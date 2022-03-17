Через "Дію" українці вже переказали 150 мільйонів на потреби ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через сервіс "Дія" українці вже зібрали 150 млн грн на армію. До збору коштів долучились понад 160 тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.
"Допомагайте армії через "Дію", бо швидко, зручно та безпечно. Заходьте в застосунок, натискайте "Допомогти армії", вводьте розмір внеску і сплачуйте карткою.
Пам‘ятайте, кожен переказ - важливий. Завдяки вашим внескам наша армія стає міцнішою!" - йдеться у повідомленні.
Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
neodoc1976
показати весь коментар17.03.2022 16:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...