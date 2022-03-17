РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12151 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
52 986 143
Беларусь (7520) война (46506) Лукашенко (3501) переговоры (4647) Путин (29845)

Лукашенко утверждает, что Путин предлагает Зеленскому "абсолютно приемлемый вариант договора"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,путін

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, утверждает, что если Украина не согласится на "совершенно приемлемый" договор с РФ, то впоследствии вынуждена будет подписать капитуляцию.

Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".

"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине – Путин Зеленскому, я это точно знаю, – абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то , поверьте, ему придется со временем подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет", – заявил диктатор.

Лукашенко еще раз повторил, что Беларусь не хочет участвовать в войне.

"Западу не удастся вовлечь нас в этот конфликт. У нас достаточно ума, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту", – сказал он.

Также читайте: Арестович о переговорах с РФ: для Украины все должно быть лучше, чем до войны

Однако диктатор не исключил участия своей армии в войне в случае эскалации.

Он добавил, что украинские летательные аппараты якобы нарушают государственную границу Беларуси, а также, что за последнюю неделю украинцы "осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Беларуси" – но их удалось сбить".

По его словам, это делается для того, чтобы "возбудить" Беларусь, чтобы она начала отвечать.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+119
Зеленский может подписать только одну бумагу - акт о капитуляции рф.
показать весь комментарий
17.03.2022 15:19
+89
Лукашенко идет нах*й вместе со всей рашисткой швалью!
показать весь комментарий
17.03.2022 15:19
+63
скоро пізда шо кацапії шо бульбацапії
показать весь комментарий
17.03.2022 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ти скільки орків вже знищив на Цензорі, вояка?
показать весь комментарий
17.03.2022 17:14 Ответить
Писдабол усатый. пынькина бульбошлюшка.
показать весь комментарий
17.03.2022 15:56 Ответить
Якщо говорить що не програють, значить не вірять в перемогу. Все буде Україна!
показать весь комментарий
17.03.2022 15:57 Ответить
Дополнение---Смерть русским фашистам...СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показать весь комментарий
17.03.2022 15:58 Ответить
з ними можна підписувати будь-що і їх підпис буде мати НУЛЬОВУ силу! а поки що потрібно їх продовжувати БИТИ!!! БИТИ ТАК, ЩОБ АЖ ГІВНО З НИХ ЛІЗЛО!!!
показать весь комментарий
17.03.2022 16:01 Ответить
Ты это, ****, расскажи людям в Мариуполе. Им насрать на амбиции политиков, они жить хотят.
показать весь комментарий
17.03.2022 17:00 Ответить
***** картофЭльный, направление тебе ***** направлнение за сРуцьким клраблем.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:05 Ответить
Ну якщо бульбофюрер сказав що хороше, то надабрать. Інфа сотка.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:08 Ответить
лукашонка твiй час настав посадять тебе як бараболю
показать весь комментарий
17.03.2022 16:09 Ответить
Враховуючи високу зацікавленість до інформації, кібер спільнота <<ENIGMA>> публікує
повний список акредитованих журналістів ДНР
https://t.me/EN111GMA/168
показать весь комментарий
17.03.2022 16:12 Ответить
коментувати бульбофюрера можна лише словами :
ЩО ВІН МЕЛЕ ?
показать весь комментарий
17.03.2022 16:14 Ответить
Лукашеску, добрий дрин тобі в дупу!
показать весь комментарий
17.03.2022 16:15 Ответить
Не завидую судьбе усатой Лукакашке. Смерть будет долгой и мучительной.Инфа сотка
показать весь комментарий
17.03.2022 16:15 Ответить
ах ти ж потвора картопляна!
показать весь комментарий
17.03.2022 16:15 Ответить
Бульбашфюрер має відсрочку... від протестів Влада у бульбашандії тримається на зброї рашистів. Сябри ще не зрозуміли що мати вільну країну це означає взяти владу у свої руки. Серед громади сябрів багато москалів ось де корінь зла.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:17 Ответить
Лукашенко,ти ******** кінчений.Засунь цей договір собі в сраку.Україна переможе.А договір про капітуляцію,не буде кому підписувати.Україна до останнього солдата буде боротись,за ВОЛЮ.Ми деже мертві будем повставати і гризти ваші горлянки.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:19 Ответить
ничего, и до дранника дело дойдет
показать весь комментарий
17.03.2022 16:22 Ответить
Підар Лука пішов на ***!!!
показать весь комментарий
17.03.2022 16:24 Ответить
Этот калхозник должен усвоить КАПИТУЛЯЦИЯ московии (РФ) неизбежна.
а таракану некуда смыватся везде растопчут.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:26 Ответить
Той, хто підпише договір, вигідний Мордору, повисне на ліхтарному стовпі. І зелена шобла це зараз цілком усвідомлює.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:27 Ответить
Всі знають Гітлера і Муссоліні. Один ідеолог фашизму, другий ман'як, що вбив мільйони. Однак, мало хто згадує про фашистських послідовників Угорщини, Іспанії, Греції і т.д. Так само і зараз, Лукашенко буде засуджений за співпрацю і посібництво злочинному режиму РФ, але цього колаборанта ніхто вже не згадає.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:28 Ответить
Что то пошло не так ,сначала мы захватим Киев до ужина ,а тепер ,,расия в войне не проиграет,,
показать весь комментарий
17.03.2022 16:29 Ответить
Єдине про що можна домовитися так це припинення бойових дій і виведення військ. А далі міжнародний суд розбереться що *****-Путін замовник, російська армія і лукашенко виконавці а російські з білоруськими громадяни співучасники вбивст.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:30 Ответить
Лукашенко ще раз повторив, що Білорусь не хоче брати участь у війні.

