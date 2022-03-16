На Чернігівщині артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів та 10 паливозаправників окупантів, - ОК "Північ". ФОТО

На Чернігівщині артилерія ЗСУ знищила склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників російських окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Рубрика "було - стало" Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює кучно і красиво", - йдеться у дописі.

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