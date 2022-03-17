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Лукашенко твердить що, Путін пропонує Зеленському "абсолютно прийнятний варіант договору"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що якщо Україна не погодиться на "абсолютно прийнятний" договір з РФ, то згодом змушена будет підписати капітуляцію.

Про це він розповів в інтерв’ю японському телеканалу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".

"Скажу вам вперше головне: Росія пропонує Україні – Путін Зеленському, я це точно знаю, – абсолютно прийнятний варіант договору. І сьогодні ще можливо, щоб Україна з Росією домовилися та Зеленський підписав із Путіним цей договір. Якщо Зеленський на це не піде, то, повірте, йому доведеться з часом підписати акт про капітуляцію. Росія у цій війні не програє", - заявив диктатор.

Лукашенко ще раз повторив, що Білорусь не хоче брати участь у війні.

"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту", – сказав він.

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Втім, диктатор не виключив участі своєї армії у війні в разі ескалації.

Він додав, що українські літальні апарати нібито порушують державний кордон Білорусі, а також, що за останній тиждень українці "здійснили пуск двох ракет, як мінімум двох ракет "Точка-У" по території Білорусі" – але їх вдалося збити.

За його словами, це робиться для того, щоб "збурити" Білорусь, аби вона почала відповідати.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+119
Зеленский может подписать только одну бумагу - акт о капитуляции рф.
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17.03.2022 15:19
+89
Лукашенко идет нах*й вместе со всей рашисткой швалью!
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17.03.2022 15:19
+63
скоро пізда шо кацапії шо бульбацапії
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17.03.2022 15:19
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Ти скільки орків вже знищив на Цензорі, вояка?
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17.03.2022 17:14 Відповісти
Писдабол усатый. пынькина бульбошлюшка.
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17.03.2022 15:56 Відповісти
Якщо говорить що не програють, значить не вірять в перемогу. Все буде Україна!
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17.03.2022 15:57 Відповісти
Дополнение---Смерть русским фашистам...СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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17.03.2022 15:58 Відповісти
з ними можна підписувати будь-що і їх підпис буде мати НУЛЬОВУ силу! а поки що потрібно їх продовжувати БИТИ!!! БИТИ ТАК, ЩОБ АЖ ГІВНО З НИХ ЛІЗЛО!!!
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17.03.2022 16:01 Відповісти
Ты это, ****, расскажи людям в Мариуполе. Им насрать на амбиции политиков, они жить хотят.
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17.03.2022 17:00 Відповісти
***** картофЭльный, направление тебе ***** направлнение за сРуцьким клраблем.
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17.03.2022 16:05 Відповісти
Ну якщо бульбофюрер сказав що хороше, то надабрать. Інфа сотка.
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17.03.2022 16:08 Відповісти
лукашонка твiй час настав посадять тебе як бараболю
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17.03.2022 16:09 Відповісти
Враховуючи високу зацікавленість до інформації, кібер спільнота <<ENIGMA>> публікує
повний список акредитованих журналістів ДНР
https://t.me/EN111GMA/168
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17.03.2022 16:12 Відповісти
коментувати бульбофюрера можна лише словами :
ЩО ВІН МЕЛЕ ?
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17.03.2022 16:14 Відповісти
Лукашеску, добрий дрин тобі в дупу!
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17.03.2022 16:15 Відповісти
Не завидую судьбе усатой Лукакашке. Смерть будет долгой и мучительной.Инфа сотка
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17.03.2022 16:15 Відповісти
ах ти ж потвора картопляна!
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17.03.2022 16:15 Відповісти
Бульбашфюрер має відсрочку... від протестів Влада у бульбашандії тримається на зброї рашистів. Сябри ще не зрозуміли що мати вільну країну це означає взяти владу у свої руки. Серед громади сябрів багато москалів ось де корінь зла.
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17.03.2022 16:17 Відповісти
Лукашенко,ти ******** кінчений.Засунь цей договір собі в сраку.Україна переможе.А договір про капітуляцію,не буде кому підписувати.Україна до останнього солдата буде боротись,за ВОЛЮ.Ми деже мертві будем повставати і гризти ваші горлянки.
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17.03.2022 16:19 Відповісти
ничего, и до дранника дело дойдет
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17.03.2022 16:22 Відповісти
Підар Лука пішов на ***!!!
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17.03.2022 16:24 Відповісти
Этот калхозник должен усвоить КАПИТУЛЯЦИЯ московии (РФ) неизбежна.
а таракану некуда смыватся везде растопчут.
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17.03.2022 16:26 Відповісти
Той, хто підпише договір, вигідний Мордору, повисне на ліхтарному стовпі. І зелена шобла це зараз цілком усвідомлює.
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17.03.2022 16:27 Відповісти
Всі знають Гітлера і Муссоліні. Один ідеолог фашизму, другий ман'як, що вбив мільйони. Однак, мало хто згадує про фашистських послідовників Угорщини, Іспанії, Греції і т.д. Так само і зараз, Лукашенко буде засуджений за співпрацю і посібництво злочинному режиму РФ, але цього колаборанта ніхто вже не згадає.
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17.03.2022 16:28 Відповісти
Что то пошло не так ,сначала мы захватим Киев до ужина ,а тепер ,,расия в войне не проиграет,,
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17.03.2022 16:29 Відповісти
Єдине про що можна домовитися так це припинення бойових дій і виведення військ. А далі міжнародний суд розбереться що *****-Путін замовник, російська армія і лукашенко виконавці а російські з білоруськими громадяни співучасники вбивст.
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17.03.2022 16:30 Відповісти
Лукашенко ще раз повторив, що Білорусь не хоче брати участь у війні.

