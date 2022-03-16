Країни НАТО погодилися й надалі постачати в Україну військове обладнання, - Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО, які провели у Брюсселі надзвичайну зустріч, погодилися продовжувати надавати Україні суттєву допомогу, включаючи постачання критично необхідного військового обладнання, а також фінансову та гуманітарну підтримку.

Про це на пресконференції за підсумками міністерської зустрічі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми допомагаємо Україні скористатися своїм фундаментальним правом на самооборону, свободу та демократію, із постачанням суттєвого обсягу критично важливого військового обладнання. Сьогодні міністри погодилися, що ми маємо продовжувати надавати таку суттєву підтримку Україні, включаючи військові постачання, фінансову та гуманітарну допомогу", – сказав керівник НАТО.

Як зазначив Столтенберг, міністр оборони України Олексій Резніков, який взяв участь у зустрічі в режимі захищеної телеконференції, у "вражаючих деталях" розповів військовим керівникам Альянсу про всю глибину руйнувань, що були спричинені війною путіна, про самовідданий спротив українців проти цього вторгнення та про важливість допомоги з боку НАТО та від країн-союзниць.

"Ми всі віддали шану мужності українського народу та Збройних Сил України. Союзники по НАТО підтримували Україну шляхом постачання обладнання та наданням тренувань протягом багатьох років… Партнери та союзники по НАТО також приймають мільйони українських біженців", – додав генеральний секретар НАТО.

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