ЗСУ укріплюють третє кільце оборони Києва
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ ведуть роботу з укріплення третього, дальнього кільця оборони Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа-центрі України.
"Київ – головне, стратегічне завдання нашого ворога. Столиця, як планували окупанти, за три дні не здалась завдяки роботі не лише військових, але і всіх правоохоронних органів та сил оборони.
Наразі по правому берегу ворога зупинено майже на 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню, окрім ракетних обстрілів. По лівому берегу його зупинили.
Але противник цинічно розстрілює нашу інфраструктуру. Для ворога перекриваються основні шляхи наступу. Кожне місто готується як оборонний форт. Раніше було створено два кола оборони. На Броварському та Бориспільському напрямках противник відмовився від наступальних дій. ЗСУ ведуть роботу з укріплення третього, дальнього кільця оборони", - розповів Грузевич.
За його словами, навколо столиці діє система ППО. На жаль, ракети, які збивають наші захисники, падають на місто та завдають шкоди інфраструктурі.
Два складні напрямки, з яких противник завдає ракетних ударів – з Чорного моря і з боку Білорусі. Розроблена ефективна система, коли ракети намагаються знищити на підльоті. Наразі триває робота над системою, яка зведе до мінімуму влучання ракет у цивільне населення, зазначив Грузевич.
Він додав, що у Києві створено ефективну протидиверсійну систему. За останні дні знайдено і знищено ДРГ загальною кількістю понад 100 осіб. За весь період у столиці знищено понад 35 диверсійно-розвідувальних груп.
Будь ласка, зачекайте...
деблокуйте Марик !!!!
там реально люди гинуть, кияни якось пересидять
2,3) - русские и русских.
Там значно переважаючи сили супротивника. Нажаль.
Зробити для нас ще один Іловайськ?
Не забудьте написати, що покласти тисяч 10 наших хлопців для розблокування Маріуполя, то невелика втрата - жінки ще нарожають.
*****, наша армія воює правильно, цьому є куча свідчень і якщо ми не деблокуємо Маріуполь, то мабуть на це є переконливі причини.
Американська розвідка (ну така яка лементувала про війну і виявилась права) давала нам 72 години на поразку. 72, *****, години.
Ми тримаємось вже в вісім разів довше, американська розвідка в ****, російські генерали в **** і тільки у таких як ви ЗРАДА, *****, скрізь.
Не заїбало нить? ****, буде парад ЗСУ на Красній Площі і такі як ви будуть продовжувати скиглить, що якось всьо нє так і ваабще багато народу втратили.
отбивать его мы будем потом не меньшими, а то и большими потерями, чем Марик сейчас.
А ти хто такий, чиї інтереси захищаєш?
Проблема у захопленому ворогом півдні України, який ніхто не звільняє, а лише будують лінії оборони Києва, де ворог деморалізований, позбавлений постачання, відмовляється виконувати накази командування і масово дезертирує, а не в інформ війні.
Є пропозиції. Арестовоч сьогодні повідомив, що найближчі до Маріка наші війська знаходяться на відстані 100-150км, що під радіусом можливостей байрактарів, закупити у США бойові бпла чи ракети
Так что надежда на то, что Калибры заканчиваются - увы, идет лесом...они нас и без Калибров будут ракетами бомбить так же...
Маю надію лише на те, що там, в командуванні, мають якийсь хитрий план...
PS Что можно, делается. Мы не числом воюем, а умением. А для умения нужно время.
@leusenko1
·
6 год
Якщо мова йтиме про "без Донецька, Луганська, Сімферополя, Севастополя",
про "без НАТО",
українці зустрінуться знов в бою за свою свободу, без перемовин і умов ворога✊✌️.
Але вже на Майдані🇺🇦.
Це прогноз.
Запам'ятайте цей твіт.
До речі, для тупенького: Маріуполь відмова від НАТО точно що ніяк не врятує.
https://map.meta.ua/ru/kyivsky-region/#zoom=11&lat=50.60365&lon=30.6303&base=B00