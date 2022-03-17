В Минобороны назвали логистические проблемы оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У врага сложности с провиантом, дозаправкой техники и в большинстве мест дислокации уничтожена логистика.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, количество активных сражений и наступательная активность врага снизились. Кроме того, сообщила Маляр, в большинстве мест дислокации врага логистика уничтожена.
Она добавила, что здесь две причины: первая - враг рассчитывал на очень быстрый блицкриг и не был готов, что война будет длиться больше 10 дней, а вторая - Вооруженные силы Украины уничтожили даже те запасы, которые были у противника
"Поэтому хотят пополнить личный состав и материальное обеспечение. Они пытаются закрепиться на тех территориях, которые временно занимают, и пытаются влиять на местное население, но украинцы очень сильно сопротивляются, и врагам это не удается", - подчеркнула Маляр.
Она напомнила, чт ов тех регионах, где оккупанты временно заняли территории, они похищают представителей местных властей, чтобы склонить к сотрудничеству. По словам Маляр, сегодня уже не повторится ситуация, которая была в 2014 году, когда многие представители местных властей, правоохранительных структур и 70% вооруженных сил в Крыму перешли на сторону врага.
"Сейчас такой картины уже нет. Но все-таки могут найтись люди, интегрированные сюда, все это время бывшие "спящими агентами" или ожидавшие, что враг сюда придет, и они могут сейчас себя проявить. Они будут в абсолютном меньшинстве", - заявила Маляр.
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Наші Захисники знищили командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії російських окупантів полковника сергія Сухарєва.
Про це повідомив військовий Роман Туровець.
"Багато хто вже чув, що наші герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва.
Так ось: це тип - та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом."
@SergejTalk
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13 мар.
Вот уже две недели российская армия ведёт бои с батальоном Азов. Скажите, а Азов - это точно батальон? Со слов генерала Конашенкова это то ли дивизия, то ли армия, то ли вообще фронт! Что-то такое, что российская армия осилить не может.
Большинство российских судов используют электронные навигационные карты C-MAP. До недавнего времени их поставляла компания Регистр Ллойда Вояж Рус, российский офис которой зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Она уже официально уведомила российских клиентов, что прекращает продажу и обновление всех своих продуктов и сервисов из-за развязанной Россией войны в Украине, сообщает Black Sea News.
«Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом. В этом случае в течение всего года поступают свежие корректуры. И суда, ходящие по электронным картам, получают в портах эти обновленные продукты и после этого уже выходят в море. Что будет без обновления электронных карт? Инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской стороне, так и за пределами РФ. В последнем случае судно не сможет вернуться домой», - рассказал гендиректор российской компании НавМарин, член рабочей группы по импортозамещению в радиоэлектронике Навигационные приборы Алексей Мигалин.