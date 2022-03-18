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ВСУ укрепляют третье кольцо обороны Киева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оборона,київ

ВСУ ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич во время брифинга в Медиа-центре Украины.

"Киев – главная, стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны.

В настоящее время по правому берегу враг остановлен почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По левому берегу его остановили.

Но противник цинично расстреливает нашу инфраструктуру. Для неприятеля перекрываются главные пути входа. Каждый город готовится как оборонительный форт. Ранее было создано два круга обороны. На Броварском и Бориспольском направлениях противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны", - рассказал Грузевич.

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По его словам, вокруг столицы действует система ПВО. К сожалению, ракеты, которые сбивают наши защитники, падают на город и наносят ущерб инфраструктуре.

Два сложных направления, из которых противник наносит ракетные удары – с Черного моря и со стороны Беларуси. Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. В настоящее время идет работа над системой, которая сведет к минимуму попадание ракет в гражданское население, отметил Грузевич.

Он добавил, что в Киеве создана эффективная противодиверсионная система. За последние дни найдены и уничтожены ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.

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Топ комментарии
+35
Все буде. Війну треба вести з розумом, якщо хочете перемогти.
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18.03.2022 17:04
+33
хоч я і киянин, але кричу:

деблокуйте Марик !!!!

там реально люди гинуть, кияни якось пересидять
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18.03.2022 17:06
+31
Терпение. ВСУ себя отлично показали за эти недели, они работают выше всяких похвал. Им можно верить и они знают, что делают. От остальных требуется выдержка и терпение. Все будет.
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18.03.2022 17:17
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Правила форума Совет форумчан
Это канечно хорошо и нужно. Но что касательно остальных городов?
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18.03.2022 17:02 Ответить
Все буде. Війну треба вести з розумом, якщо хочете перемогти.
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18.03.2022 17:04 Ответить
хоч я і киянин, але кричу:

деблокуйте Марик !!!!

