ВСУ укрепляют третье кольцо обороны Киева
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ВСУ ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич во время брифинга в Медиа-центре Украины.
"Киев – главная, стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны.
В настоящее время по правому берегу враг остановлен почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По левому берегу его остановили.
Но противник цинично расстреливает нашу инфраструктуру. Для неприятеля перекрываются главные пути входа. Каждый город готовится как оборонительный форт. Ранее было создано два круга обороны. На Броварском и Бориспольском направлениях противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны", - рассказал Грузевич.
По его словам, вокруг столицы действует система ПВО. К сожалению, ракеты, которые сбивают наши защитники, падают на город и наносят ущерб инфраструктуре.
Два сложных направления, из которых противник наносит ракетные удары – с Черного моря и со стороны Беларуси. Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. В настоящее время идет работа над системой, которая сведет к минимуму попадание ракет в гражданское население, отметил Грузевич.
Он добавил, что в Киеве создана эффективная противодиверсионная система. За последние дни найдены и уничтожены ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.
Пожалуйста, подождите...
деблокуйте Марик !!!!
там реально люди гинуть, кияни якось пересидять
2,3) - русские и русских.
Там значно переважаючи сили супротивника. Нажаль.
Зробити для нас ще один Іловайськ?
Не забудьте написати, що покласти тисяч 10 наших хлопців для розблокування Маріуполя, то невелика втрата - жінки ще нарожають.
*****, наша армія воює правильно, цьому є куча свідчень і якщо ми не деблокуємо Маріуполь, то мабуть на це є переконливі причини.
Американська розвідка (ну така яка лементувала про війну і виявилась права) давала нам 72 години на поразку. 72, *****, години.
Ми тримаємось вже в вісім разів довше, американська розвідка в ****, російські генерали в **** і тільки у таких як ви ЗРАДА, *****, скрізь.
Не заїбало нить? ****, буде парад ЗСУ на Красній Площі і такі як ви будуть продовжувати скиглить, що якось всьо нє так і ваабще багато народу втратили.
отбивать его мы будем потом не меньшими, а то и большими потерями, чем Марик сейчас.
А ти хто такий, чиї інтереси захищаєш?
Проблема у захопленому ворогом півдні України, який ніхто не звільняє, а лише будують лінії оборони Києва, де ворог деморалізований, позбавлений постачання, відмовляється виконувати накази командування і масово дезертирує, а не в інформ війні.
Є пропозиції. Арестовоч сьогодні повідомив, що найближчі до Маріка наші війська знаходяться на відстані 100-150км, що під радіусом можливостей байрактарів, закупити у США бойові бпла чи ракети
Так что надежда на то, что Калибры заканчиваются - увы, идет лесом...они нас и без Калибров будут ракетами бомбить так же...
Маю надію лише на те, що там, в командуванні, мають якийсь хитрий план...
PS Что можно, делается. Мы не числом воюем, а умением. А для умения нужно время.
@leusenko1
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6 год
Якщо мова йтиме про "без Донецька, Луганська, Сімферополя, Севастополя",
про "без НАТО",
українці зустрінуться знов в бою за свою свободу, без перемовин і умов ворога✊✌️.
Але вже на Майдані🇺🇦.
Це прогноз.
Запам'ятайте цей твіт.
До речі, для тупенького: Маріуполь відмова від НАТО точно що ніяк не врятує.
https://map.meta.ua/ru/kyivsky-region/#zoom=11&lat=50.60365&lon=30.6303&base=B00