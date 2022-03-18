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Новини За кордономВійна в Україні
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Байден (2314) Китай (1913) Росія (47133) США (14437) Клімкін (1581) Сі Цзіньпін (214)

Байден говоритиме с Цзіньпіном. РФ можуть помножити на нуль, - Клімкін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,цзіньпін

Китай не хоче, щоб Росія перемогла у війні, але при цьому боїться спільної перемоги України та Заходу.

Про це пише в телеграмі колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Байден поговорить з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Китайцям російська війна проти нас вже поперек горла. Зростання цін на нафту та продовольство їм геть зовсім не подобається, вони від них залежні. Вони вражені невдачами російської армії, адже багато років китайські офіцери навчалися в російських військових академіях", - пише Клімкін.

Колишній очільник МЗС вважає, що Китай боїться перемоги України та Заходу. І що саме зараз час домовитися про майбутнє партнерство між Китаєм та США без Росії.

Читайте: Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс

"Сьогодні день, коли Росію можуть помножити на нуль. Це буде не одразу, але буде. А відомі жарти про юані замість рублів вже не будуть анекдотами", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Надеюсь договорятся
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18.03.2022 14:46
+26
Товарооборот с кацапией Китая 150 млрд баксов. С ЕС+ США 1 трлн баксов. Думаю Китай сделает правильный выбор
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18.03.2022 14:54
+19
В мене багато знайомих в Німеччині. Останнім часом спілкуюсь виключно з етнічними німцями. Вони прекрасно орієнтуються в ситуації, тому, що не дивляться рашистьських новин. Ваш колега часом не "аусзіттлер" десь із Казахстану?
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18.03.2022 15:00
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Надеюсь договорятся
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18.03.2022 14:46 Відповісти
Думаєш, що китаєць не розуміє, шо якщо він його не помножить, то його помножать без Китаю і тушу ділитимуть ті, хто множив, а не ті, хто стояв. Китай розуміє, що перемир'я зі США краще, ніж лишитися в коаліції з Еритреєю, Венесуелою, Білоруссю та КНДР... Китай зараз може виторгувати у США непоганого коржика.
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18.03.2022 15:07 Відповісти
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18.03.2022 16:10 Відповісти
А можуть не помножити, не треба поперед батька...
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18.03.2022 14:47 Відповісти
а пуйла поділять на нескінченність
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18.03.2022 14:48 Відповісти
Продифернціюють на частини.
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18.03.2022 14:54 Відповісти
головне щоб з собою взяли великі миски і ножі з виделками, "тушку" ділити
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18.03.2022 14:49 Відповісти
Договориваются о разделе территорий рашки, после того, как она исчезнет с карты мира .
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18.03.2022 14:51 Відповісти
Мова йдеться не про територію. ******* війни не обов'язково закінчуються захопленням територій, швидше, навпаки. Мова про економіку. І ці дядьки будуть домовлятись не про поділ території, а про поділ ресурсів переможеної сторони.
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18.03.2022 14:56 Відповісти
А демографічну проблему, інвалідів, пенсіонерів, убиту екологію лишуть вставатєлям з колєнєй. Їм не звикати в гімні виживати.
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18.03.2022 15:08 Відповісти
Чувствую, скоро в отдельных районах кацапстана снова настанет коммунизм... только китайский.
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18.03.2022 14:53 Відповісти
Товарооборот с кацапией Китая 150 млрд баксов. С ЕС+ США 1 трлн баксов. Думаю Китай сделает правильный выбор
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18.03.2022 14:54 Відповісти
Это показатели еще до вторжения в Украину. К тому же в основном экспортировали газ, нефть + ископаемые. В России нет никаких уникальных технологий чтобы предложить Китаю. А сейчас, когда парашка обложена санкциями многие ее производства не смогут нормально функционировать.
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18.03.2022 15:22 Відповісти
..и соответственно покупать кетайское барахло тоже не смогут
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18.03.2022 15:43 Відповісти
Ivan Semyonov


@Sem7ser

·
16 мар.



