У містах навколо Києва окупанти ґвалтують і вбивають місцеве населення, - Арестович
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Російська армія вдається до грубого та масованого знищення місцевого населення в містах біля Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу в Медіа-центрі України.
"У містах навколо Києва систематично спостерігається застосування насильства проти місцевого населення. Якщо раніше такі випадки були поодинокі, то наразі ситуація погіршилася. Російська армія навмисне знищує українське населення. Це геноцид. Таких випадків сотні, навіть не десятки", - сказав Арестович.
Топ коментарі
+33 Lvbnhj
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
так і буде якщо ви будете пасувати перед окупантом
навчіться говорити мовою окупанта - Сила
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЄТЄ і КАКАЄТЕ, КАКАЄТЄ І КАКАЄТЕ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ ***** ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
А Молдову ліпше взагалі не згадуй, як не розумієш що там в 90-91 відбулося. Це чистий пройоб дипломатії України і Кравчука особисто.
УКРАЇНЦІ ВСТИДАЮТЬСЯ НАЗИВАТИ СВОЇХ ДІТЕЙ - серГЕЄМ-ПІДАРОМ...!!!
Успіхів підарашка кацапоморда...!!!
До тих пір поки не було цього соціуму "ЛИШЕ СІМЯ ЗНАЛА ЩО ТИ КРИТИЧНИЙ ДУРЕНЬ І ПРИДУРОК"....!!!
Этот мразь говорит на украинском языке , украинец и … ПРЕДАТЕЛЬ .
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
https://www.youtube.com/watch?v=LUXjUBmUHLk
Вихід для кацапомордих лише один ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-рацєя...!!!, або п*здець в УКРАЇНІ....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ...!!!