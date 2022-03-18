УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15570 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
29 701 19
війна (56174) Росія (47133) хакер (825) Anonymous (25)

Хакери Anonymous зламали вебкамери в різних регіонах Росії та виклали дані у загальний доступ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

хакер,anonymous

Знаменитий хакерський рух Anonymous, який оголосив війну путінському режиму, зламав вебкамери по всій Росії та виклав дані у загальний доступ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

У своєму обліковому записі в Twitter Anonymous виклали пост з текстом "У тилу ворога. Дампи російських камер, надані вам Anonymous". Також твіт містив посилання на спеціально створений як сховище сайт https://behindenemylines.live/. Фавікон нового ресурсу прикрашений синьо-жовтим прапором України.

На сайті можна подивитися трансляцію камер відеоспостереження, розташованих на вулиці, в магазинах, під'їздах будинків, ресторанах, офісах, школах. Загалом представлені дані з кількох десятків пристроїв.Поверх відеопотоку хакери наклали повідомлення для росіян, які містять викриття злочинного кремлівського режиму.

"Якщо ви росіянин, ми просто хочемо, щоб ви знали, що вам промивають мізки державною пропагандою, а Кремль і Путін вам брешуть, — пишуть Anonymous на сторінках свого сайту. — Україна не контролюється нацистами, їм не потрібно, щоби ви їх "рятували". Вам слід протистояти та звільнитися від свого диктатора. Ми розуміємо, що це страшно та легше сказати, ніж зробити, але з вами весь світ, який підтримує та спостерігає за вами. Боріться за ваш дім".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група хакерів Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

Також кіберрух анонсував зламування камер у Білорусі та Україні з метою передачі даних військовій розвідці нашої країни.

Наприкінці свого послання активісти запропонували жителям Росії та Білорусі виходити на протести, створювати перешкоди для злочинного уряду, поширювати правдиву інформацію серед друзів та рідних, а також збирати дані для розвідки України.

Українців закликали залишатися у безпеці, допомагати людям, надаючи знання та медикаменти, а також боротися у будь-який спосіб.

Anonymous також попросили допомогти українським військовим та ділитися інформацією у соцмережах.

Читайте також: Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
не погано, але краще було б втрутитися в роботу залізниці, якою перекидують війська, в ідеалі пустити під укіс декілька ешелонів, з ворожою технікою!
показати весь коментар
18.03.2022 17:25
+16
Молодцы ,всё что связано с интернетом на ********* нужно обвалить ....
показати весь коментар
18.03.2022 17:20
+8
я у Вольнова на канале видел видео как на заседании в Крымской администрации через камеру которая подаёт звуки врубили гимн Украины
показати весь коментар
18.03.2022 17:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцы ,всё что связано с интернетом на ********* нужно обвалить ....
показати весь коментар
18.03.2022 17:20 Відповісти
А не можна заблокувати русню назавжди ?
Хтось у хакерстві розуміється ?
показати весь коментар
18.03.2022 17:22 Відповісти
Anonymous в этом хорошо разбираются ))
показати весь коментар
18.03.2022 17:24 Відповісти
Навряд. Вони бавляться як діти.
показати весь коментар
18.03.2022 17:26 Відповісти
я у Вольнова на канале видел видео как на заседании в Крымской администрации через камеру которая подаёт звуки врубили гимн Украины
показати весь коментар
18.03.2022 17:42 Відповісти
а ещё вот так
https://www.youtube.com/watch?v=gR32zrGAbLk
показати весь коментар
18.03.2022 19:01 Відповісти
не погано, але краще було б втрутитися в роботу залізниці, якою перекидують війська, в ідеалі пустити під укіс декілька ешелонів, з ворожою технікою!
показати весь коментар
18.03.2022 17:25 Відповісти
это невозможно, там же стрелки в ручную переводятся.
показати весь коментар
18.03.2022 17:33 Відповісти
Переконати народ кацапіі не допоможе кіньте це
показати весь коментар
18.03.2022 17:30 Відповісти
100%! Только могила их исправит!
показати весь коментар
18.03.2022 17:41 Відповісти
Вони, з піною з рота, захищають своє рабство.
показати весь коментар
18.03.2022 18:03 Відповісти
А Точка У переконає?
показати весь коментар
18.03.2022 18:58 Відповісти
Камеру доочащего путинаХуйла не взломали!?жаль!!!
показати весь коментар
18.03.2022 17:49 Відповісти
Anonymous, а можете запустити в Москвабаді сигнал повітряної тревоги? Нехай відчують на собі.
показати весь коментар
18.03.2022 17:53 Відповісти
Это те самые хакеры которые обещали выложить компромат на Бункерного уже на третий день Войны?!
показати весь коментар
18.03.2022 17:54 Відповісти
Це потужно. Ви можете анонімно надсилати SMS, дзвонити або електронні листи людям у Росії, використовуючи цей веб-сайт. Ви можете побачити веб-камери, щоб оцінити настрій або отримати підказки.
Росіяни живуть у контрольованому медіа-середовищі, надсилайте їм посилання на відео, щоб посіяти сумніви. Запитайте, чи не бояться вони втрати роботи, смерті сина, який поїхав в Україну, відсутності технологій, відсутності свободи в Інтернеті тощо.
показати весь коментар
18.03.2022 18:12 Відповісти
Тільки анонимуси відключили приватні камери,думаю зря,понаблюдали б за самками цапів.
показати весь коментар
18.03.2022 18:59 Відповісти
Нихрена там не работает
показати весь коментар
18.03.2022 21:20 Відповісти
 
 