Удар по Львову: знищено авіаремонтний завод, - Садовий
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Роботу заводу було зупинено заздалегідь, тож жертв немає.
Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає", - написав він.
Мер Львова зазначив, що на місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 18 березня у Львові пролунали три вибухи, на околиці міста було видно чорний дим. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами район Львівського аеропорту.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
а вот жилі будинки навколо шкода
І садовий молодець, вправно наводить. Ось знову тривога почалась.
а вот воздух-земля (з литаків) ще е нажаль
Но у вас мізки не для того, щоб зрозуміти, що для кацапів потрапляння у ціль не є новиною.
Занадто багато стало в неті таких антикорегувальників.
@SergejTalk
·
7 год
Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
Но не буде панувати над народом вільним Божим, бо даровано волю і силу духа незламного йому…
Еще несколько лет назад писал (на этом форуме), что Украина обязана иметь целую резервную столицу в карпатских горах, полностью защищенную с земли и воздуха и имеющие подземные бункеры по горами! Было как минумум 8 лет, чтоб все построить (клювом прощелкали, теперь приходит расплата)!
Про які резервні міста може йти мова?
Озброюватись почала тільки в 2014.
А ось, що з 2014 року не відновили Мукачівський аєродром - після війни треба буде обов'язково "СПИТАТИ"!
1. Він знаходиться ЗА Карпатами - для крилаток кацапських значно технічне складніше варіант.
2. Значно більше відстань від точки пуску - легше раніш виявити\знищити виріб.
3. Якщо засоби виявлення\знищення розташувати на карпатських\прикарпатських висотах - знову див. п.2.
4. Значно складніше крилаткам обходити кордони НАТО, можливо, що кацапські стратеги вдвічі більше будуть думати щодо удару по Закарпаттю.
5. Легше\безпечніше постачати пальне і інше потрібне для авіації і служб забезпечення.
6. Можливо, що у угрів, в разі ударів по Закарпаттю, поменьшає прихильників своє "малої батьківщини".
кацапи будуть змушені діяти, враховуючи, на час находження у нашому тилу (в т.ч. запас пального)
2) це не має особливого змісту,Україна воює не воєначальниками а Народом..
Слава нації
Смерть москалям
якщо ракети запускали з Чорного моря, то на шляху до Львова вони обов'язково мали б перетнути повітряний простір Молдови чи Румунії.
Чому молдавани їх не збили?
Невже у Кишинева немає ППО?
2. На жаль, апріорі, я впевнений, що Молдова засоби ППО, на жаль, немає
1. якщо правда, що частина курсу крилаток проходить у дністровському кайоні - може реально/сенс поставити пару сіток на початку каону і, наприклад, перед Заліщиками з міцного ВМ-капрону?
2. поставити пару рлс огляду на найвищі точки Товтр?
можливо було би,якби не те,що подібні об"єкти відразу "злиють" у соцмережах..
Косяпен просто поміняють траєкторію у пам"яті ракет..
Мова іде про рлс (можливі) у Хмельницькій/Тернопільській/Львівський (Товтри) - щоб прикрити наш "стратегічний тил":
1. глибоко у тилу
2 мешканці там так сильно "*******" кацапів, якщо дрг спіймають, не факт що когось живим забере контррозвідка
3. що заважає на сусідній висоті "надути" обманку і поставити генератор чи сантиметрового/дециметрового
4. вірмени ставили сітки/троси у Карабасі у ущелинах - думаю, що це зменьшувало дію азербайджанської авіації/бпла
2) прісля війни з рашкою(безумовно,ми її не програємо) -будь які претензії на нашу територію угорців,поляків,румунів СМІШНІ.
носії таких такет ТУ 95 і ТУ 160
та й інші джерела повідомляють,що було 6 пусків з підводної лодки,2 ракети було збито...