там реально люди гинуть, кияни якось пересидять
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18.03.2022 17:06 Ответить
У мене тоді декілька запитань до вас. 1) Як це зробити? 2) Хто вбиває у Маріуполі людей? 3) Чия вина у цій ситуації?
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18.03.2022 17:08 Ответить
А це зараз важливо? Деблокуйте Марік,
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18.03.2022 17:29 Ответить
Так хто вбиває?
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18.03.2022 17:35 Ответить
Так ці запитання важливі.
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18.03.2022 17:50 Ответить
1) пусть привлекут на конс-ии всех генералов НАТО и найдут решение
2,3) - русские и русских.
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18.03.2022 21:31 Ответить
Ці генерали нато вже казали що у нас немає шансів та Київ візьмуть за 48 годин. Крім того США діляться з нами знімками з супутників, а також Зеленський хоче щоб Японія теж з нами ділилася своїми. У японців класні супутники. Все буде Україна.
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18.03.2022 21:37 Ответить
думаю,якщо Маріуполь важко деблокувати напряму, то необхідно МАКСИМАЛЬНО ПОСИЛИТИ ТИСК В НАПРЯМІ на Херсон або Мелітополь..
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18.03.2022 17:45 Ответить
Этот совет ГШ ВСУ срочно принял в обработку( инфа 100 %).
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18.03.2022 17:51 Ответить
Якій автор такі і твої запитання - тупі.
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18.03.2022 19:33 Ответить
Це ви до мене?
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18.03.2022 19:35 Ответить
Як ???
Там значно переважаючи сили супротивника. Нажаль.
Зробити для нас ще один Іловайськ?
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18.03.2022 17:09 Ответить
так там і як раз зріє черговий іловайськ в межах одного міста з набагато більшими втратами, в тому числі серед цивільних...
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18.03.2022 17:33 Ответить
Тобто відправити на таку дистанцію певний скажем резерв крізь їхню армію. Ця ідея щось дасть? Крім додаткових полонених та мертвих воїнів з нашої сторони. Це війна треба стиснути зуби і терпіти. Потрібно розуміти що буде багато жертв, страждань, розбитих життів і просто суцільного жаху, але треба думати про майбутнє. Так виграють війни.
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18.03.2022 17:44 Ответить
Та це не просто місто і не просто ~3000 наших найкращих воїнів. Це ще повне перекриття Азовського моря для нас, стратегічний коридор в Крим для них(і вони там укріпляться після зайняття - що вже не вибити буде, або вибити умовно з 10-20к жертв серед солдат, не рахуючи техніки), ну і отримають оперативну перевагу в регіоні - де хоч велетенський "котел" роби (десь по лінії Ізюм, Рубіжне Лозова, Гуляй-поле з поступовим звуженням, з десятками тисяч(!!!) наших колишнії ООСників в ньому), хоч на штурм Запоріжжя/Дніпра/Миколаїва/Кривбасу вільні сили кидай - це КАТАСТРОФА. По-моєму дати по колонам, що підтягуються туди з Криму через Мелітополь/Бердянськ на марші - це значно менший ризик, ніж бездарно, а може і навмисно(так, зрада, без лапок, на повному серьозі) втратити Маріуполь.
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18.03.2022 17:58 Ответить
Якби можна було б просто пішов і вдарив, тоді російські танки вже би були біля Львова. Це все не так просто. До облоги Маріуполя готувались дуже довго. Головне терпіти і бити ворога. Перемога буде за нами. Потрібно зрозуміти що пуйлу не треба Крим, Маріуполь чи Донбас йому треба вся Україна. Точніше щоб на карті писало російська імперія. Вони вже програли тому розганяють всі ці речі. Але вони будуть йти до кінця, тому треба терпіти і бити ворога.
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18.03.2022 18:07 Ответить
А чому ви це пишете тут. Пишіть в МінОборони.
Не забудьте написати, що покласти тисяч 10 наших хлопців для розблокування Маріуполя, то невелика втрата - жінки ще нарожають.

