УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11076 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
40 731 86
війна (56124) Львів (2079) Садовий (482)

Удар по Львову: знищено авіаремонтний завод, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів

Роботу заводу було зупинено заздалегідь, тож жертв немає.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає", - написав він.

Мер Львова зазначив, що на місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 18 березня у Львові пролунали три вибухи, на околиці міста було видно чорний дим. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами район Львівського аеропорту.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Профессор Талк
@SergejTalk
·
7 год
Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
показати весь коментар
18.03.2022 08:45
+17
Живу в Брюховичах,п"ять км. від Львова.Маю сімдесят років.Сьогодні десь пів на сьому пробудився від вибухів,дивлюсь над Львовом чорний дим,все вищий і вітер жене в сторону кордону на захід.І ось відчуття.Страху не маю за себе,але ту сучу москальню давив би голими руками.Хоча раніше до росіян ставився з приязню,виріс разом,жив разом,робив разом...І хоча в армію не беруть шістдесят плюс,про два плюси все-таки скажу.Перший - краще загинути швидко і на свіжому повітрі,прихопивши якогось москалика в могилу,аніж довго і смердючому мирному ліжку.Другий - коли гине старий,то молодий має шанс вижити...
показати весь коментар
18.03.2022 08:56
+15
Знову, черговий довпойоп розповідає що і де знищили рашисти. Як то кажуть: "довпойоп - находка врага"
показати весь коментар
18.03.2022 08:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас теж по такому ж самому гепнули, суки.
показати весь коментар
18.03.2022 08:37 Відповісти
він теж не працює с 23.02.2022
а вот жилі будинки навколо шкода
показати весь коментар
18.03.2022 08:42 Відповісти
Блин,еще пару недель гуманитарки бы дождаться и сетка ПВО надежно закроет все города.
показати весь коментар
18.03.2022 08:40 Відповісти
Неможливо закрити весь повітряний простір України. Це фізично неможливо в рамках такої великої країни, як наша. Не тіш себе дурними ілюзіями.
показати весь коментар
18.03.2022 08:44 Відповісти
Ну нам і ее треба закривати всі поля і гори. Нам треба закрити стратегічні об'єкти і міста
показати весь коментар
18.03.2022 08:46 Відповісти
То не ілюзії. То недоступний ідіот якому з дивану видніше що і як треба робити
показати весь коментар
18.03.2022 08:46 Відповісти
Чукча не чітатєль-чукча пісатєль. Люди пишуть про закриття міст а воно торочить про всю територію України))
показати весь коментар
18.03.2022 09:09 Відповісти
Никакое ПВО на 100% не закроет небо от ракет и артударов. И даже авиация может прорваться через ПВО, хотя ето будут наверняка смертники. Только ответные удары по вражеской аналогичной инфраструктуре могут остановить врага. А ответить сейчас мы можем только показывая врагу фигу. Спасибо скажите урапатриотам которые 8 лет рассказывали что на нас никто не нападет а кто поднимает кипишь тот зрадофил и агент кремля шатающий лодку.
показати весь коментар
18.03.2022 08:49 Відповісти
Хватит пердеть в лужу. Надоело.
показати весь коментар
18.03.2022 08:50 Відповісти
А голосовать за клоунов не надоело?
показати весь коментар
18.03.2022 08:55 Відповісти
Спроси у тех, кто за них голосовал.
показати весь коментар
18.03.2022 08:57 Відповісти
Дермецо-иди скули в другое место)))) ПАРАШКИНСКАЯ СЯВКА
показати весь коментар
18.03.2022 08:58 Відповісти
стреляли с подводной лодки Черное море..
показати весь коментар
18.03.2022 08:51 Відповісти
запустили 6 ракет 2 ПВО успело сбить..
показати весь коментар
18.03.2022 08:52 Відповісти
Не пишіть дурниць. Це моя військова спеціальність - ППО СВ. Тут диванні "хотілки" не працюють. Думаю, що фахівці свє слово ще скажуть. Хто їбе, той мовчить.
показати весь коментар
18.03.2022 09:23 Відповісти
Якісь брехунці клоуни вчора ляпали, що ракети в роіські закінчились.
І садовий молодець, вправно наводить. Ось знову тривога почалась.
показати весь коментар
