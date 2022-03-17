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Росіян та білорусів виключили з двох турнірів із кіберспорту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кіберспорт

Американська корпорація, розробник, видавець і дистриб'ютор відеоігор Electronic Arts (ЕА) заборонила росіянам та білорусам брати участь у своїх кіберспортивних програмах Apex Legends та FIFA 22.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ЕА у Твітері.

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"Ми солідарні з народом України. Ми ухвалили рішення виключити росію та білорусь із числа країн, що беруть участь у наших кіберспортивних програмах. Відтепер гравці й команди з росії та білорусі не мають права брати участь в Apex Legends Global Series та EA Sports FIFA 22 Global Series", - ідеться у повідомленні.

Раніше ЕА оголосила про зупинення продажу ігор і контенту в Росії та Білорусі.

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Топ коментарі
+8
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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17.03.2022 19:51
+8
в них немає нації - це збіговисько аморальної гопоти.
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17.03.2022 19:52
+7
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17.03.2022 19:54
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Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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17.03.2022 19:51 Відповісти
в них немає нації - це збіговисько аморальної гопоти.
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17.03.2022 19:52 Відповісти
Рогатих треба просто зтерти зі світової спільноти.
Нехай живуть як північні корейці.
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17.03.2022 19:51 Відповісти
Нехай коров'яче засохше лайно тепер кидають. Справжній скрепний спорт
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17.03.2022 19:53 Відповісти
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17.03.2022 19:54 Відповісти
Нахрен вигнати кацапів з усього кіберспорту.В першу чергу KS.GO i DOTA 2.
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17.03.2022 19:54 Відповісти
З миру по нитці. Кожен робить, що може. ✌
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17.03.2022 19:54 Відповісти
і включили до турніра "кіберпідори-2022"
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17.03.2022 19:59 Відповісти
ЕА пиарятся...
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17.03.2022 20:04 Відповісти
"Сплошная русофобия"
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17.03.2022 20:13 Відповісти
А ще їх забанили на деяких покерних сайтах. Це я вам як покерист кажу.
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17.03.2022 21:09 Відповісти
 
 