*****, наша армія воює правильно, цьому є куча свідчень і якщо ми не деблокуємо Маріуполь, то мабуть на це є переконливі причини.
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18.03.2022 19:20 Ответить
Та і в Міністерство люди і пишуть, і звертаються - до того ж тоді вже в Генеральний Штаб, МінОборони - перед усім військове господарство і логістика, а ГенШтаб - стратегія. Ну якщо я невіглас, то скільки хлопці, що там гинуть вже просто волають про це кожен день - зробіть щось! І те, що ЗСУ героїчно б'ється за кожен сантиметр нашої землі, не відміняє гіпотетичну зраду у вищих ешалонах влади і військового керівництва. А я майже впевнений, що і не тільки гіпотетичну - тому і весь Південь захопили за 2-3 дні, та і не починали б цю "спєцопєрацию" не маючи хоч якихось "козирів в рукаві" - принаймні прикормлених наших генералів - хто відповіда за захист виходів з Криму, а також оборону міст Запорізької і Херсонської областей. Так, вони прокололися майже по всіх напрямках, але тут на подив - такий успіх, як вони і хотіли вчинити з Київом/Харковом...
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18.03.2022 19:37 Ответить
Я навіть пропоную Гриценка призначити знову міністром оборони і дати йому білого коня і в бій. А якщо без жартів є зараз багато людей які навмисно хитають, бо зрадники або пробують набрати політичні бали. Скільки раз повторювати у нас війна йде також у інформ просторі. Усі ці заяви мединського та інших це вкиди. Перестаньте розганяти зраду.
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18.03.2022 20:03 Ответить
Що у вас у голові?..
Американська розвідка (ну така яка лементувала про війну і виявилась права) давала нам 72 години на поразку. 72, *****, години.
Ми тримаємось вже в вісім разів довше, американська розвідка в ****, російські генерали в **** і тільки у таких як ви ЗРАДА, *****, скрізь.
Не заїбало нить? ****, буде парад ЗСУ на Красній Площі і такі як ви будуть продовжувати скиглить, що якось всьо нє так і ваабще багато народу втратили.
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18.03.2022 22:48 Ответить
Ти військовий стратег? Що ти несеш? Може військ достатньо, може ні, але звідкі тобі це відомо? Там люди гинуть а у Київі трете кільцо оборони будують, може треба зелю через "гумкорідор" до Маріуполя відправити? Тоді там одразу три кільця оборони з'явиться.
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18.03.2022 19:40 Ответить
Ааа все ясно. Зрада зрада зрада. Класика жанру. Я не є військовий стратег але включи логіку. Наші вороги декілька місяців накопичували техніку і людей. А ти хочеш тиждень і пішов у атаку. Ти не розумієш узагалі як іде війна. І дай відповідь на мої 3 запитання!!!
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18.03.2022 19:57 Ответить
Повідомлялося про 14тис орків тримають облогу. Переважаючі сили над ким, захисниками Маріуполя?
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18.03.2022 21:09 Ответить
Вместо криков лучше карту открыть, да посмотреть , где именно идут бои в ООС.
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18.03.2022 17:12 Ответить
Для всіх хто ще не чув. У тролів тепер нова стратегія. Спасіть Маріуполь або влада для цього нічого не робить ітд. Треба таким людям задавати адекватні запитання і тоді ми дізнаємося who is who.
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18.03.2022 17:28 Ответить
Якщо з третього поста не розуміє, значить троль, в бан.
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18.03.2022 19:00 Ответить
*****, а його типу спасати не треба?? і хто з нас троль, великі ***** стратєгі, рівня мясника жукова, хай подихають там - це война, баби іщо нарожают. Та якщо його не втримати - розвалиться все, а без деблокування - хєр ми його втримаємо, це і імбецилам ясно, на жаль
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18.03.2022 19:42 Ответить
Те що ти пропонуєш о великий ти наш маршал якраз і є метод жукова. Ти пропонуєш поламати лінію оборони і провести массу людей під обстрілами та бомбардуваннями. Ти розумієш що дійде лише частина і ні фіга вже не зможе зробити, й ще в додаток піде прорив звідки їх забрали. Браво план якраз для того щоб і Крим віддати і на всі інші умови погодитися.
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18.03.2022 20:57 Ответить
он говорит что если Азов не выдержит (а он сам не может держать город вечно), то юг Украины нами будет утерян. Что он не так говорит?
отбивать его мы будем потом не меньшими, а то и большими потерями, чем Марик сейчас.
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18.03.2022 21:35 Ответить
Арестович вже сказав що наразі воєнним шляхом ми не можемо зняти блокаду. Повірте Маріуполь так легко їм не взяти. Параша вже програла вони використовують цю ситуацію щоб тиснути на переговорах, але це все фігня вони і так не будуть оформлені чи підписані.
