Нова Зеландія впровадила санкції проти Путіна, Мішустіна, Лаврова, Шойгу

Перший пакет санкцій Нової Зеландії щодо Росії набув чинності, обмеження запроваджуються проти президента РФ Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, голови Міноборони Сергія Шойгу.

Як інфформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті новозеландського уряду.

До списку санкцій потрапили також глава МВС Володимир Колокольцев, голова ФСБ Росії Олександр Бортников, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на поїздки.

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Крім того, санкційні заходи застосовують до 19 організацій, зокрема до "Промзв'язокбанку". Під санкціями опинилися АТ "Науково-виробнича корпорація Уралвагонзавод", "558 Авіаційний ремонтний завод" та компанія "Інтеграл", а також АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей".

Окрім того, набула чинності заборона на поїздки щодо 364 політичних діячів, військовослужбовців та журналістів.

За даними новозеландських ЗМІ, глава МЗС країни Наная Махута заявила, що організаціям, що потрапили під санкції, заборонено переміщати до Нової Зеландії свої активи і "використовувати новозеландську фінансову систему для обходу санкцій, які можуть бути впроваджені надалі іншими країнами".

Міністр пообіцяла, що в найближчі кілька тижнів Нова Зеландія запровадить більше санкцій щодо Росії.

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