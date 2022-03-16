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Новини Війна
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Washington Post: Найкращий мирний план для України - це ще більше зброї

Washington Post: Найкращий мирний план для України - це ще більше зброї

Вашингтон повинен подвоїти свою військову допомогу українській армії.

Про це на сторінках Washington Post пише американський журналіст і романіст Девід Ігнатіус, якого цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами автора, три тижні війни поставили два нагальні питання: як допомогти сміливим українцям продовжувати їхню битву за свободу і як покласти кінець цій війні, перш ніж Україна буде зруйнована?

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"Може здатися, що ці питання гостро суперечать одне одному. Але адміністрація Джо Байдена не помиляється, коли вірить у їхню взаємопов’язаність. Збільшуючи військову допомогу для України й змушуючи Владіміра Путіна платити все вищу ціну за вторгнення, США і їхні союзники збільшують шанси досягнення мирної угоди, яка не буде капітуляцією перед зухвалою агресією Росії", - йдеться в заяві.

"Іншими словами, військова підтримка України - це найкращий мирний план. Вже зараз українська героїчна оборона змусила Путіна пом’якшити свої початкові військові вимоги. "Мирний процес" триває за участі посередників з Ізраїлю, Німеччини, Франції й інших країн. Будемо сподіватися, що це призведе до припинення вогню незабаром. Але будь-яка реальне рішення буде вимагати від Путіна зміни курсу і не лише, щоб врятувати Україну, а щоб врятувати Росію", - йдеться в статті.

Впродовж попереднього тижня дипломати активно працювали над створенням формували нейтралітету Україна за прикладом Австрії. Гарантами безпеки повинні виступити Німеччина, Франція, Росія, США і може деякі інші країни. Ця формула - це велика поступка Путіну, яка також може скоротити героїчний статус президента Володимира Зеленського. Багато українців погодяться, що їхній народ воює й помирає не за нейтралітет.

"Безрозсудна авантюра Путіна провалилася. І чим довше триває війна, знищуючи міста України, тим глибшою і довготривалою його поразка буде. Байден збирається відвідати Європу наступного тижня. Цей візит повинен стати платформою для подвійної кампанії: він повинен підтвердити готовність США і НАТО надати Україні зброю для опору російській жахливій неспровокованій атаці. І водночас президент США повинен підтримати мирні зусилля, які не пришвидшувалися за останній тиждень", йдеться в статті.

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Автор вважає, що адміністрації Байдена не потрібно йти на екстремальні ризики у наступні тижні. Достатньо розширити те, що вже робиться: передати більше протитанкових і протиповітряних ракет через країни НАТО, які межують з Україною. Доставити більші, більш потужні протиповітряні ракети, а не лише переносні Stinger. Відправити ще більше турецьких безпілотників, які були надзвичайно ефективними. Забезпечити Україну протикорабельними ракетами, щоб придушити російське домінування на узбережжі Чорного моря. Відправити більше пального й боєприпасів. Поки Росія буде обирати битву, доти потрібно робити цю війну якомога більш болючою для неї.

Ця війна жахлива для України, але вона дуже дорого коштує й Росії. За деякими підрахунками США, за три тижні боїв Москва втратила 5 тисяч солдатів. А це більше, ніж загинуло американських солдатів за три роки боїв в Іраку, і більш ніж вдвічі більше від американських втрат за 20 років війни в Афганістані. Російські втрати тільки почалися, цитує його видання.

"Ми зараз в переломному моменті, коли кожна зі сторін бачить певну перевагу в домовленостях про мир. Парадоксально, це саме той час, коли США потрібно подвоїти свою підтримку України, поки остання гармата російських загарбників не замовкне", - наголошує автор.

Байден Джо (2883) зброя (7436) Україна (5865)


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Топ коментарі
+40
Правильно пишут
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16.03.2022 19:50
+31
Это очень здравая мысль!!!!
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16.03.2022 19:50
+29
100%
а не якісь там перемовини..
Кожному бійцю ВСУ Дрон-Камікадзе
-жодного мацкаля на нашій землі не зостанеться
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16.03.2022 19:52
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16.03.2022 19:50 Відповісти
В цілому все правильно, єдине що трохи бентежить, так би мовити, їх підрахунок тушок окупантів, явно недооцінюють наших козаків і козачок))
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16.03.2022 20:14 Відповісти
Вони рахують 100% підтверджені убивства, тобто фото і встановлення особи.
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16.03.2022 20:16 Відповісти
Хз як вони там рахують, їх розвідка прогнозувала що Київ за 2-3 дня кацапи окупують))
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Напевно калькулятор поламався))
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16.03.2022 20:44 Відповісти
Это очень здравая мысль!!!!
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16.03.2022 19:50 Відповісти
І тільки так!
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16.03.2022 19:51 Відповісти
100%
а не якісь там перемовини..
Кожному бійцю ВСУ Дрон-Камікадзе
-жодного мацкаля на нашій землі не зостанеться
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16.03.2022 19:52 Відповісти
Ці дрони добре нищать системи ППО ворога, бо їх радари не бачать. Для того ці дрони й робили.
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16.03.2022 20:03 Відповісти
"Іншими словами, військова підтримка України - це найкращий мирний план Джерело:
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16.03.2022 19:53 Відповісти
Літаки та протибатарейні системи нам також вкрай необхідні.
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16.03.2022 19:54 Відповісти
І протикорабельні комплекси типу нептун. Щоб знищити російські кораблі.
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16.03.2022 20:10 Відповісти
Как говорила старая фраза

