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В Міноборони назвали логістичні проблеми окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оккупант,ворог,враг,окупант

У ворога складності з провіантом, дозаправленням техніки й у більшості місць дислокації знищена логістика.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, кількість активних боїв і наступальна активність ворога знизилися. Крім того, повідомила Маляр, у більшості місць дислокації ворога логістика знищена.

Вона додала, що тут дві причини: перша - ворог розраховував на дуже швидкий бліцкриг і не був готовий, що війна триватиме більше ніж 10 днів, а друга - Збройні сили України знищили навіть те, що в них було для поповнення своїх запасів.

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"Тому хочуть поповнити особовий склад і матеріальне забезпечення. Вони намагаються закріпитися на тих територіях, які вони тимчасово займають і намагаються впливати на місцеве населення, але українці дуже потужно чинять опір, і їм це не вдається", - наголосила Маляр.

Вона нагадала, що окупанти у тих регіонах, де тимчасово зайняли території, викрадають представників місцевої влади, щоб схилити до співпраці. За її словами, сьогодні вже не повториться ситуація, яка була в 2014 році, коли багато представників місцевої влади, правоохоронних структур і 70% збройних сил у Криму перейшли на бік ворога.

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"Зараз такої картини вже немає. Але все-таки можуть знайтися люди, інтегровані сюди, які весь цей час були "сплячими агентами" або чекали, що ворог сюди прийде, і вони можуть зараз себе проявити. Вони будуть в абсолютній меншості", - заявила Маляр.
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Топ коментарі
+12
Российские суда вскоре не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять все свои продукты и сервисы в РФ, а именно - электронные навигационные карты.

Большинство российских судов используют электронные навигационные карты C-MAP. До недавнего времени их поставляла компания Регистр Ллойда Вояж Рус, российский офис которой зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Она уже официально уведомила российских клиентов, что прекращает продажу и обновление всех своих продуктов и сервисов из-за развязанной Россией войны в Украине, сообщает Black Sea News.

«Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом. В этом случае в течение всего года поступают свежие корректуры. И суда, ходящие по электронным картам, получают в портах эти обновленные продукты и после этого уже выходят в море. Что будет без обновления электронных карт? Инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской стороне, так и за пределами РФ. В последнем случае судно не сможет вернуться домой», - рассказал гендиректор российской компании НавМарин, член рабочей группы по импортозамещению в радиоэлектронике Навигационные приборы Алексей Мигалин.
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17.03.2022 22:59
+11
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17.03.2022 22:43
+7
Профессор Талк


@SergejTalk

·
13 мар.



Вот уже две недели российская армия ведёт бои с батальоном Азов. Скажите, а Азов - это точно батальон? Со слов генерала Конашенкова это то ли дивизия, то ли армия, то ли вообще фронт! Что-то такое, что российская армия осилить не может.
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17.03.2022 22:52
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17.03.2022 22:41 Відповісти
Надо ли?
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17.03.2022 22:41 Відповісти
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17.03.2022 22:43 Відповісти
А как осталась целой железная дорога с Крыма??
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17.03.2022 22:46 Відповісти
Як-як?А як з території України в уже окупований Крим в 2015 році на комбінат ХВірташа проклали водогін?І де були прикордонники?І хто був президентом?І хто був міністром МВД?І чому їх не стріляли ********** супостати при прокладці?А ти як-як.
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17.03.2022 22:56 Відповісти
Ты понял,что сказал,и какое отношения те события имеют к 2022году? Вспомни 1917г,1941 и тп
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17.03.2022 23:02 Відповісти
офис о гуманитарке мокшам думайе всем составом...
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17.03.2022 22:48 Відповісти
Це навіть добре, що на їх шляху трапилося скільки дармового алкоголю з магазинів які вони грабують разом з продуктами. Сам їхній холуй медведєв розповідав, що алкоголізм на расєє це національна трагедія. То друга армія світу не тільки мародери та голодранці, а ще й алкаші кончені. Яка там логістика може бути і стратегія...
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17.03.2022 22:50 Відповісти
Без логистики хана любой группировке.
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17.03.2022 22:50 Відповісти
Гарних новин багато не буває...

Наші Захисники знищили командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії російських окупантів полковника сергія Сухарєва.

Про це повідомив військовий Роман Туровець.

"Багато хто вже чув, що наші герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва.

Так ось: це тип - та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом."
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17.03.2022 23:07 Відповісти
Головна їхня логістична проблема-це повна відсутність логіки і вторгнення в Україну.
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17.03.2022 22:51 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
13 мар.



Вот уже две недели российская армия ведёт бои с батальоном Азов. Скажите, а Азов - это точно батальон? Со слов генерала Конашенкова это то ли дивизия, то ли армия, то ли вообще фронт! Что-то такое, что российская армия осилить не может.
показати весь коментар
17.03.2022 22:52 Відповісти
Российские суда вскоре не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять все свои продукты и сервисы в РФ, а именно - электронные навигационные карты.

Большинство российских судов используют электронные навигационные карты C-MAP. До недавнего времени их поставляла компания Регистр Ллойда Вояж Рус, российский офис которой зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Она уже официально уведомила российских клиентов, что прекращает продажу и обновление всех своих продуктов и сервисов из-за развязанной Россией войны в Украине, сообщает Black Sea News.

«Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом. В этом случае в течение всего года поступают свежие корректуры. И суда, ходящие по электронным картам, получают в портах эти обновленные продукты и после этого уже выходят в море. Что будет без обновления электронных карт? Инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской стороне, так и за пределами РФ. В последнем случае судно не сможет вернуться домой», - рассказал гендиректор российской компании НавМарин, член рабочей группы по импортозамещению в радиоэлектронике Навигационные приборы Алексей Мигалин.
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17.03.2022 22:59 Відповісти
Москалі ще м'яса натягнути можуть. Тисяч 100 так точно.
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17.03.2022 23:05 Відповісти
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17.03.2022 23:07 Відповісти
Надіюсь що це правда, а то у 2014 оголошували, що жоден військовий в Криму не перейшов на сторону ворога, о тепер виходить 70% зрадили Україну(
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17.03.2022 23:49 Відповісти
 
 