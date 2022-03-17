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По Скадовську постійно переміщуються військові РФ, - мер Яковлєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

скадовськ

По місту Скадовськ на Херсонщині постійно переміщуються російські військові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міський голова Олександр Яковлєв.

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"На 17 березня зберігається контрольована ситуація. Працюють окремі магазини, ринки, аптеки, пошта, поліклініка, лікарня, школи в дистанційному режимі. По місту та громаді постійно переміщуються російські військові. Прохання не провокувати їх. Ми всі мирне населення і тому проти нас ніхто не має права застосовувати зброю", - повідомив міський голова.

Він нагадав про неухильне дотримання комендантської години з 22 вечора до 6 ранку.

Також міський голова подякував усім за допомогу та підтримку дій влади - це дуже важливо, проте акцентував на тому, що зараз головне завдання - зберегти порядок в місті, життя та здоров’я громадян.

За його словами, у громаді працюють усі комунальні підприємства, подається вода, вивозиться сміття, здійснюється прибирання. Виконавчий комітет працює в дистанційному режимі.

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Міський голова, заступники, секретар щодня на робочому місці з 8 до 12 години.

Він також повідомив, що друзі зі Львова зібрали для скадовчан першу партію медикаментів і зараз шукають можливість доставки їх до Скадовська.
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Топ коментарі
+8
"Ми всі мирне населення і тому проти нас ніхто не має права застосовувати зброю...." А цього Яковлєва чорний гумор.
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17.03.2022 16:03
+7
Меньше нужно было трындеть 5 дней назад, что никогда в Скадовске не было кацапов. На следующий день они туда прилезли
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17.03.2022 16:04
+5
Недовго.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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17.03.2022 16:04
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"Ми всі мирне населення і тому проти нас ніхто не має права застосовувати зброю...." А цього Яковлєва чорний гумор.
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17.03.2022 16:03 Відповісти
Недовго.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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17.03.2022 16:04 Відповісти
Меньше нужно было трындеть 5 дней назад, что никогда в Скадовске не было кацапов. На следующий день они туда прилезли
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17.03.2022 16:04 Відповісти
Скоро касап поедет домой фаршем.
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17.03.2022 16:11 Відповісти
А согласно карте британской разведки там якобы чутть ли не с юга херсон обошли со стороны кинбурна. Кому верить?
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17.03.2022 16:14 Відповісти
Это вплавь и по непролазным пескам???
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17.03.2022 16:28 Відповісти
Я то откуда знаю? Ну моги десантную операцию провести могли снайперов закинуть, беспилотники, много что могли. Даже подводную лодку нельзя исключать)
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17.03.2022 16:32 Відповісти
Зайшли з армянського напрямку по трасі сімферополь - Херсон . Яка там коса ? Армянськ -Херсон біля 100 км .
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17.03.2022 16:39 Відповісти
Кинбурн-это почти напротив Николаева, Очакова. Там пол косы Херсонской, пол-Николаевской.
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17.03.2022 18:05 Відповісти
Як з неї в Херсон потрапити ? Ви стратеги супер .
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17.03.2022 18:29 Відповісти
 
 