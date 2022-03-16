Washington Post: Найкращий мирний план для України - це ще більше зброї
Вашингтон повинен подвоїти свою військову допомогу українській армії.
Про це на сторінках Washington Post пише американський журналіст і романіст Девід Ігнатіус, якого цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами автора, три тижні війни поставили два нагальні питання: як допомогти сміливим українцям продовжувати їхню битву за свободу і як покласти кінець цій війні, перш ніж Україна буде зруйнована?
"Може здатися, що ці питання гостро суперечать одне одному. Але адміністрація Джо Байдена не помиляється, коли вірить у їхню взаємопов’язаність. Збільшуючи військову допомогу для України й змушуючи Владіміра Путіна платити все вищу ціну за вторгнення, США і їхні союзники збільшують шанси досягнення мирної угоди, яка не буде капітуляцією перед зухвалою агресією Росії", - йдеться в заяві.
"Іншими словами, військова підтримка України - це найкращий мирний план. Вже зараз українська героїчна оборона змусила Путіна пом’якшити свої початкові військові вимоги. "Мирний процес" триває за участі посередників з Ізраїлю, Німеччини, Франції й інших країн. Будемо сподіватися, що це призведе до припинення вогню незабаром. Але будь-яка реальне рішення буде вимагати від Путіна зміни курсу і не лише, щоб врятувати Україну, а щоб врятувати Росію", - йдеться в статті.
Впродовж попереднього тижня дипломати активно працювали над створенням формували нейтралітету Україна за прикладом Австрії. Гарантами безпеки повинні виступити Німеччина, Франція, Росія, США і може деякі інші країни. Ця формула - це велика поступка Путіну, яка також може скоротити героїчний статус президента Володимира Зеленського. Багато українців погодяться, що їхній народ воює й помирає не за нейтралітет.
"Безрозсудна авантюра Путіна провалилася. І чим довше триває війна, знищуючи міста України, тим глибшою і довготривалою його поразка буде. Байден збирається відвідати Європу наступного тижня. Цей візит повинен стати платформою для подвійної кампанії: він повинен підтвердити готовність США і НАТО надати Україні зброю для опору російській жахливій неспровокованій атаці. І водночас президент США повинен підтримати мирні зусилля, які не пришвидшувалися за останній тиждень", йдеться в статті.
Автор вважає, що адміністрації Байдена не потрібно йти на екстремальні ризики у наступні тижні. Достатньо розширити те, що вже робиться: передати більше протитанкових і протиповітряних ракет через країни НАТО, які межують з Україною. Доставити більші, більш потужні протиповітряні ракети, а не лише переносні Stinger. Відправити ще більше турецьких безпілотників, які були надзвичайно ефективними. Забезпечити Україну протикорабельними ракетами, щоб придушити російське домінування на узбережжі Чорного моря. Відправити більше пального й боєприпасів. Поки Росія буде обирати битву, доти потрібно робити цю війну якомога більш болючою для неї.
Ця війна жахлива для України, але вона дуже дорого коштує й Росії. За деякими підрахунками США, за три тижні боїв Москва втратила 5 тисяч солдатів. А це більше, ніж загинуло американських солдатів за три роки боїв в Іраку, і більш ніж вдвічі більше від американських втрат за 20 років війни в Афганістані. Російські втрати тільки почалися, цитує його видання.
"Ми зараз в переломному моменті, коли кожна зі сторін бачить певну перевагу в домовленостях про мир. Парадоксально, це саме той час, коли США потрібно подвоїти свою підтримку України, поки остання гармата російських загарбників не замовкне", - наголошує автор.
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а не якісь там перемовини..
Кожному бійцю ВСУ Дрон-Камікадзе
-жодного мацкаля на нашій землі не зостанеться
Хочешь мира - готовая к войне
З такими "посередниками" і ворогів не треба ... Всі на боці ***** грають та йому несамовито ********** ... їхнє завдання не перемога правди та правоти, не перемога України, а чим скоріше, будь-яким чином, за будь-чий рахунок, повернутися до гендлювання з москальською ордою...
Глубокие озабоченности, намоченности, переговоры и политика перестать стрелять лишь подбадривает бункерного ************** к новым военным преступлениям.
Росія вже була гарантом Казахстану! І що? В Казахстані розпочалася революція - росія ввела війська!
Так само в Україні можуть початися якісь мітинги, і росія може ввести війська, як гарант.
Від росії потрібно потребувати підписати договір, за яким вона зобов'язується не нападати на Україну.
А от всі інші країни мають стати гарантами.
Она понимает только бесспорное военное преимущество.