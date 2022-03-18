В ОРДЛО майже місяць відсутнє водопостачання, у населення відбирають залишки для потреб НЗФ, - Лисянський

На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей вже 21 день немає водопостачання. Запаси води відбирають у людей та віддають бойовикам на фронт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки".

На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей тривалий час відсутнє водопостачання. Але замість турботи про мешканців окупаційні адміністрації НЗФ "ЛДНР" вилучають запаси питної води у місцевого населення та підприємців для відправки незаконним збройним формуванням (НЗФ) на фронт.

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"В ОРДЛО вже майже місяць відсутнє водопостачання. У людей забирають залишки питної води та віддають бойовикам", – розповів правозахисник Лисянський.

Без питної води залишилися всі установи, зокрема й лікарні. У них запаси води бойовики також вилучили.

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"Натомість, місцевому населенню розсилають смс-повідомлення про те, щоб жителі економили воду. Такі дії НЗФ вкотре показують справжнє ставлення до людей", – зауважує Лисянський.

Нагадаємо, вже багато років жителі ОРДЛО страждають від нестачі питної води. При цьому міста та селища позбавлені водопостачання на тривалі періоди – по кілька місяців. Окупанти не проводять ремонти водної інфраструктури, яка за кілька років стала абсолютно непридатною.