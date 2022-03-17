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У містах навколо Києва окупанти ґвалтують і вбивають місцеве населення, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Російська армія вдається до грубого та масованого знищення місцевого населення в містах біля Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу в Медіа-центрі України.

"У містах навколо Києва систематично спостерігається застосування насильства проти місцевого населення. Якщо раніше такі випадки були поодинокі, то наразі ситуація погіршилася. Російська армія навмисне знищує українське населення. Це геноцид. Таких випадків сотні, навіть не десятки", - сказав Арестович.

Читайте також: Знищено ворожий командний пункт. Ймовірно, це означає ліквідацію декількох генералів, - Арестович
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Топ коментарі
+33
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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17.03.2022 14:45
+29
А ви роздали цивільним зброю для захисту , в тих містах навколо Києва . ? Отож !! . Тому русня й поводиться так сміливо .
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17.03.2022 14:51
+28
Полонених, ****, не брати...
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17.03.2022 14:46
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РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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17.03.2022 14:45 Відповісти
#Арестович ну ви ж самі вирішили окупанта жаліти, там же ш строковики-молоді хлоці
так і буде якщо ви будете пасувати перед окупантом

навчіться говорити мовою окупанта - Сила
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17.03.2022 15:13 Відповісти
Що там за підер по телевізору. олеже.
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17.03.2022 14:46 Відповісти
Полонених, ****, не брати...
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17.03.2022 14:46 Відповісти
Так ви ж, обдовбані, збираєтеся домовлятися з ними! Домовлятися про що????!!!!!
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17.03.2022 14:47 Відповісти
Про капітуляцію москалів
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17.03.2022 14:52 Відповісти
Спочатку на запчастини для трансплантації, а з тим що залишиться можна і домовлятися.
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17.03.2022 17:13 Відповісти
Мачете краще
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17.03.2022 14:56 Відповісти
А ви роздали цивільним зброю для захисту , в тих містах навколо Києва . ? Отож !! . Тому русня й поводиться так сміливо .
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17.03.2022 14:51 Відповісти
вони теж все теж саме давно роблять на всіх окупованих територіях,все завдяки комусь хто 3 роки заглядав у дупу путіну а не готувався до оборони.
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17.03.2022 15:09 Відповісти
Я хоч в Афгані й не був , але пам'ятаю розповіді тих хто пройшов афганську війну . Так от , радянські війська там вільно не шлялися по містах чи кишлаках . Як от кацапня зараз шляється у містечках під Києвом . .Сиділи й жили на військових базах , і бажано щоб за містом . Тому що самі міста були нашпиговані зброєю і партизанами ,, як мені розповідав товариш - в міста вони заїзджали тільки під прикриттям броні . Кожної миті можна було зловити кулю , а якщо ти десь відстав від своїх і заблукав , то ти вже точно труп . Вночі взагалі відкривалась ціла охота на військових , прилітало мінами навіть по їх військовій базі . Бо цивільні були озброєні до зубів .
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17.03.2022 15:31 Відповісти
Так и было....
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17.03.2022 15:53 Відповісти
И если обстановка критичная, то выдать оружие людям... Чтобы каждый орк бздел, отходя поссать в кусты...
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17.03.2022 15:56 Відповісти
Ну еще тоже надо понимать что это русня и заблаговременно сваливать, если нет оружия. А то ходят как не в чем не бывало, а потом удивляются что танк просто так по прохожему стреляет. Это же русня. Расеянский танк надо видеть только через прицел РПГ.
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17.03.2022 15:20 Відповісти
ЦЕ УСЕ ВАШЕ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЄТЕ...КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЄТЄ і КАКАЄТЕ, КАКАЄТЄ І КАКАЄТЕ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ ***** ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
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17.03.2022 14:51 Відповісти
Не вали с больной головы на здоровую. Ты думаешь что если 100% жителей Украины говорили бы на литературном украинском то это остановило бы путлера?
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17.03.2022 14:57 Відповісти
Абсолютно вірно. путін ніколи би не почав війну якби в Україні була українська мова, українська церква, українські партії і всі українці були би такими як галичани. А так маємо е що маємо.
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17.03.2022 15:07 Відповісти
Чого ж тоді проти Грузії почав, Молдови ?