Хочешь мира - готовая к войне
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16.03.2022 19:55 Відповісти
Амереканцi молодцi! Украiнi - бiльше зброi! Украiна - не зеленський.
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16.03.2022 19:57 Відповісти
Орки поважають лише силу. Едини спосіб достукатися до орка і донести свою думку, це спочатку харашо дать йому в ********.
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16.03.2022 19:57 Відповісти
"Мирний процес" триває за участі посередників з Ізраїлю, Німеччини, Франції Джерело:

З такими "посередниками" і ворогів не треба ... Всі на боці ***** грають та йому несамовито ********** ... їхнє завдання не перемога правди та правоти, не перемога України, а чим скоріше, будь-яким чином, за будь-чий рахунок, повернутися до гендлювання з москальською ордою...
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16.03.2022 19:59 Відповісти
Кстати,Франция как выяснили французские журналисты спокойно поставляла засрашке оружие и оборудование в обход санкций с 2014го по 2020 годы. Плюс беспринципная немчура,хитрозадые евреи.Прекрасные посредники. Опять с толку собьют Украину.
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16.03.2022 20:05 Відповісти
Зєлєнявий «мирний процес», споямований на поступове планомірне знищення України, позбавлення суверенітету та незалежності від мацковії
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16.04.2022 19:56 Відповісти
Вот это дело. А дерьмака,подоляка и агрохимию-в топку.
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16.03.2022 20:02 Відповісти
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16.03.2022 22:25 Відповісти
Тот кто думает и действует иначе предаёт всех: и живых и погибших...
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16.03.2022 22:29 Відповісти
Наконец-то слышим правильные слова.
Глубокие озабоченности, намоченности, переговоры и политика перестать стрелять лишь подбадривает бункерного ************** к новым военным преступлениям.
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16.03.2022 20:03 Відповісти
По гарматі в кожну хату. Програма Президента Сполучених Штатів Америки - Велике озбройництво.
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16.03.2022 20:04 Відповісти
найкращій мирний план для України - це розвал московии..
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16.03.2022 20:04 Відповісти
Істину глаголять.
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16.03.2022 20:06 Відповісти
Ну хоть кто то правильно видит ситуацию.
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16.03.2022 20:07 Відповісти
Не треба нам росії в якості гаранта!
Росія вже була гарантом Казахстану! І що? В Казахстані розпочалася революція - росія ввела війська!
Так само в Україні можуть початися якісь мітинги, і росія може ввести війська, як гарант.
Від росії потрібно потребувати підписати договір, за яким вона зобов'язується не нападати на Україну.
А от всі інші країни мають стати гарантами.
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16.03.2022 20:08 Відповісти
І такий договір також був. І то ані наскілечки спинило мордор від нападу на нас!
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16.03.2022 20:39 Відповісти
шось мені думається, шо в москалів ох як не скоро виникне бажання знову вводити свої війська в Україну. та ще й під санкціями, які теж не скоро з них знімуть.
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16.03.2022 20:42 Відповісти
Так з такою зброєю ми взагалі виженемо путінських орків з України і зразу вступим в нато.
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16.03.2022 20:14 Відповісти
"Договора" и "обязательства" Россию смешат.
Она понимает только бесспорное военное преимущество.
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16.03.2022 20:15 Відповісти
Золотые слова...
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16.03.2022 20:19 Відповісти
"Гарантами безпеки повинні виступити Німеччина, Франція, Росія, США і може деякі інші країни " Главное в Будапеште подписать. Символично будет.
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16.03.2022 20:25 Відповісти
"Гарантами безпеки повинні виступити Німеччина, Франція, Росія, США і може деякі інші країни". - Росія? Це такий жарт?
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16.03.2022 20:27 Відповісти
Згадай хто з булавою! Воно підпише,а от чи ратифікують....
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16.03.2022 20:54 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни.
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16.03.2022 20:37 Відповісти
Надо просто перестать не стрелять.
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16.03.2022 20:40 Відповісти
Найкращий мирний план для України - це ще більше зашкварених кацапів
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16.03.2022 20:56 Відповісти
Якщо якесь лайно "нагорі" здумає впарити нам якийсь там "австрійський", фінляндський чи ще який обісраний "нейтралітет" - його самого чекатиме "нейтралізація" за румунським чи лівійським варіантом Тож хай краще "ой там нагорі" візьмуть за базову оцю ЧУДОВУ ВІЙСЬКОВУ ДОКТРИНУ : ЧИМ БІЛЬШЕ В КРАЇНІ ******** ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ - тим менше у різних в'й@бків по сусідству буде претензій до цієї країни!!! Si vis pacem, para bellum!!!
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16.03.2022 21:32 Відповісти
Це правильна думка, бойові дрони та дрони камікадзе дуже підвищують бажання миру у рашистів
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16.03.2022 22:04 Відповісти
Саме так, пане Президенте. Рузвельт би пишався таким нащадком у боротьбі з фашизмом 👌✌👍
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17.03.2022 06:04 Відповісти
 
 