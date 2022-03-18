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В ОРДЛО майже місяць відсутнє водопостачання, у населення відбирають залишки для потреб НЗФ, - Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей вже 21 день немає водопостачання. Запаси води відбирають у людей та віддають бойовикам на фронт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки".

На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей тривалий час відсутнє водопостачання. Але замість турботи про мешканців окупаційні адміністрації НЗФ "ЛДНР" вилучають запаси питної води у місцевого населення та підприємців для відправки незаконним збройним формуванням (НЗФ) на фронт.

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"В ОРДЛО вже майже місяць відсутнє водопостачання. У людей забирають залишки питної води та віддають бойовикам", – розповів правозахисник Лисянський.

Без питної води залишилися всі установи, зокрема й лікарні. У них запаси води бойовики також вилучили.

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"Натомість, місцевому населенню розсилають смс-повідомлення про те, щоб жителі економили воду. Такі дії НЗФ вкотре показують справжнє ставлення до людей", – зауважує Лисянський.

Нагадаємо, вже багато років жителі ОРДЛО страждають від нестачі питної води. При цьому міста та селища позбавлені водопостачання на тривалі періоди – по кілька місяців. Окупанти не проводять ремонти водної інфраструктури, яка за кілька років стала абсолютно непридатною.
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Топ коментарі
+12
И почему это должно нас волновать?
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18.03.2022 13:01
+11
Та и *** з ними!
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18.03.2022 13:02
+10
Пока руzкий мир не пришёл защищать всё было..
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18.03.2022 13:08
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И почему это должно нас волновать?
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18.03.2022 13:01 Відповісти
Вы 2 президента поставляли 8 лет ублюдкам воду и мы за нее платили потому что там наши люди .... Вот как это называется .... Закончим с свинособаками нужно и у себя порядок наводить ... Пенсии вода и тд все это просто возможность крысам хапнуть с бюджета
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18.03.2022 13:51 Відповісти
Та и *** з ними!
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18.03.2022 13:02 Відповісти
Пока руzкий мир не пришёл защищать всё было..
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18.03.2022 13:08 Відповісти
Так даунбасята сами и расхерачили систему подачи воды. Пусть теперь слизывают росу с сапог рашистов...
Когда Украина освободит свою землю, тогда и вода будет
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18.03.2022 13:08 Відповісти
Куча людей пустили на мясо, живут ужасно. Спасение Бамбаса.
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18.03.2022 13:10 Відповісти
Новый распятый мальчик?
Павлу Лисянскому не дают покоя лавры Галины Пышняк?
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18.03.2022 13:13 Відповісти
пусть они горят в аду предатели
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18.03.2022 13:21 Відповісти
то вони можуть підключити водопровод
до ТВ
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18.03.2022 13:48 Відповісти
Яка сумна новина. Сподіваємося, що мобілізація у них пройшла успішно і цього народу стане меньше, а от і води треба буде меньше. З Дону нап'ються.
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18.03.2022 14:51 Відповісти
 
 