"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту", - сказав він. -бульбен фюрер ,не розуміє,що надавши свою територію рашисту для окупації і з якої летять ракети та ідуть ворожі рашистські війська на Україну він вже тим самим є співучасником війни з Україною на боці кровавого рашиста,як баран не розуміє, що не американці з партнерами.а саме рашист вже втягнули бульбен фюрера у війну з Україною .Найкращий варіант для бульбенфюрера є капітуляція рашиста.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:33 Ответить
Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт
----
А Ўсходу? о_0
показать весь комментарий
17.03.2022 16:40 Ответить
Усход Расеі ўжо ўцягнуў Беларусь у вайну 0_0
показать весь комментарий
17.03.2022 16:44 Ответить
І я пра гэта...
показать весь комментарий
17.03.2022 16:47 Ответить
все він розуміє,просто шлангом прикидається
показать весь комментарий
17.03.2022 17:06 Ответить
А хто такий Лукашенко, і що він вирішує?
показать весь комментарий
17.03.2022 16:34 Ответить
"абсолютно прийнятний" для каго? 0_0
показать весь комментарий
17.03.2022 16:39 Ответить
Да йди вже картоху сади чмо усате!
показать весь комментарий
17.03.2022 16:39 Ответить
Идиот)) и таких теперь два!!! Воин **** пирдящий как и ***** из чулана
показать весь комментарий
17.03.2022 16:41 Ответить
що цілком прийнятне для ........ лукашенка, абсолютно не прийнятне для порядної людини.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:55 Ответить
Бульбаша давно пора убрать из медиа пространства, либо просто убрать. Разве его кто-то вообще воспринимает?
показать весь комментарий
17.03.2022 17:04 Ответить
Бульбофюрер іди пливи попеду корабля в два рази скоріше йди *****
показать весь комментарий
17.03.2022 17:06 Ответить
ШИЗОФРЕНИК .
показать весь комментарий
17.03.2022 17:26 Ответить
"Росія у цій війні не програє"
дійсно не програє, бо ВЖЕ ПРОГРАЛА 😀
показать весь комментарий
17.03.2022 17:29 Ответить
О це додумався, аж японцям дав інтервью. Миротворець ? Він просто хворий і загрожує життю інших. особисто чув, як він віщував що до 6 березня все закінчиться, бо в них на сьоме удвох були заплановані зустрічі з "девчатами". зустрілися, але вийшло якось скомкано. Лука дав свій перл -Ми туда, ани сюда, и не смогу вас спасти, дорогие женщиніи.
показать весь комментарий
17.03.2022 17:32 Ответить
Боже яке кончене
показать весь комментарий
17.03.2022 17:36 Ответить
найопує старий пердун
показать весь комментарий
17.03.2022 18:05 Ответить
Якщо, за словами Таргана, Україна підпише капітуляцію, і він не хоче виступати разом з москалями, то... Україна підпише капітуляцію москалів?
От не втямлю: чи то Тарганисько знайшов "шпарину для втечі", чи то остаточно заплутався у своїй маячні.
показать весь комментарий
17.03.2022 18:24 Ответить
***** картофЭльный, подожди мразь, придет и твое время ****, присадим и тебя сракой на бутылку за бомбежки гражданского населения, да и вообще всей Украины.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:39 Ответить
Тварина , усата!
показать весь комментарий
18.03.2022 07:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 