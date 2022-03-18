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таможня (1916) Шмыгаль Денис (2317)

Правительство создает "самую быструю таможню" в мире, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль

Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур, ставя своей целью создать самую быструю таможню в мире, без бумаг.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время видеообращения, опубликованного в телеграм-канале главы правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур. Мы ставим цель - создать самую быструю таможню в мире. Никаких бумаг на таможне. Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в таможенный и налоговый кодексы. По декларативному принципу" , – отметил Шмыгаль.

По его словам, тот, кто хочет оставаться на общей системе, платит только НДС, при этом такое оформление должно занимать не больше 15 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям в городах на линии боевых действий будут бесплатно раздавать ключевые социальные продукты, - Шмыгаль

Те, кто просто хочет везти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, заблаговременно заполняет ГТД декларацию и проезжает.

Грузы будут ехать через границу без всяких препятствий.

Премьер напомнил, что Постановление Кабмина уже принято. "Ожидаем, что Верховная Рада как можно скорее освободит от пошлин и НДС все товары, которые сегодня едут в Украину", - надеется Шмыгаль.

"Вместе с налоговыми льготами, применение которых уже поддержала Верховная Рада, названные шаги создают очень мощные стимулы для поддержки существующего бизнеса и даже для открытия новых предприятий", - подчеркнул глава правительства.

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Топ комментарии
+15
а Постанові буде пункт про нову форму митника без кишень.
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18.03.2022 20:59
+11
Расскажите это тем, кто сейчас везет гумманитарку и кого терзает таможня.
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18.03.2022 21:02
+9
Ого. Напевно без танків свинособак під Києвом реформи ну ніяк не проводяться.
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18.03.2022 21:00
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а Постанові буде пункт про нову форму митника без кишень.
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18.03.2022 20:59 Ответить
Так они будут с таможенным кодексом ходить и туда между страниц прятать взятки!
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18.03.2022 21:01 Ответить
Это ж невыносимая жестокость!
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18.03.2022 21:44 Ответить
Стріляти треба, без суду і слідства.
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18.03.2022 21:00 Ответить
Что, и тут уже чемпионы?
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18.03.2022 21:00 Ответить
25х8 та 36,6
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18.03.2022 21:20 Ответить
Ого. Напевно без танків свинособак під Києвом реформи ну ніяк не проводяться.
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18.03.2022 21:00 Ответить
Расскажите это тем, кто сейчас везет гумманитарку и кого терзает таможня.
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18.03.2022 21:02 Ответить
шла 5я неделя войны войны
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18.03.2022 21:02 Ответить
думаю правильно рахувати з 2014 року .
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18.03.2022 22:10 Ответить
Жаль, что для этого потребовалось все происходящее... А ведь можно было просто не красть и быть людьми....
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18.03.2022 21:02 Ответить
Трактора, сеялки, автомобили тоже без мита и ПДВ?
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18.03.2022 21:03 Ответить
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18.03.2022 21:19 Ответить
Вы ещё спросите - А цены в магазинах упадут??? Или ни пошлин ни налогов, а цены те же, или ещё выше.
Если снимают налоги, то пусть контролируют и наценки.
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18.03.2022 22:09 Ответить
Опять?
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18.03.2022 21:11 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
8 ч



Беглов: на смену западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана. Понимаете?

Мы настолько сверхдержава, что теперь работу россиянам будут давать мигранты из Средней Азии.
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18.03.2022 21:13 Ответить
Шмыгаль , ОТМЕНИТЕ ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ им кой-кого
у украинцев бомбят авто , украинцы могут покупать только дешевые из ЕС.

дайте возможность людям покупать дешевые авто и ввозить их в Украину без акцизов и таможенных платежей. Это необходимо для жизни и бизнеса .
И ПОТОМ УКРАИНА САОИХ АВТО НЕ ПРОИЗВОДИТ , потому анулируйте ЭТОТ КОРРУПЦИОННЫЙ БАРЫЖИЙ ЗАКОН
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18.03.2022 21:14 Ответить
Дайте возможность свободно въезжать в Украину на авто европейской регистрации украинцам - собственникам и их семьям по доверенности В ТЕЧЕНИИ ГОДА ( а не на 2 месяца)
Украинцы больше завезут тогда денег и активов
Посадите Васадзе за этот закон : в результате которого он собирал кацапские авто на ЗАЗе
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18.03.2022 21:17 Ответить
Вообщее ку-ку?
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18.03.2022 21:19 Ответить
Пошёл , автобарыга !!!
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18.03.2022 21:20 Ответить
Вже доходять чутки і про хабарі за перетин кордону, і як під виглядом гуманітарки заходять брендові товари без мита... Якщо це правда, то і насправді дуже швидка митниця.
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18.03.2022 21:15 Ответить
Скажите спасибо шо хоть что-то везут в Украину при обстрелах и не работе бизнеса
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18.03.2022 21:18 Ответить
та й до цього везли - просто митники були в долі
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19.03.2022 00:14 Ответить
Чтото не слышно наших патриотов Яценюка,Турчинова,Тимошенко,они в стране вообще?
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18.03.2022 21:18 Ответить
від тебе переховуються?
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18.03.2022 21:23 Ответить
Нет не от меня. От реальности.
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18.03.2022 21:30 Ответить
а ти- це реальність?
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18.03.2022 23:16 Ответить
Иди за русским кораблем.
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20.03.2022 02:37 Ответить
тобі, там так добре?
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20.03.2022 22:30 Ответить
Турчинов в теробороні Києва, ще з перших днів, в телеграм каналі Оперативний ЗСУ повно фото фактів. Про Яценюка і Тимошенко - не знаю.
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18.03.2022 21:42 Ответить
Тимошенко у Раді сидить. Правда вона така маленька, що такі як ти її не помічають.
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18.03.2022 22:17 Ответить
Шановний пане Прем'єр- міністре,коли на таможні припиниться хабарництво?
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18.03.2022 21:27 Ответить
А гуманітарку, до речі, хтось бачив чи фотографував, чи це її продають в супермаркетах?
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18.03.2022 21:28 Ответить
Длят того щоб спростувати людям життя треба була війна. Як вони збирались увийти у ЄС с цими крадунами?
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18.03.2022 23:15 Ответить
крадунами- це щелепні борошна чи крадії із ждунами?
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18.03.2022 23:19 Ответить
Епть, а раньше создавал на таможне медленную коррупцию?
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19.03.2022 09:11 Ответить
 
 