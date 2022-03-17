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Twitter видалив понад 50 тисяч брехливих повідомлень про війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

twitter

Соцмережа Twitter видалила або позначила як недостовірні понад 50 тисяч повідомлень, що містили брехливу інформацію щодо війни Росії проти України.

Про це написала віце-президент із публічної політики Twitter Шинейд МакСвіні,  повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо проактивно виявляти дезінформацію та інші порушення наших правил. З початку війни в Україні ми видалили понад 75 000 профілів через порушення нашої політики щодо спаму та маніпуляцій на платформі Twitter. За допомогою цих профілів було виконано чимало спроб маніпуляцій у сервісі, зокрема фінансово вмотивованого й зумовленого обставинами розсилання спаму. Зараз ми не вважаємо, що вони являють собою певну координовану кампанію, пов’язану з урядовим суб’єктом", написала МакСвіні.

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"Ми також помітили суттєве збільшення обсягу контенту, який поширювався в оманливому або неточному контексті, зокрема старі відео конфліктів, які видавали за такі, що відбувалися в Україні. Згідно з нашою політикою щодо штучно створених і спеціально оброблених медіафайлів ми позначили або видалили понад 50 000 зразків контенту", -зазначила вона.

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В Японії землетрус стався
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17.03.2022 07:37 Відповісти
Я навіть здогадуюся, з котрої недокраїни брешуть в твітері.
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17.03.2022 07:38 Відповісти
Все одна там ботів, що у дохлому орку опаришів.
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17.03.2022 07:48 Відповісти
Там одних ботов срашкосрана тысяч 100
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17.03.2022 07:54 Відповісти
Брехня. Твиттер начал блочить за дохлую русню.
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17.03.2022 08:22 Відповісти
 
 