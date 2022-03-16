Кулеба розповів, чим вигідне виключення Росії з Ради Європи

Міністр запевняє, що усі справи проти РФ у Європейському суді з прав людини будуть доведені до кінця.

Виключення Росії з Ради Європи вигідне і для Ради Європи, і для України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі інформаційного марафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На практиці це означає, що Рада Європи - молодець. Це правильне і єдине слушне рішення. Росія не зможе більше маніпулювати механізмами, конвенціями Ради Європи у своїх інтересах", - сказав Кулеба.

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"Зараз активно розповсюджується інформація, що це позбавляє нас, Україну, та інші держави, які мають справи в Європейському суді, довести їх до кінця. Це не правда. Ми доведемо ці справи до кінця. Росія, навіть будучи виключеною з Ради Європи, буде їх виконувати. Так само ще впродовж певного часу можна буде подавати нові справи проти Росії в Європейський суд з прав людини, і їх теж можна буде розглянути", - додав він.

"Тому з усіх точок зору (виключення Росії з Ради Європи - ред.) є вигідним і для Ради Європи, і для України", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, 16 березня Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Російську Федерацію з Ради Європи. Росія була членом РЄ 26 років.