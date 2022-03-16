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На Чернігівщині артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів та 10 паливозаправників окупантів, - ОК "Північ". ФОТО

На Чернігівщині артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників російських окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

На Чернігівщині артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів та 10 паливозаправників окупантів, - ОК Північ 01

"Рубрика "було - стало" Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює кучно і красиво", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 40-ї бригади знищили техніку російських окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Чернігівщина (1584) артилерія (783)


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Топ коментарі
+41
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16.03.2022 20:43
+36
Ще одне кіно на ніч для спокійного сну.
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16.03.2022 20:44
+28
Знайдіть 10 відміностей.
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16.03.2022 20:44
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Ще одне кіно на ніч для спокійного сну.
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16.03.2022 20:44 Відповісти
Як казав герой мультика "Рахат-лукум моей души"
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16.03.2022 20:44 Відповісти
Знайдіть 10 відміностей.
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16.03.2022 20:44 Відповісти
такой толпы даже на ипотекку гостинки не хватит
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16.03.2022 20:47 Відповісти
топливозаправщики-это хорошо...а то шота цифра уничтоженных застыла на 60 .теперь подвинется
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16.03.2022 20:49 Відповісти
То цифра ж/д цистерн.
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16.03.2022 20:55 Відповісти
на графіці намальовані автоцистерни
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16.03.2022 22:23 Відповісти
На таке можна дивитися вічно
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16.03.2022 20:50 Відповісти
Интересно, а что там под навесами?
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16.03.2022 20:51 Відповісти
Скорее всего там уже очень неприятное зрелище и жуткая вонь.
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16.03.2022 21:07 Відповісти
нет лучшего запаха, чем запах трупа твоего врага.
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16.03.2022 21:15 Відповісти
Красота ж!
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16.03.2022 20:53 Відповісти
хочу звернути увагу, що снаряди лягли точно по цілях, не пошкодивши будівлю. не те що кацапи - зносять все підряд
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16.03.2022 20:57 Відповісти
Есть два отверствия на крыше.
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16.03.2022 21:04 Відповісти
єсть два отвєрстія на кришє і і зруйнований будинок - то є вкличезна різниця
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16.03.2022 21:08 Відповісти
ну так ми ж люди.....
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16.03.2022 21:17 Відповісти
Ювелірна робота.
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16.03.2022 21:10 Відповісти
ювелирная работа.
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16.03.2022 21:13 Відповісти
и так будет со всеми орками
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16.03.2022 21:19 Відповісти
До пекла рашиська чума.
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16.03.2022 21:20 Відповісти
В Черниговской обл. хорошо-там леса,можно партизанить.
Там даже Соловей-Разбойник был когда то.
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16.03.2022 21:28 Відповісти
 
 