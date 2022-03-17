Лукашенко твердить що, Путін пропонує Зеленському "абсолютно прийнятний варіант договору"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що якщо Україна не погодиться на "абсолютно прийнятний" договір з РФ, то згодом змушена будет підписати капітуляцію.

Про це він розповів в інтерв’ю японському телеканалу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".

"Скажу вам вперше головне: Росія пропонує Україні – Путін Зеленському, я це точно знаю, – абсолютно прийнятний варіант договору. І сьогодні ще можливо, щоб Україна з Росією домовилися та Зеленський підписав із Путіним цей договір. Якщо Зеленський на це не піде, то, повірте, йому доведеться з часом підписати акт про капітуляцію. Росія у цій війні не програє", - заявив диктатор.

Лукашенко ще раз повторив, що Білорусь не хоче брати участь у війні.

"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту", – сказав він.

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Втім, диктатор не виключив участі своєї армії у війні в разі ескалації.

Він додав, що українські літальні апарати нібито порушують державний кордон Білорусі, а також, що за останній тиждень українці "здійснили пуск двох ракет, як мінімум двох ракет "Точка-У" по території Білорусі" – але їх вдалося збити.

За його словами, це робиться для того, щоб "збурити" Білорусь, аби вона почала відповідати.