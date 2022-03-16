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Країни НАТО погодилися й надалі постачати в Україну військове обладнання, - Столтенберг

столтенберг

Міністри оборони країн НАТО, які провели у Брюсселі надзвичайну зустріч, погодилися продовжувати надавати Україні суттєву допомогу, включаючи постачання критично необхідного військового обладнання, а також фінансову та гуманітарну підтримку.

Про це на пресконференції за підсумками міністерської зустрічі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми допомагаємо Україні скористатися своїм фундаментальним правом на самооборону, свободу та демократію, із постачанням суттєвого обсягу критично важливого військового обладнання. Сьогодні міністри погодилися, що ми маємо продовжувати надавати таку суттєву підтримку Україні, включаючи військові постачання, фінансову та гуманітарну допомогу", – сказав керівник НАТО.

Як зазначив Столтенберг, міністр оборони України Олексій Резніков, який взяв участь у зустрічі в режимі захищеної телеконференції, у "вражаючих деталях" розповів військовим керівникам Альянсу про всю глибину руйнувань, що були спричинені війною путіна, про самовідданий спротив українців проти цього вторгнення та про важливість допомоги з боку НАТО та від країн-союзниць.

"Ми всі віддали шану мужності українського народу та Збройних Сил України. Союзники по НАТО підтримували Україну шляхом постачання обладнання та наданням тренувань протягом багатьох років… Партнери та союзники по НАТО також приймають мільйони українських біженців", – додав генеральний секретар НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо членства в НАТО залишається суверенним правом України, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6424) зброя (7436) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+24
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16.03.2022 19:20
+11
Цьому світу потрібне генеральне прибирання бо занадто багато тут вже згнило після Другої Світової війни,..
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16.03.2022 19:21
+9
Пишу це з 2014 року.
А зараз додаю, що нація-Z має бути денацифікована.
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16.03.2022 19:24
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16.03.2022 19:20 Відповісти
Пишу це з 2014 року.
А зараз додаю, що нація-Z має бути денацифікована.
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16.03.2022 19:24 Відповісти
денаZифікована
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16.03.2022 20:02 Відповісти
так прапор тобі в руки, підтягуйтесь до нас, а то повчати - діло не хитре.....
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16.03.2022 19:27 Відповісти
Поставки будут -- бить гадов везде всеми доступными средствами
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16.03.2022 19:31 Відповісти
Цьому світу потрібне генеральне прибирання бо занадто багато тут вже згнило після Другої Світової війни,..
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16.03.2022 19:21 Відповісти
какое снисхождение ...
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16.03.2022 19:24 Відповісти
какта ета ні па путінскі...
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16.03.2022 19:27 Відповісти
як то так?!!!! Надавати літаки та ПВО - бояться третьої світової, а іншу зброю - то страх проходить? Він або є, або його не має, такого не може бути: тут є, а там не має....
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16.03.2022 19:24 Відповісти
ПВО вже їде в Україну, не розганяй зраду де її немає
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16.03.2022 19:36 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/15/7136025/ - ще тільки лист 6 республіканців вчора написали Байдену....коли приїде, то рак свисне....уже літаки нам надали, доганяють і ще надають....так волокіта під час війни - смерті подібна. Я чесно думав що НАТО - це сила, а виявилось збіговисько боягузів.
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16.03.2022 19:43 Відповісти
Дають ту зброю, якою ми можемо користуватись зразу, без вивчення, і яку можемо самі техобслуговувати. А ПВО треба було робити з 19-го року, а не посилати ***** Олега Петровича.
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16.03.2022 19:51 Відповісти
а чого з 2019 року? Раніше було заборонено?
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16.03.2022 20:18 Відповісти
Раніше встигли зробити техдокументацію, та зліпити все до купи, а восени 19-го фінансування монобандою було похєрене. А замість ЗРК, який можно було за 50 мільйонів долларів вже видати для випробувань наступного 20 року, у пресі почали з'являтися алярмістські публікації, на які мутрий наріт ніяк не реагував, бо всі дивилися відосікі. Дивно, що ви не знаєте. Теж відосікі увагу відволікли?
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16.03.2022 20:35 Відповісти
з 2014 року 5 років ліпили документацію, навіть не смішно....
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16.03.2022 20:36 Відповісти
по вашій відповіді я зрозумів, що ви навіть уяви не маєте, де читати історію створення і розвитку українського ЗРК, і взагалі, скільки це потребує років.
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16.03.2022 20:40 Відповісти
Суки сцикливые. Тут уже море крови , а они токо решили.
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16.03.2022 19:44 Відповісти
у них есть разведданные о возможной реакции путлера на разные виды поставок.
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16.03.2022 19:41 Відповісти
чхать я хотів на їх розвіддані, нам небо чимось потрібно прикрити, а не їхні розвіддані
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16.03.2022 19:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gqee0ZivMLM привіт кадирівцям і кадирову від наших хлопців
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16.03.2022 19:25 Відповісти
сюди до колекції )))))
https://twitter.com/i/status/1504016624919138305
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16.03.2022 20:51 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1504016132818313216 https://twitter.com/i/status/1504016132818313216

