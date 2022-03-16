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Новини Санкції проти Росії
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Обмеження проти Росії запровадили ще більше технологічних компаній, - Федоров

айти

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив перелік технологічних компаній, які ввели проти Росії обмеження впродовж останньої доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Федоров повідомив у телеграмі.

"Ще більше tech-санкцій від компаній проти РФ. Дякуємо за підтримку України", - написав він.

За даними міністра, сьогодні офіційно почав відключення клієнтів із рф месенджер Slack. Наступні на блокування в Росії - Discord, GitHub і Trello.

SSLs.com не видають та не продовжують SSL-сертифікати громадянам Росії та Білорусі. Продукти Nord Security Business припиняють надання послуг клієнтам, які перебувають у Росії, і більше не приймають платежів від російських банків.

Також читайте: У Росії перестане працювати протокол https, - Мінцифри

MoneyGram вирішила призупинити обслуговування в Росії. А також зняти комісію за переказ коштів для українців.

Publicis Groupe припинила свій бізнес та інвестиції в РФ і передала права власності на свої агентства місцевому керівництву.

IAB припиняє дію ліцензій IAB у РФ та Білорусі.

Pure Storage призупинила всі поставки в РФ та Білорусь.

Games Workshop призупиняє продаж продукції Warhammer у росію.

Головний офіс Samsung (Корея) стверджує, що вони вже припинили поставки своєї продукції у РФ.

Кінокомпанія Paramount призупинила роботу на території Росії.

Mozilla Firefox вилучила Яндекс і Mail.ru як додаткових пошукових постачальників у випадаючому меню пошуку.

Також читайте: ASUS йде з російського ринку

Автор: 

санкції (11773) IT-індустрія (360) Федоров Михайло (874)


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"Швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank дозволяє громадянам росії відкривати мультивалютний рахунок. Він, зокрема, дає доступ до пластикових чи віртуальних карток міжнародних платіжних систем Visa чи Mastercard.
У банку обіцяють, що замовивши таку картку, можна "сплачувати товари та послуги усюди, де приймаються Visa і Mastercard".
Інтернет-банк дозволяє відкривати рахунок усім, крім мешканців Абхазії, Придністров'я, Північної Кореї, Ірану, тих територій, що перебувають під контролем угруповань ЛНР, ДНР. Також є згадка про дві провідні країни світу - США та Японію. Однак РФ у цьому списку немає.
Кошти на рахунок, відкритий у швейцарському банку, можна внести різними способами: звичайним банківським перерахунком, з особистої платіжної картки, тощо. У кол-центрі банку на питання журналістів, чи можуть громадяни країни-агресора відкривати рахунок в їхньому банку, відповіли ствердно.
Повідомили також, що зараз є велика черга росіян на відкриття рахунків у їхньому банку." ©
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16.03.2022 23:10 Відповісти
Сполучені Штати виділяють додаткові 800 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, заявив 16 березня президент США Джо Байден, підписавши відповідну угоду.

За його словами, це збільшує обсяг допомоги Вашингтону Україні за останній тиждень до 1 мільярда гривень, загалом - до 2 мільярдів від початку роботи адміністрації Байдена. Допомога надаватиметься в тому числі через пряму передачу обладнання.

До пакету входять:

800 переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер»

2 000 ПЗРК «Джавелін», 1 000 одиниць легкого протиброньового озброєння та 6 тисяч протиброньових систем АТ-4

100 тактичних безпілотних літальних систем

100 гранатометів, 5 тисяч гвинтівок, 1 тисяча пістолетів, 400 кулеметів та 400 дробовиків

Понад 20 мільйонів *********** для стрілецької зброї, гранатометів та мінометів

25 тисяч бронежилетів та 25 тисяч шоломів
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16.03.2022 23:12 Відповісти
Не гривен а долларов.
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16.03.2022 23:14 Відповісти
Я маю досвід з такими установами... Вони відкриють росіянам рахунки.... і через тиждень заблокують разом із грошима, так що це дуже хороша новина
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16.03.2022 23:13 Відповісти
Кацарылые скоро даже матрёшку выточить не смогут
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16.03.2022 23:13 Відповісти
Канада арестовала Ан-124 орков, его будут использовать для доставки военных грузов из США и Канады в Украину
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16.03.2022 23:23 Відповісти
Якщо це правда про GitHub... то це звізда російському IT. Якщо один зі ста "кодерів" і в змозі щось хоча б більш-менш складне написати, не зазираючи до Ґітхабу, то це займатиме в рази більше часу.
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16.03.2022 23:53 Відповісти
Именно технологические санкции гарантированно развалят основу преступного режима - российскую экономику.
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17.03.2022 00:02 Відповісти
 
 