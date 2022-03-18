Уряд створює "найшвидшу митницю" у світі, - Шмигаль

Уряд ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур, ставлячи за мету створити найшвидшу митницю у світі, без жодних паперів.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відеозвернення, опублікованого у Телеграмі глави уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур. Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів. За декларативним принципом", - зазначив Шмигаль.

За його словами, той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин.

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Ті, хто просто хоче везти товар в Україну без будь-якого митного оформлення, — завчасно заповнює ВМД декларацію і проїжджає.

Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод.

Прем’єр нагадав, що Постанову Кабміну вже ухвалено. "Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну", - сподівається Шмигаль.

"Разом із податковими пільгами, застосування яких уже підтримала Верховна Рада, названі кроки створюють надзвичайно потужні стимули для підтримки існуючого бізнесу й навіть для відкриття нових підприємств", - наголосив голова уряду.

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