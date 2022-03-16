Обмеження проти Росії запровадили ще більше технологічних компаній, - Федоров
Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив перелік технологічних компаній, які ввели проти Росії обмеження впродовж останньої доби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Федоров повідомив у телеграмі.
"Ще більше tech-санкцій від компаній проти РФ. Дякуємо за підтримку України", - написав він.
За даними міністра, сьогодні офіційно почав відключення клієнтів із рф месенджер Slack. Наступні на блокування в Росії - Discord, GitHub і Trello.
SSLs.com не видають та не продовжують SSL-сертифікати громадянам Росії та Білорусі. Продукти Nord Security Business припиняють надання послуг клієнтам, які перебувають у Росії, і більше не приймають платежів від російських банків.
MoneyGram вирішила призупинити обслуговування в Росії. А також зняти комісію за переказ коштів для українців.
Publicis Groupe припинила свій бізнес та інвестиції в РФ і передала права власності на свої агентства місцевому керівництву.
IAB припиняє дію ліцензій IAB у РФ та Білорусі.
Pure Storage призупинила всі поставки в РФ та Білорусь.
Games Workshop призупиняє продаж продукції Warhammer у росію.
Головний офіс Samsung (Корея) стверджує, що вони вже припинили поставки своєї продукції у РФ.
Кінокомпанія Paramount призупинила роботу на території Росії.
Mozilla Firefox вилучила Яндекс і Mail.ru як додаткових пошукових постачальників у випадаючому меню пошуку.
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У банку обіцяють, що замовивши таку картку, можна "сплачувати товари та послуги усюди, де приймаються Visa і Mastercard".
Інтернет-банк дозволяє відкривати рахунок усім, крім мешканців Абхазії, Придністров'я, Північної Кореї, Ірану, тих територій, що перебувають під контролем угруповань ЛНР, ДНР. Також є згадка про дві провідні країни світу - США та Японію. Однак РФ у цьому списку немає.
Кошти на рахунок, відкритий у швейцарському банку, можна внести різними способами: звичайним банківським перерахунком, з особистої платіжної картки, тощо. У кол-центрі банку на питання журналістів, чи можуть громадяни країни-агресора відкривати рахунок в їхньому банку, відповіли ствердно.
Повідомили також, що зараз є велика черга росіян на відкриття рахунків у їхньому банку." ©
За його словами, це збільшує обсяг допомоги Вашингтону Україні за останній тиждень до 1 мільярда гривень, загалом - до 2 мільярдів від початку роботи адміністрації Байдена. Допомога надаватиметься в тому числі через пряму передачу обладнання.
До пакету входять:
800 переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер»
2 000 ПЗРК «Джавелін», 1 000 одиниць легкого протиброньового озброєння та 6 тисяч протиброньових систем АТ-4
100 тактичних безпілотних літальних систем
100 гранатометів, 5 тисяч гвинтівок, 1 тисяча пістолетів, 400 кулеметів та 400 дробовиків
Понад 20 мільйонів *********** для стрілецької зброї, гранатометів та мінометів
25 тисяч бронежилетів та 25 тисяч шоломів