18.03.2022 08:41 Відповісти
закінчились (майже) ракети земля-земля
а вот воздух-земля (з литаків) ще е нажаль
показати весь коментар
18.03.2022 08:43 Відповісти
Хотів поцікавитись. Де можна з вами зустрітись щоб віддячити за те як ви захищаєте Україну.
показати весь коментар
18.03.2022 08:44 Відповісти
ты дура. именно садовый остановил завод и вывел людей. ты **** ничего не знаешь и "издишь на форуме. яживу в километре от этого завода.
показати весь коментар
18.03.2022 12:18 Відповісти
Знову, черговий довпойоп розповідає що і де знищили рашисти. Як то кажуть: "довпойоп - находка врага"
показати весь коментар
18.03.2022 08:41 Відповісти
Уже поздно всрались. До войны нужно было думать и о оружии и о закрытии границ с кацапстаном и о уголовном наказании колаборантов и предателей.
показати весь коментар
18.03.2022 08:44 Відповісти
А ти впевнений, що він надає правдиву інформацію?
показати весь коментар
18.03.2022 09:17 Відповісти
От от, курятник розгатили на території а їм докладують що потрапили в ціль, а завод працює собі. Так можна й фейкові заводи створювати щоб приймати на себе ракети по три ляма за штуку
показати весь коментар
18.03.2022 09:30 Відповісти
я тільки на це і надіюсь, коли читаю бадьорі доповіді чергового мера про те, що "наш аеродром повністю знищено"
показати весь коментар
18.03.2022 09:50 Відповісти
Якщо вмикнете мозок, то зрозумієте, що наводка це коли вдарили та не влучили. куди хотіли, а Садовий одночасно сказав що не влучили.
Но у вас мізки не для того, щоб зрозуміти, що для кацапів потрапляння у ціль не є новиною.
Занадто багато стало в неті таких антикорегувальників.
показати весь коментар
26.03.2022 19:57 Відповісти
то будівля, а не завод. Трохи оформлюйте заголовки нормально
показати весь коментар
18.03.2022 08:42 Відповісти
КОРЕГУВАЛЬНИКА ПОТРІБНО ОБОВ'ЯКОВО ЗНАЙТИ...
показати весь коментар
18.03.2022 08:43 Відповісти
...ОБОВ'ЯЗКОВО...
показати весь коментар
18.03.2022 08:44 Відповісти
Схоже, він сам спалився.
показати весь коментар
18.03.2022 08:46 Відповісти
Для таких больших целей, как завод и ракет, наводящихся по спутниковым координатам, никакие корректировщики не нужны. Корректировщики нужны, если нужно например загнать ракету с лазерным наведением в опору моста, вот тогда да. А координаты завода можно узнать, открыв например Гугл карты.
показати весь коментар
18.03.2022 08:51 Відповісти
нагнали сепаров-беженцев, корегувальникiв у Львiв
показати весь коментар
18.03.2022 08:43 Відповісти
Чесно кажучи, так і є. Одна прорашистська мразь з таким же гнилих чоловіком не в рашку поїхала, а у Львів
показати весь коментар
18.03.2022 08:51 Відповісти
Щоб вдарити по будівлям АЗР - зовсім не треба "навідників", вони добре видимі з супутників, а головне, що все лишилося з часів срср, на "детальних" радянських мапах кацапських військових ніяких змін не треба вносити, на жаль.
показати весь коментар
18.03.2022 09:19 Відповісти
не всім же по європах шастати...
показати весь коментар
18.03.2022 10:36 Відповісти
"довпойоп Доля - находка врага"
показати весь коментар
18.03.2022 08:43 Відповісти
нет приказа ответку отправить
показати весь коментар
18.03.2022 08:45 Відповісти
Профессор Талк
@SergejTalk
·
7 год
Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
показати весь коментар
18.03.2022 08:45 Відповісти
Хто саботував умови вступу до НАТО протягом 8-ми років?
показати весь коментар
18.03.2022 08:49 Відповісти
невже янукович з саламатіним? Не може буть!
показати весь коментар
18.03.2022 08:53 Відповісти
Саме НАТО
показати весь коментар
18.03.2022 08:53 Відповісти
А хто саботував призов резервістів з осені? Теж НАТО? НАТО вже кричало про війну, а хтось заявляв, що нам псують економіку.
показати весь коментар
18.03.2022 09:24 Відповісти
тупые каzzабы надеятся, что у нас не станет самолётов? Так хрен там. Осталось кое-что подкрасить.
показати весь коментар
18.03.2022 08:49 Відповісти
Польза от активизации переговоров налицо.
показати весь коментар
18.03.2022 08:54 Відповісти
Супостат пекельний терор сіє, така вона диявольська природа його.

