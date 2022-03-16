На Чернігівщині артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів та 10 паливозаправників окупантів, - ОК "Північ". ФОТО
На Чернігівщині артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників російських окупантів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Рубрика "було - стало" Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює кучно і красиво", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+41 MAKAROV #508144
показати весь коментар16.03.2022 20:43
+36 Алексей Технолог
показати весь коментар16.03.2022 20:44
+28 Marat Davydov
показати весь коментар16.03.2022 20:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там даже Соловей-Разбойник был когда то.