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18.03.2022 21:40 Ответить
Що ти несеш? Ті, хто закликають захищати і не здавати українські міста і сотні тис. людей в облозі кремлядські тролі?
А ти хто такий, чиї інтереси захищаєш?
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18.03.2022 21:27 Ответить
Я захищаю інтереси України. І я не закликаю здавати міста у мене пряма цитати "триматися та бити ворога". Де тут заклик до здачі міста? І якщо ви думаєте що проти нас не йде сильна інформ війна то ви наївний. У них завдання посіяти розбрат, паніку та чвари. ЗСУ погано воюють? Обгрунтуйте свої претензії чітко.
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18.03.2022 21:34 Ответить
Хто ж тут розбрат сіє, називаючи всіх тролями?
Проблема у захопленому ворогом півдні України, який ніхто не звільняє, а лише будують лінії оборони Києва, де ворог деморалізований, позбавлений постачання, відмовляється виконувати накази командування і масово дезертирує, а не в інформ війні.
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18.03.2022 21:43 Ответить
Я не називав усіх тролями. Я сказав що ворог використовує цю тему. І я так і не побачив конструктивної критики. У вас тези злизані з їхніх методичок. Влада нічого не робить ітд. Ще раз повторюю наразі неможливо воєнним натиском зняти блокаду. Якщо у вас є пропозиція як це зробити тоді поясніть детально. Я завжди у своїх повідомлення закликаю зберігати спокій та бити ворога а не сію розбрат.
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18.03.2022 21:57 Ответить
Це тези не з методичок, а з повідомлень наших змі та Генштабу.
Є пропозиції. Арестовоч сьогодні повідомив, що найближчі до Маріка наші війська знаходяться на відстані 100-150км, що під радіусом можливостей байрактарів, закупити у США бойові бпла чи ракети
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18.03.2022 22:27 Ответить
Наскільки я розумію байрактари не керуються на колінці десь у лісі. Тобто є штаб з якого і керують. Нарахунок сша вони нам бпла свої не продають поки, я би теж хотів нам ріпери. На рахунок ракет я вже промовчу. Хороша звістка про дрони-камікадзе але у них дальність 75 км. А про які заяви генштабу ви говорите?
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18.03.2022 22:42 Ответить
Оперативну щоденну інформацію від Генштабу. Думаю всі хто цікавиться обстановкою на фронті мали б її читати.
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19.03.2022 00:42 Ответить
Вище я більш-менш відповів на деякі ваші пропозиції. Тому ця операція по деблокуванню маріка зараз неможлива нажаль.
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19.03.2022 00:47 Ответить
Тому потрібно південь звільняти, а не в оборону Києва гратися
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19.03.2022 01:12 Ответить
Як звільняти? Це все на жаль фантазії поки. Прийде час і параші буде фініто ля комедія по всіх фронтах. ЗСУ знають що роблять про це говорять навіть телепні з нато.
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19.03.2022 01:16 Ответить
Що, Ромцю, лячно жити у Воронєжі?
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18.03.2022 17:35 Ответить
Хоть кто-то что-то рассказал! Но ракеты с Черного моря?! До Киева? Ну как так?
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18.03.2022 17:05 Ответить
Йдуть по руслу Дніпра на мінімальній висоті. ППО не завжди бачить.
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18.03.2022 17:08 Ответить
вчера прилетали с каспийского моря от каспийской флотилии
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18.03.2022 17:12 Ответить
У Х-101 дальность полета 5000км, её можно запустить с Иркутска и она до Киева долетит.
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18.03.2022 17:49 Ответить
Калибры и X-102 имеют огромную дальность...
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18.03.2022 17:49 Ответить
Ты с Х-102 заканчивай шутить, к нам они, пока, слава Богу не летают
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18.03.2022 18:45 Ответить
X-101 имеют абсолютно те же характеристики по дальности...
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18.03.2022 19:01 Ответить
Да, это фактически одна ракета, но всё же, уж лучше X-101, чем X-102 Я в Киеве живу, и X-102, это последнее, что я увижу в своей жизни.
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18.03.2022 19:04 Ответить
Надо сказать, что если по Киеву будут бить X-101 - это тоже может иметь для нас такие же печальные последствия...
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18.03.2022 19:06 Ответить
Что "Калибры", что X-55, что X-101 все они в неядерном исполнении имеют фугасный заряд около 400кг в тротиловом эквиваленте. Разницы особой нет. Воронка глубиной до 5 метров, или полностью разрушенный жилой дом и разрушения 50-80 метров вокруг.
