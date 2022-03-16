Країни НАТО погодилися й надалі постачати в Україну військове обладнання, - Столтенберг
Міністри оборони країн НАТО, які провели у Брюсселі надзвичайну зустріч, погодилися продовжувати надавати Україні суттєву допомогу, включаючи постачання критично необхідного військового обладнання, а також фінансову та гуманітарну підтримку.
Про це на пресконференції за підсумками міністерської зустрічі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми допомагаємо Україні скористатися своїм фундаментальним правом на самооборону, свободу та демократію, із постачанням суттєвого обсягу критично важливого військового обладнання. Сьогодні міністри погодилися, що ми маємо продовжувати надавати таку суттєву підтримку Україні, включаючи військові постачання, фінансову та гуманітарну допомогу", – сказав керівник НАТО.
Як зазначив Столтенберг, міністр оборони України Олексій Резніков, який взяв участь у зустрічі в режимі захищеної телеконференції, у "вражаючих деталях" розповів військовим керівникам Альянсу про всю глибину руйнувань, що були спричинені війною путіна, про самовідданий спротив українців проти цього вторгнення та про важливість допомоги з боку НАТО та від країн-союзниць.
"Ми всі віддали шану мужності українського народу та Збройних Сил України. Союзники по НАТО підтримували Україну шляхом постачання обладнання та наданням тренувань протягом багатьох років… Партнери та союзники по НАТО також приймають мільйони українських біженців", – додав генеральний секретар НАТО.
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А зараз додаю, що нація-Z має бути денацифікована.
https://twitter.com/i/status/1504016624919138305
- капітуляція на умовах агресора;
- повна перемога над агресором;
- перемир'я, яке просто відтермінує подальшу агресію у часі.
Який варіант пані до вподоби?
А апеляція до НАТО тут зайва. Вони мають вимкнути емоції і діяти прагматично (що вони і роблять) для запобігання розпалюванню ще більшого конфлікту.
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Когда я пишу, что с 2014 года государство Израиль полностью отказалось продавать за деньги оружие и технологии Украине, при этом продолжая продавать оружие и технологии роZZии (главного друга Ирана) - это антисемитизм? Или просто неприятная правда?
И не надо погружаться в историю от исхода из Египта и до голосований в ООН. История пишется сейчас, кровью лишнехромосомных, а ООН уже не вылечить от импотенции.
Я был и остаюсь преданным другом Израиля и его граждан. И это дает мне право открыто говорить и писать то, что мне не нравится в позиции Израиля.
Безусловно Израиль имеет право проводить свою политику так, как ему кажется правильно. Но и я имею полное право высказывать свое личное мнение о проводимой Израилем политике. И посылать Израиль вслед за руZZким военным кораблем, на котором стоят израильские военные системы.
Еще раз. Для тех, кто в бронепоезде. Чтобы не было вопросов. Я критикую официальный Израиль за фактическую отмену безвиза с Украиной и введение квот на беженцев. Граждане Израиля как избиратели полностью в ответе за эти шаги властей Израиля. И эти шаги никак не могут быть компенсированы поддержкой Украины простыми гражданами Израиля.
https://defence-line.org/2022/03/eshhe-raz-pro-izrail-ukrainu-i-pro-prezedenta-nashego/
откосившего.