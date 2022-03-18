Байден говоритиме с Цзіньпіном. РФ можуть помножити на нуль, - Клімкін
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Китай не хоче, щоб Росія перемогла у війні, але при цьому боїться спільної перемоги України та Заходу.
Про це пише в телеграмі колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Байден поговорить з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Китайцям російська війна проти нас вже поперек горла. Зростання цін на нафту та продовольство їм геть зовсім не подобається, вони від них залежні. Вони вражені невдачами російської армії, адже багато років китайські офіцери навчалися в російських військових академіях", - пише Клімкін.
Колишній очільник МЗС вважає, що Китай боїться перемоги України та Заходу. І що саме зараз час домовитися про майбутнє партнерство між Китаєм та США без Росії.
"Сьогодні день, коли Росію можуть помножити на нуль. Це буде не одразу, але буде. А відомі жарти про юані замість рублів вже не будуть анекдотами", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
@Sem7ser
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16 мар.
Разговаривал сегодня с одним немецким коллегой. Им по немецкому телевидению рассказали, что бомбардировка роддома в Мариуполе была постановкой и у беременной женщины на носилках видна подушка вместо живота. Вот такая вот в Германии свободная журналистика. Зиг хайль.
Фото опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Перешлите эти фотографии канцлеру Шольцу и вообще всем немцам, пусть посочувствуют», - написал Антон Геращенко.
Також Україні будуть дуже потрібні китайські будівельні послуги в відбудові України, а це мільярди доларів.
В нас одну школу будують 5-ть років.