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17.03.2022 15:19 Відповісти
А що почав? Ви порівнюєте те що було в Грузії і Молдові з тим що відбувається в Україні?
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17.03.2022 15:23 Відповісти
тому що грузини та молдавани розмовляють з ними російською
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17.03.2022 15:37 Відповісти
В Грузії він спирався на абхазів і осетинів, з абхазами у грузинів давно не клеїлось , ще з часів СРСР. А осетинів нацьковував років 10-15 перед вторгненням.
А Молдову ліпше взагалі не згадуй, як не розумієш що там в 90-91 відбулося. Це чистий пройоб дипломатії України і Кравчука особисто.
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17.03.2022 16:39 Відповісти
КАЦАПОМОРДИЙ ЧУХРОН З ХВОРОЮ БАШКОЮ (щоб було зрозуміліше) ВЧИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ...!!!
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17.03.2022 15:09 Відповісти
Иди на фронт, филолог диванный. Шароватгник = ватник.
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17.03.2022 15:25 Відповісти
ЖОВТОРОТЕ КІМНАТНЕ КАЦАПОМОРДЕ ДРОЧИЛО І ДО ТЕБЕ ПІВДАР КОЛОБОРАНТНИЙ ДОБЕРЕМОСЯ...!!!!
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17.03.2022 15:28 Відповісти
Иди вымой рот с мылом, кацап.
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17.03.2022 15:36 Відповісти
Я СТВЕРДЖУЮ що ти ПІДАР, тому що тільки у КАЦАПІВ є серГЕЇ, можеш довести зворотнє...???!!!
УКРАЇНЦІ ВСТИДАЮТЬСЯ НАЗИВАТИ СВОЇХ ДІТЕЙ - серГЕЄМ-ПІДАРОМ...!!!
Успіхів підарашка кацапоморда...!!!
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17.03.2022 15:43 Відповісти
МОВЧАЗНА СОМОКРИТИКА ЦЕ ДОБРЕ...ДУРНЮ ПРИДУРКУВАТИЙ...!!!
До тих пір поки не було цього соціуму "ЛИШЕ СІМЯ ЗНАЛА ЩО ТИ КРИТИЧНИЙ ДУРЕНЬ І ПРИДУРОК"....!!!
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17.03.2022 15:58 Відповісти
Иди вымой рот с мылом, кацап. Ну почему вы, кацапы, такие тупые?
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17.03.2022 18:40 Відповісти
КАЦАПОМОРДЕ СМЕРДЮЧЕ ПІДРИЛО-серГЕЙ-ВІДСМОКЧИ УКРАЇНСЬКИЙ ХРІН І ПРИЙМИ НА ЦІЛУ МОРДУ...!!!! ВАФЛЮГА ВАТНА...!!!
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17.03.2022 19:09 Відповісти
Иди вымой рот с мылом, кацап. Ну почему вы, кацапы, такие тупые? Сиди на своей параше и готовься к призыву в украинский чернозем.
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17.03.2022 19:10 Відповісти
КАЦАПОМОРДИЙ ВАТНИЙ ВІДСОС ПІДАР-серГЕЙ ти вже писок помив після відсоса ПІДОРКО...???
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17.03.2022 19:14 Відповісти
Це не фронтова вiйна, социолох от сохи. Фронту нема.
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17.03.2022 15:30 Відповісти
А ты сходи, проверь, писихолог. Дохрена вас тут диванных стратегов развелось.
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17.03.2022 15:35 Відповісти
Тебе надо ты и проверь, я доверяю Генштабу ВСУ.
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17.03.2022 18:23 Відповісти
Понятно что не пойдешь, кацапчик. Твои друзья по частям тела разбросанные валяются. Сцыкотно, да?
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17.03.2022 18:42 Відповісти
Скрепорогий, это у вас там в программе "Время" про "фронт" втирают и нацистов, что ещё впаришь?
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17.03.2022 19:07 Відповісти
Не подгорай, ватник. За тобой придут из военкомата рашистского и поедешь чернозем украинский удобрять. Может рядышком знакомое кацапское рыло увидишь.
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17.03.2022 19:29 Відповісти
Иди проспись от стекломоя, скрепорогий. Фронтовик zасраный. Диди твои про фронт тебе накукарекали? В Украине нет фронта, мы вас монголов жгем со всех сторон.
