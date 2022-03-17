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У Росії наразі відбувається прихована мобілізація - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вениславский,веніславський

У Росії наразі відкрита мобілізація не проводиться, однак там відбувається прихована мобілізація.

Як передає Укрінформ, про це поінформував у ефірі українських телеканалів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Відкрита мобілізація, загальна мобілізація не відбувається, - відбувається прихована мобілізація. Вербуються найманці до приватних військових структур. Хоча рівень зарплат, який їм обіцяють, він не задовольняє тих, хто готовий був би воювати виключно за гроші, - тим більше, розуміючи всю картину. А оці найманці, вони чудово розуміють, що їх чекає, бо вони розуміють, скільки реальних втрат (РФ вже понесла в Україні – ред.), на відміну від пересічного громадянина РФ. І вони дуже неохоче йдуть на війну з Україною", - уточнив Веніславський.

Він уточнив, що РФ намагається мобілізувати прихованим чином, насамперед, ті людські ресурси, які поповнять втрати у особовому складі.

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"(Загарбники – ред.) намагаються перекидати через кримський міст і сюди на Херсонщину, також з північного напрямку – через Чорнобильську зону, додатковий особовий склад", - поінформував він.

Парламентарій зазначив, що у рф дуже стрімко наростає розуміння реальної ситуації на фронтах в Україні і того, скільки є реальних жертв від війни з Україною.

"Тому я переконаний, що найближчими днями, можливо – тижнями – вже відбудеться той переломний момент свідомості громадян рф, які зрозуміють, що кількість втрат була набагато більшою, ніж їм доносять пропагандисти з телеканалів. І це може мати ефект разом з санкціями, які щодня підсилюються, разом з тими міжнародними судовими рішеннями, які ми мали вчора, тощо", - поінформував член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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Топ коментарі
+15
Мое личное мнение нужно расхерачить этот мост !!! Все равно это нужно будет сделать
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17.03.2022 07:55
+3
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17.03.2022 08:05
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17.03.2022 07:50 Відповісти
Мое личное мнение нужно расхерачить этот мост !!! Все равно это нужно будет сделать
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17.03.2022 07:55 Відповісти
Чем, чем... Маестро влупить членом по мосту і він розвалиться.
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17.03.2022 08:04 Відповісти
А почему ты так за мост переживаешь
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17.03.2022 09:41 Відповісти
Міст, міст - він вам потрібен? Що кацапури не можуть по повітрю відправляти танки і живе мясо рашистів?
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17.03.2022 08:07 Відповісти
Вот по воздуху пусть и переплавляют. А ты чего так распереживался за мост
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17.03.2022 09:44 Відповісти
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17.03.2022 08:05 Відповісти
хай і мішок кожному дають, поліетиленовий
харчів, ясно, не дадуть нікому з них
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17.03.2022 08:27 Відповісти
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17.03.2022 09:59 Відповісти
Може я нє в тєму...А чого Японія пропускає через СВОЇ теріторіальні води кораблі країни з військовим грузом? Без узгодження,чи то як?
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17.03.2022 09:44 Відповісти
Чії кораблі пропускає? Не втему, то хоч ту тему напиши.
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17.03.2022 13:50 Відповісти
https://donpatriot.news/article/u-teritorialnih-vodah-yaponiyi-pomitili-rosiyski-korabli-z-viyskovoyu-tehnikoyu-foto
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17.03.2022 20:30 Відповісти
В протоці Цугару, згідно міжнародних домовленостей територіальні води поширюються тільки на 3 морські милі від берега замість звичайних 20 миль. Тому всі іноземні кораблі проходять її безперешкодно. Це, зазвичай невідомо кореспондентам-недоумкам (інших зараз на таку роботу не беруть) і тому вони вільно пишуть різну ху*йню про "териториальні води". Бо дурні.
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18.03.2022 10:32 Відповісти
То и хер на них.... У них все скрытое мобилизация,утилизация,это же кацапы.
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17.03.2022 10:03 Відповісти
 
 