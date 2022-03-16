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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Польща представила у штаб-квартирі НАТО проєкт миротворчої місії в Україні

блащак

Польща представила проєкт миротворчої місії в Україні під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі організації у Брюсселі.

Про це заявив у середу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія напала на Україну, триває війна, гинуть цивільні особи. Звичайно, не може бути згоди Північноатлантичного альянсу на такого роду ситуацію. У зв'язку з цим ми обговорили дії, які необхідно вжити, щоб затримати агресію. Зі свого боку я представив проєкт, про який учора в Києві говорив віцепрем’єр Ярослав Качинський", - заявив Блащак.

За його словами, тепер союзники мають подумати, яким чином могла б бути сформована миротворча місія в Україні. Він зауважив, що такого роду миротворча місія діє у Косові.

"Я хотів би підкреслити, що між союзниками панує єдність щодо оцінки ситуації, оцінки російської агресії в Україні", - констатував Блащак.

Читайте також: Німеччина проти відправки миротворців НАТО в Україну

Польський міністр підкреслив, що представник РП при НАТО готовий обговорювати деталі можливої миротворчої місії Альянсу в Україні.

"Це нова пропозиця, свіжий проєкт. Його прийнято із зацікавленням. Він непростий, і це всі усвідомлюють", - звернув увагу Блащак.

Він додав, що Варшава розраховує на швидке вироблення позиції з цього приводу з боку Північноатлантичного альянсу.

Також читайте: Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО

Напередодні Качинський заявив у Києві, що в Україні необхідно розгорнути миротворчу та гуманітарну місію НАТО чи інших організацій.

Як повідомлялося, до України 15 березня прибули прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, а також віцепрем'єр-міністр РП. Це перший візит міжнародних гостей такого рівня до Києва після початку збройної агресії росії проти України.

Автор: 

миротворці (823) НАТО (6424) Польща (8484) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+10
ото тільки прибалти і поляки нам вірні друзі і залишились....бо знають, що наступні будуть вони
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16.03.2022 19:31
+4
НАТО обісралося. От поміняють памперси, може тоді..
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16.03.2022 19:37
+4
Нічого вони не обісралися.
Скільки вже можна.
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16.03.2022 19:40
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ото тільки прибалти і поляки нам вірні друзі і залишились....бо знають, що наступні будуть вони
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16.03.2022 19:31 Відповісти
Тобто, вчора прем"єри Польщі, Чехії та Словенії обговорювали миротвочу місію в Україні. А в яких областях України будуть відповідно розміщені миротвочі підрозділи цих країн?
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16.03.2022 19:43 Відповісти
16 березня 2022. Німеччина проти відправлення миротворчої місії НАТО до України.

Про це заявив сьогодні офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, пише видання il Fatto Quotidiano.

«Жодні військові та персонал НАТО не мають входити на територію України. Ми маємо чітку червону лінію в цьому питанні», - заявив Хебестрейт, відповідаючи на питання про миротворчу місію НАТО, запропоновану Польщею.
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16.03.2022 20:46 Відповісти
Та й *** цим Риббентропам, коли вже по ним кацапи будуть гатити може й зрозумiють що верзуть маячню, а так - нi.
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16.03.2022 23:18 Відповісти
НАТО обісралося. От поміняють памперси, може тоді..
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16.03.2022 19:37 Відповісти
Нічого вони не обісралися.
Скільки вже можна.
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16.03.2022 19:40 Відповісти
Ксюха, тепер ти бачишь як тяжко з ціма зрадопадлами?! А на мене колись до Войни псіховала.
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16.03.2022 19:47 Відповісти
А хто ти ?
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16.03.2022 20:43 Відповісти
проїхали.
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16.03.2022 21:03 Відповісти
Зато швабі уже успели проблеять что миротворцев не будут посілать
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16.03.2022 19:45 Відповісти
Какие к чертям миротворцы? Миротворцы вводятся только при гражданской войне при согласии обеих сторон. В данном же случае на Украину напала Рашка которая не согласится на миротворцев потому что она не заинтересована в мире. сли бы Рашка была заинтересована в мире то она просто бы вывела свои войска с Украины и нах. не нужны были бы миротворцы.
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16.03.2022 19:46 Відповісти
https://www.facebook.com/watch?v=479265267278858
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16.03.2022 19:48 Відповісти
Питання в тому, що ця миротворча місія буде робити в Україні?!
Ми що збираємося заморозити конфлікт і провести лінію розмежування по "хотєлкам" Путіна??!!
В якості спостерігачів?
В якості миротворців ООН, так це інша процедура.
В якості воюючої сторони, так НАТО від цього бігає як чорт від ладану.
Незрозуміло, але благородно.
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16.03.2022 19:48 Відповісти
херсонский аэропорт)) видео
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16.03.2022 19:49 Відповісти
 
 