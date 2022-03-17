Росіян та білорусів виключили з двох турнірів із кіберспорту

Американська корпорація, розробник, видавець і дистриб'ютор відеоігор Electronic Arts (ЕА) заборонила росіянам та білорусам брати участь у своїх кіберспортивних програмах Apex Legends та FIFA 22.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ЕА у Твітері.

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"Ми солідарні з народом України. Ми ухвалили рішення виключити росію та білорусь із числа країн, що беруть участь у наших кіберспортивних програмах. Відтепер гравці й команди з росії та білорусі не мають права брати участь в Apex Legends Global Series та EA Sports FIFA 22 Global Series", - ідеться у повідомленні.

Раніше ЕА оголосила про зупинення продажу ігор і контенту в Росії та Білорусі.

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