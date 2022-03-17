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Через "Дію" українці вже переказали 150 мільйонів на потреби ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дія

Через сервіс "Дія" українці вже зібрали 150 млн грн на армію. До збору коштів долучились понад 160 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"Допомагайте армії через "Дію", бо швидко, зручно та безпечно. Заходьте в застосунок, натискайте "Допомогти армії", вводьте розмір внеску і сплачуйте карткою.

Пам‘ятайте, кожен переказ - важливий. Завдяки вашим внескам наша армія стає міцнішою!" - йдеться у повідомленні.

Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.

Читайте також: У "Дії" з'явилася можливість переказу коштів для української армії, - Мінцифри
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Чекаю отримання 6500.Тільки прийде-все нашим воїнам.
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17.03.2022 16:59 Відповісти
 
 