Разговаривал сегодня с одним немецким коллегой. Им по немецкому телевидению рассказали, что бомбардировка роддома в Мариуполе была постановкой и у беременной женщины на носилках видна подушка вместо живота. Вот такая вот в Германии свободная журналистика. Зиг хайль.
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18.03.2022 14:54 Відповісти
В мене багато знайомих в Німеччині. Останнім часом спілкуюсь виключно з етнічними німцями. Вони прекрасно орієнтуються в ситуації, тому, що не дивляться рашистьських новин. Ваш колега часом не "аусзіттлер" десь із Казахстану?
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18.03.2022 15:00 Відповісти
Это неправда. Скорее всего ваш коллега смотрит Раша Тудей Germany.
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18.03.2022 15:02 Відповісти
Один из вертолетов российских агрессоров, который подбили Вооруженные силы Украины, имел надпись «На Берлин».
Фото опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Перешлите эти фотографии канцлеру Шольцу и вообще всем немцам, пусть посочувствуют», - написал Антон Геращенко.
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18.03.2022 15:08 Відповісти
Это, конечно, ужас, но если б вы знали, сколько у нас в Германии рашистов, думаю, не меньше, чем в самой рф.... это все переселенцы из рф или прочего снег, в основном у них всех путинизм головного мозга, вызванный просмотром раша тв
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18.03.2022 15:18 Відповісти
Кстати среди них немало людей с высшим образованием
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18.03.2022 15:23 Відповісти
Немцы в общем то разбирается, что тут происходит. Ваш коллега в телике наверное Раша Тудей врубил. У сестры друга муж тоже немец. Живут они а Ганновере и про происходящее тут довольно хорошо информированы. Муж сестры назвал ***** фашистом ещё несколько лет назад.
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18.03.2022 15:52 Відповісти
только бы договорились - здесь никогда не знаешь как Китай повернется
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18.03.2022 14:56 Відповісти
"мощь" кетая точно также переоценена как и расеянская
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18.03.2022 15:45 Відповісти
Среди аккредитованных зарубежных журналистов которые освещают войну со стороны педирации есть китайские "журналисты" сейчас они работают под Мариуполем. Отгадайте на РАЗ-ДВА какие китайские ведомства они на самом деле представляют и какие отчеты шлют в центр.
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18.03.2022 14:57 Відповісти
Америке ввести эмбарго против россии. Европе ввести эмбарго против россии. Си Цзиньпину не дать помочь!
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18.03.2022 15:01 Відповісти
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18.03.2022 15:02 Відповісти
Те що Україну ********** не взяти зрозуміло було всім ще до війни, окрім ***********, який живе на зворотному боці Місяця.
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18.03.2022 15:06 Відповісти
И что ему пообещал Байден....... всю Сибирь или только часть
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18.03.2022 15:14 Відповісти
Ой як буде чудово як що таки Китай з Америкою "зійдуться десь по середині" .... ой чудово.... тримаємо кулаки!✊,🤞.
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18.03.2022 15:22 Відповісти
Екстрасенси говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світі і її територія збільшиться у двічі.
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18.03.2022 15:22 Відповісти
вони протупили треба було взяти третім Зеленського. Вже б війна закінчилася бо ***** б вмерло одразу від *******
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18.03.2022 15:30 Відповісти
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18.03.2022 16:19 Відповісти
Якщо в Україні буде все добре, то Україна збільшить поставки в Китай сільськогосподарської продукції в рази.

Також Україні будуть дуже потрібні китайські будівельні послуги в відбудові України, а це мільярди доларів.
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18.03.2022 15:33 Відповісти
кетайські будівельні послуги Україні нах не впали! бо вони завжди йдуть у копмлекті з кетайськими працівниками. а потім ти їх звідси не витравиш як тарганів!
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18.03.2022 15:47 Відповісти
В нас працівників не вистачить, чи ви хочете відбудовувати 10 років.
В нас одну школу будують 5-ть років.
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18.03.2022 19:35 Відповісти
Україна ніколи не була і не буде загрозою в будь який сфері для Китаю.
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18.03.2022 15:36 Відповісти
Українці до війни просто штурмували Аліекспрес своїми покупками, але на жаль після ганебного нападу Росії ці покупки зупинились.
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18.03.2022 15:40 Відповісти
Так после закрытия Российского пространства перевозки с китайских интернет-магазинов схлопнулись для всей Европы. Пока найдёт обходный путь, ничего не будет. А чтобы заказать что-то оттуда в будущем - посмотрим на что согласится.
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18.03.2022 16:08 Відповісти
Ага, тільки от, Сибір, та Далекий Схід українці освоювали. Та й зараз багато живе там. Така от зла іронія долі. Хоч і зросійщені вже, і багато хто, в армії пуйла воюють проти нас. диявольщина.
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18.03.2022 16:25 Відповісти
Ага, Китай то така чума - ще гірша за Росію. Шкода, що Україна зараз перемелює російське войско - краще б вони перемелювали одне одного з Китаєм. Бо коли піде Китай, знову нам же доведеться ту сарану зупиняти, дай Боже, хоча б на Уралі. Щоби нас біженцями з мокшандії не змело, доведеться заходити на касабію і брати окремі теріторії під свій контроль, створювати буферні зони, протекторати. Не самим звичайно.
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18.03.2022 16:18 Відповісти
Аби так і сталось
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18.03.2022 17:44 Відповісти
 
 