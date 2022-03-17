В России сейчас происходит скрытая мобилизация, - Вениславский

В России пока открытая мобилизация не производится, однако там происходит скрытая мобилизация.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в эфире украинских телеканалов народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Открытая мобилизация, общая мобилизация не происходит, - происходит скрытая мобилизация. Вербуются наемники в частные военные структуры. Хотя уровень зарплат, который им обещают, он не удовлетворяет тех, кто готов был бы воевать исключительно за деньги, - тем более, понимая всю картину . А эти наемники, они прекрасно осознают, что их ждет, потому что они понимают, сколько реальных потерь (РФ уже понесла в Украине – ред.), в отличие от рядового гражданина РФ. И они очень неохотно идут на войну с Украиной", - уточнил Вениславский.

Он уточнил, что РФ пытается мобилизовать скрытым образом прежде всего те человеческие ресурсы, которые пополнят потери в личном составе.

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"(Захватчики – ред.) пытаются перебрасывать через крымский мост и сюда в Херсонскую область, также с северного направления – через Чернобыльскую зону, дополнительный личный состав", - проинформировал он.

Парламентарий отметил, что в России очень быстро нарастает понимание реальной ситуации на фронтах в Украине и того, сколько есть реальных жертв от войны с Украиной.

"Поэтому я убежден, что в ближайшие дни, возможно – недели – уже состоится тот переломный момент сознания граждан России, которые поймут, что количество потерь было намного больше, чем им доносят пропагандисты с телеканалов. И это может иметь эффект вместе с санкциями, которые каждый день усиливаются вместе с теми международными судебными решениями, которые мы имели вчера, и т.д.", - проинформировал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.