Через "Дію" українці вже переказали 150 мільйонів на потреби ЗСУ

Через сервіс "Дія" українці вже зібрали 150 млн грн на армію. До збору коштів долучились понад 160 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"Допомагайте армії через "Дію", бо швидко, зручно та безпечно. Заходьте в застосунок, натискайте "Допомогти армії", вводьте розмір внеску і сплачуйте карткою.

Пам‘ятайте, кожен переказ - важливий. Завдяки вашим внескам наша армія стає міцнішою!" - йдеться у повідомленні.

Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.

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