"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту", - сказав він. -бульбен фюрер ,не розуміє,що надавши свою територію рашисту для окупації і з якої летять ракети та ідуть ворожі рашистські війська на Україну він вже тим самим є співучасником війни з Україною на боці кровавого рашиста,як баран не розуміє, що не американці з партнерами.а саме рашист вже втягнули бульбен фюрера у війну з Україною .Найкращий варіант для бульбенфюрера є капітуляція рашиста.
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17.03.2022 16:33 Відповісти
Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт
----
А Ўсходу? о_0
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17.03.2022 16:40 Відповісти
Усход Расеі ўжо ўцягнуў Беларусь у вайну 0_0
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17.03.2022 16:44 Відповісти
І я пра гэта...
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17.03.2022 16:47 Відповісти
все він розуміє,просто шлангом прикидається
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17.03.2022 17:06 Відповісти
А хто такий Лукашенко, і що він вирішує?
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17.03.2022 16:34 Відповісти
"абсолютно прийнятний" для каго? 0_0
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17.03.2022 16:39 Відповісти
Да йди вже картоху сади чмо усате!
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17.03.2022 16:39 Відповісти
Идиот)) и таких теперь два!!! Воин **** пирдящий как и ***** из чулана
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17.03.2022 16:41 Відповісти
що цілком прийнятне для ........ лукашенка, абсолютно не прийнятне для порядної людини.
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17.03.2022 16:55 Відповісти
Бульбаша давно пора убрать из медиа пространства, либо просто убрать. Разве его кто-то вообще воспринимает?
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17.03.2022 17:04 Відповісти
Бульбофюрер іди пливи попеду корабля в два рази скоріше йди *****
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17.03.2022 17:06 Відповісти
ШИЗОФРЕНИК .
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17.03.2022 17:26 Відповісти
"Росія у цій війні не програє"
дійсно не програє, бо ВЖЕ ПРОГРАЛА 😀
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17.03.2022 17:29 Відповісти
О це додумався, аж японцям дав інтервью. Миротворець ? Він просто хворий і загрожує життю інших. особисто чув, як він віщував що до 6 березня все закінчиться, бо в них на сьоме удвох були заплановані зустрічі з "девчатами". зустрілися, але вийшло якось скомкано. Лука дав свій перл -Ми туда, ани сюда, и не смогу вас спасти, дорогие женщиніи.
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17.03.2022 17:32 Відповісти
Боже яке кончене
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17.03.2022 17:36 Відповісти
найопує старий пердун
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17.03.2022 18:05 Відповісти
Якщо, за словами Таргана, Україна підпише капітуляцію, і він не хоче виступати разом з москалями, то... Україна підпише капітуляцію москалів?
От не втямлю: чи то Тарганисько знайшов "шпарину для втечі", чи то остаточно заплутався у своїй маячні.
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17.03.2022 18:24 Відповісти
***** картофЭльный, подожди мразь, придет и твое время ****, присадим и тебя сракой на бутылку за бомбежки гражданского населения, да и вообще всей Украины.
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17.03.2022 22:39 Відповісти
Тварина , усата!
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18.03.2022 07:00 Відповісти
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