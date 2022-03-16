Обмеження проти Росії запровадили ще більше технологічних компаній, - Федоров

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив перелік технологічних компаній, які ввели проти Росії обмеження впродовж останньої доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Федоров повідомив у телеграмі.

"Ще більше tech-санкцій від компаній проти РФ. Дякуємо за підтримку України", - написав він.

За даними міністра, сьогодні офіційно почав відключення клієнтів із рф месенджер Slack. Наступні на блокування в Росії - Discord, GitHub і Trello.

SSLs.com не видають та не продовжують SSL-сертифікати громадянам Росії та Білорусі. Продукти Nord Security Business припиняють надання послуг клієнтам, які перебувають у Росії, і більше не приймають платежів від російських банків.

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MoneyGram вирішила призупинити обслуговування в Росії. А також зняти комісію за переказ коштів для українців.

Publicis Groupe припинила свій бізнес та інвестиції в РФ і передала права власності на свої агентства місцевому керівництву.

IAB припиняє дію ліцензій IAB у РФ та Білорусі.

Pure Storage призупинила всі поставки в РФ та Білорусь.

Games Workshop призупиняє продаж продукції Warhammer у росію.

Головний офіс Samsung (Корея) стверджує, що вони вже припинили поставки своєї продукції у РФ.

Кінокомпанія Paramount призупинила роботу на території Росії.

Mozilla Firefox вилучила Яндекс і Mail.ru як додаткових пошукових постачальників у випадаючому меню пошуку.

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