Но не буде панувати над народом вільним Божим, бо даровано волю і силу духа незламного йому…
показати весь коментар
18.03.2022 08:55 Відповісти
Живу в Брюховичах,п"ять км. від Львова.Маю сімдесят років.Сьогодні десь пів на сьому пробудився від вибухів,дивлюсь над Львовом чорний дим,все вищий і вітер жене в сторону кордону на захід.І ось відчуття.Страху не маю за себе,але ту сучу москальню давив би голими руками.Хоча раніше до росіян ставився з приязню,виріс разом,жив разом,робив разом...І хоча в армію не беруть шістдесят плюс,про два плюси все-таки скажу.Перший - краще загинути швидко і на свіжому повітрі,прихопивши якогось москалика в могилу,аніж довго і смердючому мирному ліжку.Другий - коли гине старий,то молодий має шанс вижити...
показати весь коментар
18.03.2022 08:56 Відповісти
Не понимаю, почему военностратегические объекты строятся на поверхности? Они должны выдерживать первичную атаку в случае пропуска ударов средствами ПВО, а структура подземных коммуникаций и расположения должна быть засекречена.
Еще несколько лет назад писал (на этом форуме), что Украина обязана иметь целую резервную столицу в карпатских горах, полностью защищенную с земли и воздуха и имеющие подземные бункеры по горами! Было как минумум 8 лет, чтоб все построить (клювом прощелкали, теперь приходит расплата)!
показати весь коментар
18.03.2022 08:59 Відповісти
З 1992 по 2013 Україна при ВСІХ президентам тільки роззброювалась.
Про які резервні міста може йти мова?
Озброюватись почала тільки в 2014.
показати весь коментар
18.03.2022 09:06 Відповісти
За чий рахунок ці багатомільйярдні витрати - реально?
А ось, що з 2014 року не відновили Мукачівський аєродром - після війни треба буде обов'язково "СПИТАТИ"!
показати весь коментар
18.03.2022 09:12 Відповісти
Не треба нити))) Ми зберегли ЗНАЧНУ частину потенціалу ВПС та ППО. Це ДУЖЕ ДОБРИЙ показник у наших обставинах. А що по Мукачеву не змоли б вдарити Калибрами чи х-55???? Чи Ви власною цицькою його прикриєтє? Чи може всі тут з 2014 року ДЕНЬ І НІЧ ПИСАЛИ-НЕ ДАВАЙТЕ НАМ НОРМАЛЬНУ ЗП, НЕ ЛІКУЙТЕ НАС, А ВСІ ГРОШІ НА АРМИЮ!!!!! НІ? но то цей-сидіть і не той)))))
показати весь коментар
18.03.2022 09:22 Відповісти
Моя точка зору з приводу відновлення Мукачівського летовища:
1. Він знаходиться ЗА Карпатами - для крилаток кацапських значно технічне складніше варіант.
2. Значно більше відстань від точки пуску - легше раніш виявити\знищити виріб.
3. Якщо засоби виявлення\знищення розташувати на карпатських\прикарпатських висотах - знову див. п.2.
4. Значно складніше крилаткам обходити кордони НАТО, можливо, що кацапські стратеги вдвічі більше будуть думати щодо удару по Закарпаттю.
5. Легше\безпечніше постачати пальне і інше потрібне для авіації і служб забезпечення.
6. Можливо, що у угрів, в разі ударів по Закарпаттю, поменьшає прихильників своє "малої батьківщини".
показати весь коментар
18.03.2022 10:25 Відповісти
Угу ... А нашим літакам гори не заважатимуть ?
показати весь коментар
18.03.2022 10:43 Відповісти
наша авіація буде під своєю парасолькою ППО/РТВ у декілька "ешелонів/зон";
кацапи будуть змушені діяти, враховуючи, на час находження у нашому тилу (в т.ч. запас пального)
показати весь коментар
18.03.2022 11:35 Відповісти
Я Вас підтримую у тому , щоб був ЩЕ І У МУКАЧЕВО аеродром. Але у Львові удар був по авіаремонтному заводу. На крайній випадок ВСІ наші літаки можуть працювати з грунта або малопристосованих аеродромів. Так що інфраструктура по ремонту важливіша ніж просто бетонка і паливозаправники. Маємо зрозуміти, у кожний двір с300 не поставиш-пупок трісне. Та і любу ППО можна перегрузити кількістю. Тут мають бути інші методи боротьби-дезінформація, контрозвідка, інші заходи. Ні хто не буде стрілити по аеродрому , якщо там не має техніки. А про це дізнаються як? ВІРНО-З ТЕЛЕГРАМКАНАЛІВ наших)))))) Або від зрадників.
показати весь коментар
18.03.2022 11:02 Відповісти
кацапи можуть бачити (постійно/"онлайн") з супутників про наявність авіації та скупчення відповідної техніки на даному летовищі??
показати весь коментар
18.03.2022 11:39 Відповісти
у них є угруповання супутників. Але думаю що "он-лайн" поки не можуть. Але й не треба. Бачите самі яка тепер війна. Війна транслюється в прямому ефірі. Бідні наші діти....
показати весь коментар
18.03.2022 13:53 Відповісти
1) це дуже дорого.