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16.03.2022 20:54 Відповісти
интересно, понимают ли страны НАТО, что сейчас на глазах у всего мира, открыто и не таясь происходят страшные во всей своей мерзости преступления против людей и человечности, это надо остановить безоговорочно и быстро, сколько бы это не стоило в деньгах, потому что люди должны отдавать себе отчет, что кровожадный монстр в виде сошедшего с ума фюрера и его безмозглых, одурманенных граждан смертельно опасны для всех, а не только для Украины...
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16.03.2022 19:30 Відповісти
Не в первый раз. Когда Сирию уничтожали, тоже все смотрели сквозь пальцы. Беженцам помогали, и Турции разрешили поучаствовать в частном порядке.
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16.03.2022 19:42 Відповісти
Понимают конечно, но человечество впервые столкнулось с диктатором, у которого полно ядрёного оружия. Хотя ************* "ядерный щит" может в реальности иметь такое же ************ состояние, как и его армия...
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16.03.2022 19:50 Відповісти
Ось НАТО зараз і перевіряє 🔬стан рашкиного ЯО. І не буде діяти, доки не буде впевнено.
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16.03.2022 20:48 Відповісти
Сподіваюсь пані розуміє, що швидко це можна зробити тільки трьома способами:
- капітуляція на умовах агресора;
- повна перемога над агресором;
- перемир'я, яке просто відтермінує подальшу агресію у часі.
Який варіант пані до вподоби?

А апеляція до НАТО тут зайва. Вони мають вимкнути емоції і діяти прагматично (що вони і роблять) для запобігання розпалюванню ще більшого конфлікту.
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16.03.2022 19:51 Відповісти
Ізраїль-ні...(

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Когда я пишу, что с 2014 года государство Израиль полностью отказалось продавать за деньги оружие и технологии Украине, при этом продолжая продавать оружие и технологии роZZии (главного друга Ирана) - это антисемитизм? Или просто неприятная правда?

И не надо погружаться в историю от исхода из Египта и до голосований в ООН. История пишется сейчас, кровью лишнехромосомных, а ООН уже не вылечить от импотенции.

Я был и остаюсь преданным другом Израиля и его граждан. И это дает мне право открыто говорить и писать то, что мне не нравится в позиции Израиля.

Безусловно Израиль имеет право проводить свою политику так, как ему кажется правильно. Но и я имею полное право высказывать свое личное мнение о проводимой Израилем политике. И посылать Израиль вслед за руZZким военным кораблем, на котором стоят израильские военные системы.

Еще раз. Для тех, кто в бронепоезде. Чтобы не было вопросов. Я критикую официальный Израиль за фактическую отмену безвиза с Украиной и введение квот на беженцев. Граждане Израиля как избиратели полностью в ответе за эти шаги властей Израиля. И эти шаги никак не могут быть компенсированы поддержкой Украины простыми гражданами Израиля.

https://defence-line.org/2022/03/eshhe-raz-pro-izrail-ukrainu-i-pro-prezedenta-nashego/
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16.03.2022 19:32 Відповісти
Здесь много лжи, Израиль отказался от предложений России по совместному производству современных ударных БПЛА, хотя сотрудничал с ними в 2010 году, но сотрудничество с Россией вызывало много вопросов в самом Израиле и насколько я знаю, последний совместный проект у них закончился у 2013 году. Другое дело, почему он не продает оружие Украине, очевидно, что у них своя война с Ираном в Сирии, а Россия граничит с Израилем и может серьезно нагадить. У нас передали, что 74% израильтян на стороне Украины, но Израиль все равно будет соблюдать нейтралитет,ограничеваясь гумманитарной поддержкой Украине.
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16.03.2022 21:07 Відповісти
Чужими руками каштаны таскать из огня. Коротко и ясно.
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16.03.2022 19:32 Відповісти
Ей твітерний генерал, а нАТО яке має відношення до біженців? Уже приписує собі те до чого взагалі не має ніякого відношення. А ділі сама організація нАТО виділила Україні лише пару сотень літрів пального. Потужні, ух і сильні ,за кожен дюйм воюватимуть. Бойові дрони літають годинами в пов.просторі нАТО, тьфу бл.
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16.03.2022 19:33 Відповісти
ш`maruv
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16.03.2022 19:53 Відповісти
Штаб квартира НАТО будет в Киеве. Такого народа как украинцы в НАТО ещё не было. Теперь будет.
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16.03.2022 19:49 Відповісти
У нас своє НАТО - Національна Армія Територіальної Оборони!
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16.03.2022 19:54 Відповісти
НАТО мудро решило не обращать внимания на некоторые вскрики 4-жды
откосившего.
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16.03.2022 19:52 Відповісти
Да..??? А касапутина писю не забыли поцеловать??
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16.03.2022 20:03 Відповісти
Какой-то он вялый,пешка(
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23.03.2022 21:51 Відповісти
 
 