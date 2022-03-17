В Міноборони назвали логістичні проблеми окупантів
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У ворога складності з провіантом, дозаправленням техніки й у більшості місць дислокації знищена логістика.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, кількість активних боїв і наступальна активність ворога знизилися. Крім того, повідомила Маляр, у більшості місць дислокації ворога логістика знищена.
Вона додала, що тут дві причини: перша - ворог розраховував на дуже швидкий бліцкриг і не був готовий, що війна триватиме більше ніж 10 днів, а друга - Збройні сили України знищили навіть те, що в них було для поповнення своїх запасів.
"Тому хочуть поповнити особовий склад і матеріальне забезпечення. Вони намагаються закріпитися на тих територіях, які вони тимчасово займають і намагаються впливати на місцеве населення, але українці дуже потужно чинять опір, і їм це не вдається", - наголосила Маляр.
Вона нагадала, що окупанти у тих регіонах, де тимчасово зайняли території, викрадають представників місцевої влади, щоб схилити до співпраці. За її словами, сьогодні вже не повториться ситуація, яка була в 2014 році, коли багато представників місцевої влади, правоохоронних структур і 70% збройних сил у Криму перейшли на бік ворога.
"Зараз такої картини вже немає. Але все-таки можуть знайтися люди, інтегровані сюди, які весь цей час були "сплячими агентами" або чекали, що ворог сюди прийде, і вони можуть зараз себе проявити. Вони будуть в абсолютній меншості", - заявила Маляр.
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Наші Захисники знищили командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії російських окупантів полковника сергія Сухарєва.
Про це повідомив військовий Роман Туровець.
"Багато хто вже чув, що наші герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва.
Так ось: це тип - та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом."
@SergejTalk
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13 мар.
Вот уже две недели российская армия ведёт бои с батальоном Азов. Скажите, а Азов - это точно батальон? Со слов генерала Конашенкова это то ли дивизия, то ли армия, то ли вообще фронт! Что-то такое, что российская армия осилить не может.
Большинство российских судов используют электронные навигационные карты C-MAP. До недавнего времени их поставляла компания Регистр Ллойда Вояж Рус, российский офис которой зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Она уже официально уведомила российских клиентов, что прекращает продажу и обновление всех своих продуктов и сервисов из-за развязанной Россией войны в Украине, сообщает Black Sea News.
«Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом. В этом случае в течение всего года поступают свежие корректуры. И суда, ходящие по электронным картам, получают в портах эти обновленные продукты и после этого уже выходят в море. Что будет без обновления электронных карт? Инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской стороне, так и за пределами РФ. В последнем случае судно не сможет вернуться домой», - рассказал гендиректор российской компании НавМарин, член рабочей группы по импортозамещению в радиоэлектронике Навигационные приборы Алексей Мигалин.