2) це не має особливого змісту,Україна воює не воєначальниками а Народом..
показати весь коментар
18.03.2022 09:34 Відповісти
не дороже денег!
показати весь коментар
18.03.2022 09:37 Відповісти
Москаль не людина.

Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
18.03.2022 08:59 Відповісти
Тащіть ракетників, ядерників, опк в тонелі, шахти, гори в Україні вистачає підземних обєктів які й 20Мт непробити
показати весь коментар
18.03.2022 09:03 Відповісти
Питання до знавців:
якщо ракети запускали з Чорного моря, то на шляху до Львова вони обов'язково мали б перетнути повітряний простір Молдови чи Румунії.
Чому молдавани їх не збили?
показати весь коментар
18.03.2022 09:04 Відповісти
Нібито їх крилатки можуть робити маневри по курсу, не факт, що вони пролітають над "пмр"
показати весь коментар
18.03.2022 09:09 Відповісти
МОЖУТЬ
показати весь коментар
18.03.2022 09:10 Відповісти
Не пмр, а Молдови.
Невже у Кишинева немає ППО?
показати весь коментар
18.03.2022 09:21 Відповісти
1. я цю назву взяв у лапки.
2. На жаль, апріорі, я впевнений, що Молдова засоби ППО, на жаль, немає
показати весь коментар
18.03.2022 09:31 Відповісти
Валентина, яке ППО у молдованів? Звідки? Серйозна ППО - коштує сотні мільйонів $, а ще потрібні кваліфіковані військові! Все їхнє ППО - це лук, стріли, рогатка і шматки цегли! 😁
показати весь коментар
18.03.2022 15:04 Відповісти
такие пуски, скорее всего, шли с территории бульбостана...
показати весь коментар
18.03.2022 09:10 Відповісти
да, таки с Черного... то-то были хлопки, значит, приземлили что-то еще здесь...
показати весь коментар
18.03.2022 09:14 Відповісти
КАЛІБР(НАЗЕМНИЙ, КОРАБЕЛЬНИЙ ТА НА ПІДВОДНИХ ЧОВНАХ) ЛЕТИТЬ ДА ЦІЛІ ПО ЗАПРОГРАМОВАНОМУ МАРШРУТИ, МОЖЕ ОГИНАТИ ЗАСОБИ ППО, ПЕРЕХОДИТИ НА ЗАПАСНІ ВАРІАТИ У ПОЛЬОТІ, МАЄ НИЗЬКУ ЕПР ТА ДОСИТЬ ВИСОКУ ШВИДКІСТЬ. ЇХ НЕ ПРОСТО ВИЯВИТИ, НЕ ТЕ ЩОБ ЗБИТИ. ТА Й РУМУНІ ТАКІ Ж НАМ БРАТТЯ ЯК І МОКША)))))) Я ДУМАЮ ВЖЕ ПОДУМКИ ЧЕРНІВЕЦЬКУ ОБЛАСТЬ ТА ЧАСТИНУ ОДЕСЬКОЇ ВЖЕ БАЧАТЬ СВОЇМИ))))
показати весь коментар
18.03.2022 09:15 Відповісти
прошу з обивателя не сміятись:
1. якщо правда, що частина курсу крилаток проходить у дністровському кайоні - може реально/сенс поставити пару сіток на початку каону і, наприклад, перед Заліщиками з міцного ВМ-капрону?
2. поставити пару рлс огляду на найвищі точки Товтр?
показати весь коментар
18.03.2022 09:29 Відповісти
Якщо серйозно.. \
можливо було би,якби не те,що подібні об"єкти відразу "злиють" у соцмережах..