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18.03.2022 19:11 Ответить
Ну отож...а этих X-55 и X-101 в террораше дохерищща просто
Так что надежда на то, что Калибры заканчиваются - увы, идет лесом...они нас и без Калибров будут ракетами бомбить так же...
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18.03.2022 19:17 Ответить
всі кацапи мають стати хорошими.
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18.03.2022 17:06 Ответить
Когда будет сформирована вторая Армия Украины на Западной Украине и когда она пойдет в наступление и придет на помощь первой Армии??? нужно делать все быстрее!!! И дальше наращивать и делать 3 Армию. Быстрее нужно вооружать каждого мужика в стране! И Запад - это Украинский тыл, который должен тоже ускоряться и вооружать лучшими вооружениями и беспрерывно должно идти с Запада оружие и деньги и провизия! Это война всего Запада и даже мира! Весь мир должен слать Украине вооружения, деньги, и провизию!!! Это война за человечество!!!
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18.03.2022 17:09 Ответить
Терпение. ВСУ себя отлично показали за эти недели, они работают выше всяких похвал. Им можно верить и они знают, что делают. От остальных требуется выдержка и терпение. Все будет.
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18.03.2022 17:17 Ответить
Скажу більше, наших хлопців, яких призвали майже тиждень назад і досі не пускають на Київ. (Це наші хлопці з Київщини. Більшість з них досвічені і не потребують ніякого навчання. Я не розумію такої тактики, коли ми тут, під Києвом маємо багатократну перевагу і не атакуємо деморалізованих кацапів. Вся ця херня з гумкоридорами тут, біля столиці просто бісить. Тупо дають кацапам укріпитись, спокійно відпочити, замінувати все довкола, підвести боєзапас і пальне.
Маю надію лише на те, що там, в командуванні, мають якийсь хитрий план...
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18.03.2022 17:33 Ответить
..як Вас не хватає у Генеральному штабі! От сидять там повні неуки і не знають..що робити... У Вас є можливість на Повітрофлотський у Київ приїхати та поставити на місце безграмотний Генштаб. Ще можете знайти десь блукающого **стратега** Гадю Сявченко... Один в один точно такі ж наративи видавала... атакувати..вибивати... не давати закріплятися...))))
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18.03.2022 17:44 Ответить
Розумієш, якщо б у нас при владі не були такі, мя'ко кажучи, підозрілі тіпочкі накшталк єрмака, дємчєнка, портнова, арахамії і ко, я б тоді і не сумнівався в вірності стратегії. Але у мене великі сумніви щодо цієї влади, і вони не безпідставні!!!!
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18.03.2022 17:50 Ответить
..згоден з Вами на всі 100 відсотків... Але я впевнений...що ні Хламідія..ні Єрмак..і тим паче портнов і близько не допущені до розробки яких би не було планів... замислів..чи інших військових задумок. Бо ні ОДНЕ..ні ДРУГЕ і ні ТРЄТЕ ніхера не розуміють від слова ЗОВСІМ!!! Я впевнений що й кандидат на лауреата Нобелівської премії теж так же розбирається у військових планах..як свиня у сортах яблук. Слава Богу що вже навчився говорити без папірця...і не несе дичини. Всі вони залежать від керівництва ЗСУ і пил з них здувають. А от писати та давати дурнуваті поради... нічого не знаючи і нічого не розуміючі... не треба. Керувати бойовими діями..це майстерність і дуже велика відповідальність. І саме страшне... якщо не буде довіри до командування... віри в Перемогу і чіткого виконання наказів...буде непереливкі. А то що ми не довіряємо зевладі... так на сьогодні вони нічого і не вирішують... Тим більш вони прекрасно побачили..що ЗСУ... далеко не та армія ..яка може дозволити щось продати ..чи шось злити. А далі час покаже..хто..де і як..)))
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18.03.2022 19:41 Ответить
У перші дні війни презедент уже оголошував указ про створення ставки головнокомандуючого у складі деяких з цих підозрілих невійськових осіб
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18.03.2022 22:18 Ответить
..ну, у мене немає такої можливості. Я стою на блокпосту на межі з Черкаською областю. Хоча толку тут з мене мало, мабуть поїду в Генштаб
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18.03.2022 17:52 Ответить
Підтримую. Я по це вже писав тиждень тому. Це якась хрєнь, не зрозуміло, чого звллікаємо.///
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18.03.2022 17:47 Ответить
"сформирована вторая Армия Украины" - это как у кацапов, согнать в одно место призывников, дать им хлам со складов хранения и отправить воевать? Ну так и результат будет такой же, как у кацапов. Хороший, дельный совет, ага.

