У Росії наразі відбувається прихована мобілізація - Веніславський

У Росії наразі відкрита мобілізація не проводиться, однак там відбувається прихована мобілізація.

Як передає Укрінформ, про це поінформував у ефірі українських телеканалів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Відкрита мобілізація, загальна мобілізація не відбувається, - відбувається прихована мобілізація. Вербуються найманці до приватних військових структур. Хоча рівень зарплат, який їм обіцяють, він не задовольняє тих, хто готовий був би воювати виключно за гроші, - тим більше, розуміючи всю картину. А оці найманці, вони чудово розуміють, що їх чекає, бо вони розуміють, скільки реальних втрат (РФ вже понесла в Україні – ред.), на відміну від пересічного громадянина РФ. І вони дуже неохоче йдуть на війну з Україною", - уточнив Веніславський.

Він уточнив, що РФ намагається мобілізувати прихованим чином, насамперед, ті людські ресурси, які поповнять втрати у особовому складі.

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"(Загарбники – ред.) намагаються перекидати через кримський міст і сюди на Херсонщину, також з північного напрямку – через Чорнобильську зону, додатковий особовий склад", - поінформував він.

Парламентарій зазначив, що у рф дуже стрімко наростає розуміння реальної ситуації на фронтах в Україні і того, скільки є реальних жертв від війни з Україною.

"Тому я переконаний, що найближчими днями, можливо – тижнями – вже відбудеться той переломний момент свідомості громадян рф, які зрозуміють, що кількість втрат була набагато більшою, ніж їм доносять пропагандисти з телеканалів. І це може мати ефект разом з санкціями, які щодня підсилюються, разом з тими міжнародними судовими рішеннями, які ми мали вчора, тощо", - поінформував член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.