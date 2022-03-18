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митниця (1027) Денис Шмигаль (2691)

Уряд створює "найшвидшу митницю" у світі, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Уряд ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур, ставлячи за мету створити найшвидшу митницю у світі, без жодних паперів.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відеозвернення, опублікованого у Телеграмі глави уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур. Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів. За декларативним принципом", - зазначив Шмигаль.

За його словами, той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям у містах на лінії бойових дій безкоштовно роздаватимуть ключові соціальні продукти, - Шмигаль

Ті, хто просто хоче везти товар в Україну без будь-якого митного оформлення, — завчасно заповнює ВМД декларацію і проїжджає.

Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод.

Прем’єр нагадав, що Постанову Кабміну вже ухвалено. "Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну", - сподівається Шмигаль.

"Разом із податковими пільгами, застосування яких уже підтримала Верховна Рада, названі кроки створюють надзвичайно потужні стимули для підтримки існуючого бізнесу й навіть для відкриття нових підприємств", - наголосив голова уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава Митниці Макаренко закликав владу спростити правила ввезення гуманітарної допомоги до України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
а Постанові буде пункт про нову форму митника без кишень.
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18.03.2022 20:59
+11
Расскажите это тем, кто сейчас везет гумманитарку и кого терзает таможня.
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18.03.2022 21:02
+9
Ого. Напевно без танків свинособак під Києвом реформи ну ніяк не проводяться.
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18.03.2022 21:00
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а Постанові буде пункт про нову форму митника без кишень.
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18.03.2022 20:59 Відповісти
Так они будут с таможенным кодексом ходить и туда между страниц прятать взятки!
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18.03.2022 21:01 Відповісти
Это ж невыносимая жестокость!
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18.03.2022 21:44 Відповісти
Стріляти треба, без суду і слідства.
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18.03.2022 21:00 Відповісти
Что, и тут уже чемпионы?
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18.03.2022 21:00 Відповісти
25х8 та 36,6
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18.03.2022 21:20 Відповісти
Ого. Напевно без танків свинособак під Києвом реформи ну ніяк не проводяться.
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18.03.2022 21:00 Відповісти
Расскажите это тем, кто сейчас везет гумманитарку и кого терзает таможня.
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18.03.2022 21:02 Відповісти
шла 5я неделя войны войны
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18.03.2022 21:02 Відповісти
думаю правильно рахувати з 2014 року .
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18.03.2022 22:10 Відповісти
Жаль, что для этого потребовалось все происходящее... А ведь можно было просто не красть и быть людьми....
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18.03.2022 21:02 Відповісти
Трактора, сеялки, автомобили тоже без мита и ПДВ?
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18.03.2022 21:03 Відповісти
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18.03.2022 21:19 Відповісти
Вы ещё спросите - А цены в магазинах упадут??? Или ни пошлин ни налогов, а цены те же, или ещё выше.
Если снимают налоги, то пусть контролируют и наценки.
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18.03.2022 22:09 Відповісти
Опять?
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18.03.2022 21:11 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
8 ч



Беглов: на смену западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана. Понимаете?

Мы настолько сверхдержава, что теперь работу россиянам будут давать мигранты из Средней Азии.
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18.03.2022 21:13 Відповісти
Шмыгаль , ОТМЕНИТЕ ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ им кой-кого
у украинцев бомбят авто , украинцы могут покупать только дешевые из ЕС.

дайте возможность людям покупать дешевые авто и ввозить их в Украину без акцизов и таможенных платежей. Это необходимо для жизни и бизнеса .
И ПОТОМ УКРАИНА САОИХ АВТО НЕ ПРОИЗВОДИТ , потому анулируйте ЭТОТ КОРРУПЦИОННЫЙ БАРЫЖИЙ ЗАКОН
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18.03.2022 21:14 Відповісти
Дайте возможность свободно въезжать в Украину на авто европейской регистрации украинцам - собственникам и их семьям по доверенности В ТЕЧЕНИИ ГОДА ( а не на 2 месяца)
Украинцы больше завезут тогда денег и активов
Посадите Васадзе за этот закон : в результате которого он собирал кацапские авто на ЗАЗе
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18.03.2022 21:17 Відповісти
Вообщее ку-ку?
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18.03.2022 21:19 Відповісти
Пошёл , автобарыга !!!
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18.03.2022 21:20 Відповісти
Вже доходять чутки і про хабарі за перетин кордону, і як під виглядом гуманітарки заходять брендові товари без мита... Якщо це правда, то і насправді дуже швидка митниця.
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18.03.2022 21:15 Відповісти
Скажите спасибо шо хоть что-то везут в Украину при обстрелах и не работе бизнеса
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18.03.2022 21:18 Відповісти
та й до цього везли - просто митники були в долі
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19.03.2022 00:14 Відповісти
Чтото не слышно наших патриотов Яценюка,Турчинова,Тимошенко,они в стране вообще?
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18.03.2022 21:18 Відповісти
від тебе переховуються?
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18.03.2022 21:23 Відповісти
Нет не от меня. От реальности.
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18.03.2022 21:30 Відповісти
а ти- це реальність?
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18.03.2022 23:16 Відповісти
Иди за русским кораблем.
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20.03.2022 02:37 Відповісти
тобі, там так добре?
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20.03.2022 22:30 Відповісти
Турчинов в теробороні Києва, ще з перших днів, в телеграм каналі Оперативний ЗСУ повно фото фактів. Про Яценюка і Тимошенко - не знаю.
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18.03.2022 21:42 Відповісти
Тимошенко у Раді сидить. Правда вона така маленька, що такі як ти її не помічають.
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18.03.2022 22:17 Відповісти
Шановний пане Прем'єр- міністре,коли на таможні припиниться хабарництво?
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18.03.2022 21:27 Відповісти
А гуманітарку, до речі, хтось бачив чи фотографував, чи це її продають в супермаркетах?
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18.03.2022 21:28 Відповісти
Длят того щоб спростувати людям життя треба була війна. Як вони збирались увийти у ЄС с цими крадунами?
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18.03.2022 23:15 Відповісти
крадунами- це щелепні борошна чи крадії із ждунами?
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18.03.2022 23:19 Відповісти
Епть, а раньше создавал на таможне медленную коррупцию?
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19.03.2022 09:11 Відповісти
 
 