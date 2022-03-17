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Новости Война в Украине
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Россия (91187) мобилизация (1599)

В России сейчас происходит скрытая мобилизация, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вениславский,веніславський

В России пока открытая мобилизация не производится, однако там происходит скрытая мобилизация.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в эфире украинских телеканалов народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Открытая мобилизация, общая мобилизация не происходит, - происходит скрытая мобилизация. Вербуются наемники в частные военные структуры. Хотя уровень зарплат, который им обещают, он не удовлетворяет тех, кто готов был бы воевать исключительно за деньги, - тем более, понимая всю картину . А эти наемники, они прекрасно осознают, что их ждет, потому что они понимают, сколько реальных потерь (РФ уже понесла в Украине – ред.), в отличие от рядового гражданина РФ. И они очень неохотно идут на войну с Украиной", - уточнил Вениславский.

Он уточнил, что РФ пытается мобилизовать скрытым образом прежде всего те человеческие ресурсы, которые пополнят потери в личном составе.

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"(Захватчики – ред.) пытаются перебрасывать через крымский мост и сюда в Херсонскую область, также с северного направления – через Чернобыльскую зону, дополнительный личный состав", - проинформировал он.

Парламентарий отметил, что в России очень быстро нарастает понимание реальной ситуации на фронтах в Украине и того, сколько есть реальных жертв от войны с Украиной.

"Поэтому я убежден, что в ближайшие дни, возможно – недели – уже состоится тот переломный момент сознания граждан России, которые поймут, что количество потерь было намного больше, чем им доносят пропагандисты с телеканалов. И это может иметь эффект вместе с санкциями, которые каждый день усиливаются вместе с теми международными судебными решениями, которые мы имели вчера, и т.д.", - проинформировал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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Топ комментарии
+15
Мое личное мнение нужно расхерачить этот мост !!! Все равно это нужно будет сделать
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17.03.2022 07:55
+3
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17.03.2022 08:05
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17.03.2022 07:50 Ответить
Мое личное мнение нужно расхерачить этот мост !!! Все равно это нужно будет сделать
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17.03.2022 07:55 Ответить
Чем, чем... Маестро влупить членом по мосту і він розвалиться.
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17.03.2022 08:04 Ответить
А почему ты так за мост переживаешь
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17.03.2022 09:41 Ответить
Міст, міст - він вам потрібен? Що кацапури не можуть по повітрю відправляти танки і живе мясо рашистів?
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17.03.2022 08:07 Ответить
Вот по воздуху пусть и переплавляют. А ты чего так распереживался за мост
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17.03.2022 09:44 Ответить
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17.03.2022 08:05 Ответить
хай і мішок кожному дають, поліетиленовий
харчів, ясно, не дадуть нікому з них
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17.03.2022 08:27 Ответить
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17.03.2022 09:59 Ответить
Може я нє в тєму...А чого Японія пропускає через СВОЇ теріторіальні води кораблі країни з військовим грузом? Без узгодження,чи то як?
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17.03.2022 09:44 Ответить
Чії кораблі пропускає? Не втему, то хоч ту тему напиши.
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17.03.2022 13:50 Ответить
В протоці Цугару, згідно міжнародних домовленостей територіальні води поширюються тільки на 3 морські милі від берега замість звичайних 20 миль. Тому всі іноземні кораблі проходять її безперешкодно. Це, зазвичай невідомо кореспондентам-недоумкам (інших зараз на таку роботу не беруть) і тому вони вільно пишуть різну ху*йню про "териториальні води". Бо дурні.
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18.03.2022 10:32 Ответить
То и хер на них.... У них все скрытое мобилизация,утилизация,это же кацапы.
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17.03.2022 10:03 Ответить
 
 