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17.03.2022 22:53 Відповісти
Не подгорай, ватник. За тобой придут из военкомата рашистского и поедешь чернозем украинский удобрять. Может рядышком знакомое кацапское рыло увидишь. Где вас таких тупых в умные набирают? На рабссее никак бояра не закончится?
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18.03.2022 06:12 Відповісти
Давно стал спецом по бояре, скрепорогий?
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18.03.2022 06:34 Відповісти
С тех пор как вас, кацапов запоребриковых, увидел в качестве вояк на украинской земле.
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18.03.2022 07:00 Відповісти
Слышь, слопатоед, а что такое "паребрик" ? Я ваш кацапский суржик не понимаю.
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18.03.2022 09:03 Відповісти
У ***** своего спроси, лапоть.
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18.03.2022 09:12 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3321536/zatrymano_zradnyka_yakyyi_peredav_vorogu_informatsiyu_dlya_obstrilu_lutskogo_viyiskovogo_aerodromu_sbu
Этот мразь говорит на украинском языке , украинец и … ПРЕДАТЕЛЬ .
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17.03.2022 21:19 Відповісти
Все вірно,в моєму місті у західній Україні цих какающих чухраїнців проживших тут пів жития четверть населення
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17.03.2022 15:17 Відповісти
ПІСЛЯ цієї війни МИ УКРАЇНЦІ ПОЧНЕМО З ЕКЗОРЦИЗМА І ВИГНАННЯ З НИХ ПІВНІЧНОГО ОЛЕНЯ, ТАК, ЩО АЖ ІДІЛ ТА ТАЛІБИ З МУДЖАХЄДАМИ ПОЧНУТЬ ХРИСТИТИСЯ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
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17.03.2022 15:24 Відповісти
Значит тот, кто говорит на русском, не может быть украинцем?
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17.03.2022 19:51 Відповісти
А этот киборг тоже чухраїнцець?
https://www.youtube.com/watch?v=LUXjUBmUHLk
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17.03.2022 19:57 Відповісти
ХАРОШИЙ ЛАПАТНІК-ЛИШЕ ДОХЛИЙ ЛАПАТНІК...
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17.03.2022 14:54 Відповісти
Насилие и насилуют далеко не тоже самое..
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17.03.2022 14:55 Відповісти
Не займайся казуістикою. Нечисть робить і те, і те. Маскалі - не люди. Тільки фізично знищувати ********* лаптеногих.
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17.03.2022 15:01 Відповісти
ТЕПЕР усі кацапоморді чухраінці будуть шукати собі виправдання та обсиратися демагогію з філософією руцкого міра...!!! Замість того щоб вчити УКРАЇНСЬКУ МОВУ...!!!
Вихід для кацапомордих лише один ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-рацєя...!!!, або п*здець в УКРАЇНІ....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ...!!!
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17.03.2022 15:16 Відповісти
Дедушка, иди на фронт.
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17.03.2022 15:38 Відповісти
ЯЖ ТОБІ ВЖЕ СКАЗАВ, ЩО ТИ ЖОВТОРОТИЙ КАЦАПОМОРДИЙ ПІДАР- серГЕЙ...!!!
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17.03.2022 15:45 Відповісти
Дедушка, иди на фронт. Там тебя научат рот с мылом правильно мыть, кацапчек.
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17.03.2022 16:34 Відповісти
Под Скадовском когда ещё войска ваты были за городом , ************ бегали к ним.
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17.03.2022 15:19 Відповісти
Давно треба було Закон про зброю для громадян прийняти
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17.03.2022 15:20 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 15:22 Відповісти
Расстрелами жителей курирует и занимается ФСБ и её агенты типа петров боширов по личному приказу *****. Поэтому эта служба и её члены должны быть признаны нацистской террористической группой, всех членов трибунал должен посадить, а ФСБ прировнять к СС. Только после этого снимать какие то санкции.
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17.03.2022 15:27 Відповісти
Якось дуже легко ворог зайняв передмісття Києва ,тепер як цю рашиську мерзоту звідти вибити вони ховаются за мирним населенням.
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17.03.2022 15:56 Відповісти
А ось дерева та кущі зазеленіють і почнуть стріляти.
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17.03.2022 17:34 Відповісти
кацапские фашисты сдохните!!!!!
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17.03.2022 18:48 Відповісти
 
 