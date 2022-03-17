В Минобороны назвали логистические проблемы оккупантов

У врага сложности с провиантом, дозаправкой техники и в большинстве мест дислокации уничтожена логистика.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, количество активных сражений и наступательная активность врага снизились. Кроме того, сообщила Маляр, в большинстве мест дислокации врага логистика уничтожена.

Она добавила, что здесь две причины: первая - враг рассчитывал на очень быстрый блицкриг и не был готов, что война будет длиться больше 10 дней, а вторая - Вооруженные силы Украины уничтожили даже те запасы, которые были у противника

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"Поэтому хотят пополнить личный состав и материальное обеспечение. Они пытаются закрепиться на тех территориях, которые временно занимают, и пытаются влиять на местное население, но украинцы очень сильно сопротивляются, и врагам это не удается", - подчеркнула Маляр.

Она напомнила, чт ов тех регионах, где оккупанты временно заняли территории, они похищают представителей местных властей, чтобы склонить к сотрудничеству. По словам Маляр, сегодня уже не повторится ситуация, которая была в 2014 году, когда многие представители местных властей, правоохранительных структур и 70% вооруженных сил в Крыму перешли на сторону врага.

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"Сейчас такой картины уже нет. Но все-таки могут найтись люди, интегрированные сюда, все это время бывшие "спящими агентами" или ожидавшие, что враг сюда придет, и они могут сейчас себя проявить. Они будут в абсолютном меньшинстве", - заявила Маляр.