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В Минобороны назвали логистические проблемы оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оккупант,ворог,враг,окупант

У врага сложности с провиантом, дозаправкой техники и в большинстве мест дислокации уничтожена логистика.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, количество активных сражений и наступательная активность врага снизились. Кроме того, сообщила Маляр, в большинстве мест дислокации врага логистика уничтожена.

Она добавила, что здесь две причины: первая - враг рассчитывал на очень быстрый блицкриг и не был готов, что война будет длиться больше 10 дней, а вторая - Вооруженные силы Украины уничтожили даже те запасы, которые были у противника

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"Поэтому хотят пополнить личный состав и материальное обеспечение. Они пытаются закрепиться на тех территориях, которые временно занимают, и пытаются влиять на местное население, но украинцы очень сильно сопротивляются, и врагам это не удается", - подчеркнула Маляр.

Она напомнила, чт ов тех регионах, где оккупанты временно заняли территории, они похищают представителей местных властей, чтобы склонить к сотрудничеству. По словам Маляр, сегодня уже не повторится ситуация, которая была в 2014 году, когда многие представители местных властей, правоохранительных структур и 70% вооруженных сил в Крыму перешли на сторону врага.

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"Сейчас такой картины уже нет. Но все-таки могут найтись люди, интегрированные сюда, все это время бывшие "спящими агентами" или ожидавшие, что враг сюда придет, и они могут сейчас себя проявить. Они будут в абсолютном меньшинстве", - заявила Маляр.
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Топ комментарии
+12
Российские суда вскоре не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять все свои продукты и сервисы в РФ, а именно - электронные навигационные карты.

Большинство российских судов используют электронные навигационные карты C-MAP. До недавнего времени их поставляла компания Регистр Ллойда Вояж Рус, российский офис которой зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Она уже официально уведомила российских клиентов, что прекращает продажу и обновление всех своих продуктов и сервисов из-за развязанной Россией войны в Украине, сообщает Black Sea News.

«Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом. В этом случае в течение всего года поступают свежие корректуры. И суда, ходящие по электронным картам, получают в портах эти обновленные продукты и после этого уже выходят в море. Что будет без обновления электронных карт? Инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской стороне, так и за пределами РФ. В последнем случае судно не сможет вернуться домой», - рассказал гендиректор российской компании НавМарин, член рабочей группы по импортозамещению в радиоэлектронике Навигационные приборы Алексей Мигалин.
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17.03.2022 22:59
+11
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17.03.2022 22:43
+7
Профессор Талк


@SergejTalk

·
13 мар.



Вот уже две недели российская армия ведёт бои с батальоном Азов. Скажите, а Азов - это точно батальон? Со слов генерала Конашенкова это то ли дивизия, то ли армия, то ли вообще фронт! Что-то такое, что российская армия осилить не может.
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17.03.2022 22:52
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17.03.2022 22:41 Ответить
Надо ли?
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17.03.2022 22:41 Ответить
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17.03.2022 22:43 Ответить
А как осталась целой железная дорога с Крыма??
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17.03.2022 22:46 Ответить
Як-як?А як з території України в уже окупований Крим в 2015 році на комбінат ХВірташа проклали водогін?І де були прикордонники?І хто був президентом?І хто був міністром МВД?І чому їх не стріляли ********** супостати при прокладці?А ти як-як.
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17.03.2022 22:56 Ответить
Ты понял,что сказал,и какое отношения те события имеют к 2022году? Вспомни 1917г,1941 и тп
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17.03.2022 23:02 Ответить
офис о гуманитарке мокшам думайе всем составом...
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17.03.2022 22:48 Ответить
Це навіть добре, що на їх шляху трапилося скільки дармового алкоголю з магазинів які вони грабують разом з продуктами. Сам їхній холуй медведєв розповідав, що алкоголізм на расєє це національна трагедія. То друга армія світу не тільки мародери та голодранці, а ще й алкаші кончені. Яка там логістика може бути і стратегія...
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17.03.2022 22:50 Ответить
Без логистики хана любой группировке.
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17.03.2022 22:50 Ответить
Гарних новин багато не буває...

Наші Захисники знищили командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії російських окупантів полковника сергія Сухарєва.

Про це повідомив військовий Роман Туровець.

"Багато хто вже чув, що наші герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва.

Так ось: це тип - та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом."
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17.03.2022 23:07 Ответить
Головна їхня логістична проблема-це повна відсутність логіки і вторгнення в Україну.
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17.03.2022 22:51 Ответить
Профессор Талк


@SergejTalk

·
13 мар.



Вот уже две недели российская армия ведёт бои с батальоном Азов. Скажите, а Азов - это точно батальон? Со слов генерала Конашенкова это то ли дивизия, то ли армия, то ли вообще фронт! Что-то такое, что российская армия осилить не может.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:52 Ответить
Российские суда вскоре не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять все свои продукты и сервисы в РФ, а именно - электронные навигационные карты.

Большинство российских судов используют электронные навигационные карты C-MAP. До недавнего времени их поставляла компания Регистр Ллойда Вояж Рус, российский офис которой зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Она уже официально уведомила российских клиентов, что прекращает продажу и обновление всех своих продуктов и сервисов из-за развязанной Россией войны в Украине, сообщает Black Sea News.

«Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом. В этом случае в течение всего года поступают свежие корректуры. И суда, ходящие по электронным картам, получают в портах эти обновленные продукты и после этого уже выходят в море. Что будет без обновления электронных карт? Инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской стороне, так и за пределами РФ. В последнем случае судно не сможет вернуться домой», - рассказал гендиректор российской компании НавМарин, член рабочей группы по импортозамещению в радиоэлектронике Навигационные приборы Алексей Мигалин.
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17.03.2022 22:59 Ответить
Москалі ще м'яса натягнути можуть. Тисяч 100 так точно.
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17.03.2022 23:05 Ответить
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17.03.2022 23:07 Ответить
Надіюсь що це правда, а то у 2014 оголошували, що жоден військовий в Криму не перейшов на сторону ворога, о тепер виходить 70% зрадили Україну(
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17.03.2022 23:49 Ответить
 
 