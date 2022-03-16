Украина легализовала рынок виртуальных активов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Михаила Фёдорова.

С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.

"Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени. Крипторинок — один из самых динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до $3 триллионов. Ни одна сфера не может похвастаться столь мощным темпом прироста капитала. В Украине криптоиндустрия также активно развивается", - пишет министр цифровой трансформации Украины.

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Подписание закона теперь позволит:

• легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;

• банки будут открывать счета для криптокомпаний;

• украинцы могут защитить свои вложения в виртуальных активах.

• государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы

"Сегодня мы должны строить новые отрасли экономики. Ведь развитие бизнеса - это залог стабильности Украины", - уверен Михаил Федоров.