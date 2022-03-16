Польща представила у штаб-квартирі НАТО проєкт миротворчої місії в Україні

Польща представила проєкт миротворчої місії в Україні під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі організації у Брюсселі.

Про це заявив у середу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія напала на Україну, триває війна, гинуть цивільні особи. Звичайно, не може бути згоди Північноатлантичного альянсу на такого роду ситуацію. У зв'язку з цим ми обговорили дії, які необхідно вжити, щоб затримати агресію. Зі свого боку я представив проєкт, про який учора в Києві говорив віцепрем’єр Ярослав Качинський", - заявив Блащак.

За його словами, тепер союзники мають подумати, яким чином могла б бути сформована миротворча місія в Україні. Він зауважив, що такого роду миротворча місія діє у Косові.

"Я хотів би підкреслити, що між союзниками панує єдність щодо оцінки ситуації, оцінки російської агресії в Україні", - констатував Блащак.

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Польський міністр підкреслив, що представник РП при НАТО готовий обговорювати деталі можливої миротворчої місії Альянсу в Україні.

"Це нова пропозиця, свіжий проєкт. Його прийнято із зацікавленням. Він непростий, і це всі усвідомлюють", - звернув увагу Блащак.

Він додав, що Варшава розраховує на швидке вироблення позиції з цього приводу з боку Північноатлантичного альянсу.

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Напередодні Качинський заявив у Києві, що в Україні необхідно розгорнути миротворчу та гуманітарну місію НАТО чи інших організацій.

Як повідомлялося, до України 15 березня прибули прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, а також віцепрем'єр-міністр РП. Це перший візит міжнародних гостей такого рівня до Києва після початку збройної агресії росії проти України.