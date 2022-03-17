По Скадовську постійно переміщуються військові РФ, - мер Яковлєв
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По місту Скадовськ на Херсонщині постійно переміщуються російські військові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міський голова Олександр Яковлєв.
"На 17 березня зберігається контрольована ситуація. Працюють окремі магазини, ринки, аптеки, пошта, поліклініка, лікарня, школи в дистанційному режимі. По місту та громаді постійно переміщуються російські військові. Прохання не провокувати їх. Ми всі мирне населення і тому проти нас ніхто не має права застосовувати зброю", - повідомив міський голова.
Він нагадав про неухильне дотримання комендантської години з 22 вечора до 6 ранку.
Також міський голова подякував усім за допомогу та підтримку дій влади - це дуже важливо, проте акцентував на тому, що зараз головне завдання - зберегти порядок в місті, життя та здоров’я громадян.
За його словами, у громаді працюють усі комунальні підприємства, подається вода, вивозиться сміття, здійснюється прибирання. Виконавчий комітет працює в дистанційному режимі.
Міський голова, заступники, секретар щодня на робочому місці з 8 до 12 години.
Він також повідомив, що друзі зі Львова зібрали для скадовчан першу партію медикаментів і зараз шукають можливість доставки їх до Скадовська.
Будь ласка, зачекайте...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.