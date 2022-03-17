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Миколаївська область (1819) електроенергія (1900) ДТЕК (545)

Шість підстанцій на Миколаївщині під'єднали до дніпропетровських енергомереж, - ДТЕК

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дтек

ДТЕК допомагає відновити електропостачання Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дніпропетровська філія ДТЕК повідомила к своїй заяві на Фейсбуку.

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"Ми розуміємо, наскільки важливе електропостачання у військових умовах. Тому оперативно підключили до нашої підстанції шість підстанцій 35 кВ на території Миколаївщини. Так вдалося відновити електропостачання для жителів північної частини регіону, яка понад добу була обрізана від електропостачання через обстріли.

Наші спеціалісти готові надавати допомогу всім операторам системи розподілу сусідніх областей, які постраждали внаслідок бойових дій. Ми працюємо 24/7", - йдеться у заяві.

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17.03.2022 12:26 Відповісти
 
 