PS Что можно, делается. Мы не числом воюем, а умением. А для умения нужно время.
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18.03.2022 17:53 Ответить
Люди думають що сформувати армію означаю дати автомат і в бій. У формуванні армії задіяний великий логістичний план.
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18.03.2022 19:20 Ответить
Это деморализация и что не надо число наращивать - это гос измена такое говорить! Профессионализм при помощи числа - это многократное усиление мощи!!! А если рассчитывать только на профессионализм, то какой бы он не был, он будет ослабевать с потерями. Нужно не ослаблять Армию, а усиливать числом! в бою число решает многое. Когда тебя окружили числом превосходящим, то шансы выиграть не велики. А если подлетит подмога еще одной Армией, то вражеские силы будут разбиты со всех сторон и они получатся сами окружены. И нападать надо, когда враг устал и готовится отдохнуть и у него нет сил.
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18.03.2022 20:38 Ответить
по правому берегу на 70 км? А что, Демидов, Козаровичи, Дымер уже освободили?
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18.03.2022 17:15 Ответить
Нет, Петривцы - оба, тоже постоянно под обстрелом, а двигаются по правому берегу по Житомирской трассе.
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18.03.2022 17:28 Ответить
я тоже не пойму о каких 70 км идет речь...
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18.03.2022 21:39 Ответить
70 от Майдана, от центра Киева
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19.03.2022 01:03 Ответить
Олег Леусенко
@leusenko1
·
6 год
Якщо мова йтиме про "без Донецька, Луганська, Сімферополя, Севастополя",
про "без НАТО",
українці зустрінуться знов в бою за свою свободу, без перемовин і умов ворога✊✌️.
Але вже на Майдані🇺🇦.
Це прогноз.
Запам'ятайте цей твіт.
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18.03.2022 17:16 Ответить
цей Олег з Маріуполя так сміливо постить чи з ольгіно?
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18.03.2022 17:32 Ответить
Це ти з ОПи стукаєш по клаві, мабуть.
До речі, для тупенького: Маріуполь відмова від НАТО точно що ніяк не врятує.
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18.03.2022 17:39 Ответить
то звідки постить, не тупенький?
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18.03.2022 17:49 Ответить
Не буде вже ніякого Майдана. Просто фонарі вулиць і площ міста прикрасять зрадниками.
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18.03.2022 18:07 Ответить
Третье кольцо обороны, в 70км от Киева, всё согласуется
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18.03.2022 18:48 Ответить
Экскюз ми, ёпта! А Херсон забыли? Новую Каховку? И всю область.
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18.03.2022 17:24 Ответить
Приємно слухати не куска Арестовича та попандопала Подоляка а професійного війського, Слава УКраїні
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18.03.2022 17:24 Ответить
Люсінда знову зганьбилась.
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18.03.2022 18:14 Ответить
новини запізнюються ... про три ешелони оборони це вже було в перехопленій розмові окупанта...
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18.03.2022 17:37 Ответить
чудово
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18.03.2022 17:47 Ответить
За час похода по магазинам, двоих видела фоткающих возле ЦВК и блокпоста..... Тормозят только машины! На прохожих ноль внимания!
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18.03.2022 17:59 Ответить
Где подмога других регионов??? чтобы разбить врага.
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18.03.2022 20:43 Ответить
Карту смотрите!
https://map.meta.ua/ru/kyivsky-region/#zoom=11&lat=50.60365&lon=30.6303&base=B00
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19.03.2022 09:26 Ответить
 
 