Лукашенко твердить що, Путін пропонує Зеленському "абсолютно прийнятний варіант договору"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що якщо Україна не погодиться на "абсолютно прийнятний" договір з РФ, то згодом змушена будет підписати капітуляцію.
Про це він розповів в інтерв’ю японському телеканалу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".
"Скажу вам вперше головне: Росія пропонує Україні – Путін Зеленському, я це точно знаю, – абсолютно прийнятний варіант договору. І сьогодні ще можливо, щоб Україна з Росією домовилися та Зеленський підписав із Путіним цей договір. Якщо Зеленський на це не піде, то, повірте, йому доведеться з часом підписати акт про капітуляцію. Росія у цій війні не програє", - заявив диктатор.
Лукашенко ще раз повторив, що Білорусь не хоче брати участь у війні.
"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту", – сказав він.
Втім, диктатор не виключив участі своєї армії у війні в разі ескалації.
Він додав, що українські літальні апарати нібито порушують державний кордон Білорусі, а також, що за останній тиждень українці "здійснили пуск двох ракет, як мінімум двох ракет "Точка-У" по території Білорусі" – але їх вдалося збити.
За його словами, це робиться для того, щоб "збурити" Білорусь, аби вона почала відповідати.
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ЩО ВІН МЕЛЕ ?
а таракану некуда смыватся везде растопчут.
"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту", - сказав він. -бульбен фюрер ,не розуміє,що надавши свою територію рашисту для окупації і з якої летять ракети та ідуть ворожі рашистські війська на Україну він вже тим самим є співучасником війни з Україною на боці кровавого рашиста,як баран не розуміє, що не американці з партнерами.а саме рашист вже втягнули бульбен фюрера у війну з Україною .Найкращий варіант для бульбенфюрера є капітуляція рашиста.
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А Ўсходу? о_0
дійсно не програє, бо ВЖЕ ПРОГРАЛА 😀
От не втямлю: чи то Тарганисько знайшов "шпарину для втечі", чи то остаточно заплутався у своїй маячні.