 Ответить
рили? это запад больше за "большую войну" переживал(ет), имхо (вот и всякие там байденовские "большие цены" без реальных действий. интересно за сколько бы он продал часть американцев в случае чего) поэтому если бы Хйло пошел на прибалтику своей тупой ордой все было бы также как с Крымом плюс минус. ну конечно плевали бы в спину "санкции" и т.п. но против оружия там сильно не попрешь, устроили бы беларусь-2 через лет пять ну и население бы свалило сразу, осталось бы миллиона два-три прокацапов.
у нас больше "психологический барьер" в том, что не верилось, что могут быть такими идиотами и моральными уродами столько людей - ведь раньше вроде плюс минус одинаково жили. поэтому любые "сделки" с оккупантами работать никогда не станут.
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16.03.2022 18:25 Ответить
гарна новина
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16.03.2022 17:42 Ответить
шож там гарного?
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16.03.2022 18:04 Ответить
Война заставила подписать. Целый год думал - подписать - не подписать. Диктатор Лукашенко и то уже давно легализовал крипту.
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16.03.2022 17:43 Ответить
Закон вступит в силу после второго закона - о порядке налогообложения криптоактивов. А он ещё даже не рассматривался в принципе. Так что "не в этом году". Типа закон есть, но он ещё долго не будет работать.
Да и закон так себе, если честно. По содержанию хуже, чем было без него. Я предметно изучал вопрос.
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16.03.2022 17:47 Ответить
😄 бєрі, бєрі, я сєбє єщьо нарісую
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16.03.2022 17:55 Ответить
теперь пусть кто-то продаст за эти "криптоактивы" реальное вооружение
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16.03.2022 18:27 Ответить
Luche dumajete kak organizovatj normalnije cifrovije dengi. Kripto - eto strashnoje boloto. Malo togo cto kurs prigajet kak zajac dvazdi v denj. Tak escho neimovernaja trata elektricestva, izskazenije rinka kompjuternih komponjentov i bolshaja zainteresovannostj kriminala i drugih lic ljubjaschih chernij nal.
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16.03.2022 18:51 Ответить
ни одна цивилизованная страна почему то не решилась на такой шаг.
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16.03.2022 19:01 Ответить
виртуальный человечек подписал что виртуальное
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16.03.2022 19:05 Ответить
Бєне треба було негайно легалізувати що намайнив у Нікополі
за дармову електрику
Шифер купить в Лондоні ще дві квартири
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16.03.2022 19:17 Ответить
почему крипта растет? ее нельзя отследить. и там прячут свои капиталы. конечно есть риск. завтра обвалится и как бы все. но пока растет. я продал 0,9 бита за 3к. подождал бы продал бы за 40.
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16.03.2022 19:18 Ответить
Подождал бы ещё больше - попал бы в тюрму. Крипту как средство для прятания нелегальных средств и строения финансовых пирамид давно уже время банить повсюду.
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16.03.2022 21:48 Ответить
 
 