Косяпен просто поміняють траєкторію у пам"яті ракет..
показати весь коментар
18.03.2022 09:32 Відповісти
Але якщо вони крилатку виведуть вище (з кайону тобто), нам буде легше їх раніш бачити і супроводжувати?
показати весь коментар
18.03.2022 09:36 Відповісти
стаціонарні рлс вразливі(дрг, ппр) . Туда одразу прилетить. Є надія що союзники надають інформацію зі своїх літаків авакс та розвідників. А сітки НЕРЕАЛЬНО. На якій висоті ? в яких районах? Це можливо тільки навколо певніх обєктів , і то з застосуванням диражаблів, яких немає. Звісно такі удари деморалізують, але завод не працював я так розумію, мінус 6 ракет недешевих. Як на мене сумнівна ефективність.
показати весь коментар
18.03.2022 10:41 Відповісти
Відповідаю на своє розуміння:
Мова іде про рлс (можливі) у Хмельницькій/Тернопільській/Львівський (Товтри) - щоб прикрити наш "стратегічний тил":
1. глибоко у тилу
2 мешканці там так сильно "*******" кацапів, якщо дрг спіймають, не факт що когось живим забере контррозвідка
3. що заважає на сусідній висоті "надути" обманку і поставити генератор чи сантиметрового/дециметрового
4. вірмени ставили сітки/троси у Карабасі у ущелинах - думаю, що це зменьшувало дію азербайджанської авіації/бпла
показати весь коментар
18.03.2022 11:31 Відповісти
Так радари є. Але радар знаходить ціль, а ще потрібно її чимось уразити))) Це все сили та засоби, якіх не так багато. Так і "тил" з ******** ракетним озброєнням поняття тепер абстрактне. Сітки не варіант вообще, при розмірах України це утопія. Обманки-річ хороша, але не чув що у нас такі є. Все давно придумано. Обєкти прикриває обєктова ППО, війська мають свою ППО. Питання по авиаціі противника потроху вирішують-як бачимо вони менше літають. А от ракетні атаки -наше слабке місце, виявити їх і сбити складно. Особливо з літаків(хоча ми змогли))) . Тому напевно і прийняли рішення про передачу наземних мобільних комлексів.
показати весь коментар
18.03.2022 14:18 Відповісти
1) Румунія у Нато,у ЄС,і територіальні претензії там -у маргіналів...як і у будь-якої країни...

