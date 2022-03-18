Правительство создает "самую быструю таможню" в мире, - Шмыгаль

Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур, ставя своей целью создать самую быструю таможню в мире, без бумаг.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеообращения, опубликованного в телеграм-канале главы правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур. Мы ставим цель - создать самую быструю таможню в мире. Никаких бумаг на таможне. Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в таможенный и налоговый кодексы. По декларативному принципу" , – отметил Шмыгаль.

По его словам, тот, кто хочет оставаться на общей системе, платит только НДС, при этом такое оформление должно занимать не больше 15 минут.

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Те, кто просто хочет везти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, заблаговременно заполняет ГТД декларацию и проезжает.

Грузы будут ехать через границу без всяких препятствий.

Премьер напомнил, что Постановление Кабмина уже принято. "Ожидаем, что Верховная Рада как можно скорее освободит от пошлин и НДС все товары, которые сегодня едут в Украину", - надеется Шмыгаль.

"Вместе с налоговыми льготами, применение которых уже поддержала Верховная Рада, названные шаги создают очень мощные стимулы для поддержки существующего бизнеса и даже для открытия новых предприятий", - подчеркнул глава правительства.

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