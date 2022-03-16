Washington Post: Найкращий мирний план для України - це ще більше зброї

Вашингтон повинен подвоїти свою військову допомогу українській армії.

Про це на сторінках Washington Post пише американський журналіст і романіст Девід Ігнатіус, якого цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами автора, три тижні війни поставили два нагальні питання: як допомогти сміливим українцям продовжувати їхню битву за свободу і як покласти кінець цій війні, перш ніж Україна буде зруйнована?

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"Може здатися, що ці питання гостро суперечать одне одному. Але адміністрація Джо Байдена не помиляється, коли вірить у їхню взаємопов’язаність. Збільшуючи військову допомогу для України й змушуючи Владіміра Путіна платити все вищу ціну за вторгнення, США і їхні союзники збільшують шанси досягнення мирної угоди, яка не буде капітуляцією перед зухвалою агресією Росії", - йдеться в заяві.

"Іншими словами, військова підтримка України - це найкращий мирний план. Вже зараз українська героїчна оборона змусила Путіна пом’якшити свої початкові військові вимоги. "Мирний процес" триває за участі посередників з Ізраїлю, Німеччини, Франції й інших країн. Будемо сподіватися, що це призведе до припинення вогню незабаром. Але будь-яка реальне рішення буде вимагати від Путіна зміни курсу і не лише, щоб врятувати Україну, а щоб врятувати Росію", - йдеться в статті.

Впродовж попереднього тижня дипломати активно працювали над створенням формували нейтралітету Україна за прикладом Австрії. Гарантами безпеки повинні виступити Німеччина, Франція, Росія, США і може деякі інші країни. Ця формула - це велика поступка Путіну, яка також може скоротити героїчний статус президента Володимира Зеленського. Багато українців погодяться, що їхній народ воює й помирає не за нейтралітет.

"Безрозсудна авантюра Путіна провалилася. І чим довше триває війна, знищуючи міста України, тим глибшою і довготривалою його поразка буде. Байден збирається відвідати Європу наступного тижня. Цей візит повинен стати платформою для подвійної кампанії: він повинен підтвердити готовність США і НАТО надати Україні зброю для опору російській жахливій неспровокованій атаці. І водночас президент США повинен підтримати мирні зусилля, які не пришвидшувалися за останній тиждень", йдеться в статті.

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Автор вважає, що адміністрації Байдена не потрібно йти на екстремальні ризики у наступні тижні. Достатньо розширити те, що вже робиться: передати більше протитанкових і протиповітряних ракет через країни НАТО, які межують з Україною. Доставити більші, більш потужні протиповітряні ракети, а не лише переносні Stinger. Відправити ще більше турецьких безпілотників, які були надзвичайно ефективними. Забезпечити Україну протикорабельними ракетами, щоб придушити російське домінування на узбережжі Чорного моря. Відправити більше пального й боєприпасів. Поки Росія буде обирати битву, доти потрібно робити цю війну якомога більш болючою для неї.

Ця війна жахлива для України, але вона дуже дорого коштує й Росії. За деякими підрахунками США, за три тижні боїв Москва втратила 5 тисяч солдатів. А це більше, ніж загинуло американських солдатів за три роки боїв в Іраку, і більш ніж вдвічі більше від американських втрат за 20 років війни в Афганістані. Російські втрати тільки почалися, цитує його видання.

"Ми зараз в переломному моменті, коли кожна зі сторін бачить певну перевагу в домовленостях про мир. Парадоксально, це саме той час, коли США потрібно подвоїти свою підтримку України, поки остання гармата російських загарбників не замовкне", - наголошує автор.