2) прісля війни з рашкою(безумовно,ми її не програємо) -будь які претензії на нашу територію угорців,поляків,румунів СМІШНІ.
показати весь коментар
18.03.2022 09:30 Відповісти
А ви згадайте судовий процес по Зміїнному)))). з Румунами, які в ЄС та НАТО))) Тільки бригади ЗСУ у тих регіонах є запорукою безпеки наший територій!!!!!
показати весь коментар
18.03.2022 10:03 Відповісти
6 РАКЕТ ПО 3,5 ЛЯМА, 4 ДОСТИГЛИ ЦЕЛИ. РАЗБИЛИ ЗДАНИЙ НА СУМУ ЕКВИВАЛЕНТНУЮ СТОИМОСТИ РАКЕТ. САМОЛЕЙ УНИЧТОЖИЛИ 0. КОРОЧЕ ЕФЕКТИВНОСТЬ КАЛИБРОВ ТАК СЕБЕ ПОКА. СТРАХ И ПАНИКУ НАВОДЯТ-ТО ПОНЯТНО. НО В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ-ПРОСЕР ПОЛНЫЙ. НАМ НУЖНО С-300 В И СТАНЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ НИЗКОЛЕТЯЩИХ ЦЕЛЕЙ. ТОГДА И ТЕМ КАЛИБРАМ И Х-55 ПРОРВАТЬСЯ К ЦЕЛЯМ БУДЕТ ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ. ППР У РАШКАН ЕСТЬ, НО ЕФЕКТИВНОСТЬ ИХ НИЗКАЯ(ПОПАДАНИЕ Х-31 В РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ). ТОТ ЖЕ УДАР ПО ЯВОРОВУ-4 КАЛИБРАМИ РОТУ СОЛДАТ ВИВЕЛИ ИЗ СТРОЯ-КАК ТО ТАК СЕБЕ РЕЗУЛЬТАТ))))) НУ ТО ТАКЕ-ПУЩАЙ СТРЕЛЯЮТ-ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР. НАМ ОТВЕТКУ НЕЧЕМ ДАТЬ-ГРОМ ТАК И НЕ ДОПИЛИЛИ. А ВОТ СТАРСТРИКАМИ МОЖНА КАК РАЗ ПРИКРЫТЬ ТАКИЕ ОБЬЕКТЫ КАК ЛАРЗ, ВЫСВОБОДИВ С-300 В
показати весь коментар
18.03.2022 09:09 Відповісти
удар нанесено ракетами Х-55 з Чорного моря

носії таких такет ТУ 95 і ТУ 160
показати весь коментар
18.03.2022 09:10 Відповісти
пРЕЗИДЕНТ КРАВчук, та пРЕЗИДЕНТ куЧМО, подарували рашистам всі наявні в Україні літаки ТУ-95 і ТУ-160 за міфічні газові борги у 1990-х та на початку 2000-х роках! 😠😡
показати весь коментар
18.03.2022 15:08 Відповісти
***** підкрадається до Львова.



показати весь коментар
18.03.2022 09:21 Відповісти
ху№.ло може підкрадатись до золотого унітазу у бункері...
показати весь коментар
18.03.2022 09:33 Відповісти
Чув не три,а 4 вибухи...

та й інші джерела повідомляють,що було 6 пусків з підводної лодки,2 ракети було збито...
показати весь коментар
18.03.2022 09:26 Відповісти
якшо це дійсно х55 то пуск тільки з літака
показати весь коментар
18.03.2022 09:46 Відповісти
Садовий. Ти хочеш сказати що окупант високоточним ударам знищив завод. Вже у Львові немає де лагодити літаки. І ти голова ВА, розуміючи про стратегічне значення підприємства, нічого не зробив щоб перевести виробничі потужності в безпечне засекречене місце, чмо.
показати весь коментар
18.03.2022 11:02 Відповісти
За це Садовий не відповідає, а МО повинне думати.
показати весь коментар
18.03.2022 13:03 Відповісти
Если оттуда все вывезли -документацию,станки итд то это очередной выстрел в молоко.
показати весь коментар
18.03.2022 14:49 Відповісти
 
 