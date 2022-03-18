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Я не планую розміщувати в Білорусі ядерну зброю,- Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко

Білорусь не планує розташовувати жодні види ядерних озброєнь на своїй території. Водночас Олександр Лукашенко назвав умову, за якої країна може переглянути свою позицію.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Sputnik.

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"Я не планую розміщувати тут ядерну зброю, виробляти тут ядерну зброю, створювати і використовувати цю ядерну зброю проти будь-кого. Такого ніколи не було в планах білоруського керівництва і в моїх планах", - заявив Лукашенко.

Водночас як зауважив Лукашенко, якщо, нібито, США, Франція та Британія розташують ядерну зброю в безпосередній близькості до Білорусі, наприклад на території Польщі, Литви або ж України - його країні доведеться вимагати від голови Кремля Володимира Путіна повернути зброю, яку колись було передано Росії.

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Топ коментарі
+19
Да бульбаш нічого не вирішує, він там ніхто і звати його ніяк
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18.03.2022 21:04
+15
мудак старый)
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18.03.2022 21:04
+14
Кто-нибудь скажите рыжему таракану, что необязательно ядерное оружие размещать рядом с его страной. С США тоже ракеты быстро и успешно долетят
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18.03.2022 21:03
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Кто-нибудь скажите рыжему таракану, что необязательно ядерное оружие размещать рядом с его страной. С США тоже ракеты быстро и успешно долетят
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18.03.2022 21:03 Відповісти
Тут інше цікаво! 😊 Вусатий прямим текстом допустив, що США!!! може розмістити ядерну зброю в Україні!!!!!! 😁 Тобто він вже не вірить, що пуцин Україну захопить!!!!!
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18.03.2022 21:12 Відповісти
Эх, вот бы допущения усатого сбылись (про ядерное оружие)
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18.03.2022 21:16 Відповісти
Тааа ты шооо? Память как у курки? Эти героиновые добоебы диктаторы со своей деменцией уже *******@@ли
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18.03.2022 21:03 Відповісти
Так только недавно другое говорил.Вот же **** двуличная...
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18.03.2022 21:28 Відповісти
Да бульбаш нічого не вирішує, він там ніхто і звати його ніяк
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18.03.2022 21:04 Відповісти
мудак старый)
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18.03.2022 21:04 Відповісти
Якби ж то тільки мудак. Убивця, весь в крові по саму лисину...
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18.03.2022 21:06 Відповісти
"Кремль пошел на переговоры с Украиной не ради прекращения войны. Договариваться президент РФ Владимир Путин не планирует. С таким заявлением в Facebook выступил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

С его слов, переговорами с Украиной власти России банально пытаются удержать свою экономику, зависшую на краю пропасти. "Глобальные рынки всегда живут ожиданиями. Именно на способность правильно предугадать будущие события делаются огромные деньги... Если финансовым аналитикам кажется, что война вот-вот закончится, давление на российский рубль ослабевает. Кремль это понимает и делает все, чтобы аналитики делали оптимистические прогнозы по войне, именно поэтому за последние 3 дня рубль укрепился", - рассказал бывший глава правительства."
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18.03.2022 21:05 Відповісти
Так и есть.
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18.03.2022 21:15 Відповісти
ШТА???
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18.03.2022 21:05 Відповісти
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18.03.2022 21:05 Відповісти
Если таракана поставить раком и влепить хорошего пендоля, то он в полете сможет переобуться несколько раз
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18.03.2022 21:05 Відповісти
ще один урод

Я НЕ ПЛАНУЮ

президент поки діє і виступає від імені держави не має право сказати "я не планую"

ГОСУДАРСТВО ЕТО Я?

він людовік чи лука ?
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18.03.2022 21:06 Відповісти
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18.03.2022 21:07 Відповісти
Бульбаш тупорылый рой себе могилу.
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18.03.2022 21:08 Відповісти
*****! Значить вже розмістив!
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18.03.2022 21:08 Відповісти
мля,молчал бы уже бульбалятор.как будто тебя кто то спрашивать будет
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Передумав?
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Брехло вусате!
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Та как так? Еще не так дано сей ******* умолял масковию подогнять яо! Как так? Шо, в жопа лишний *** почуяла?
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18.03.2022 21:10 Відповісти
макака одним словом
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18.03.2022 21:10 Відповісти
так вроде же планировал и ***** просил дать ему
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18.03.2022 21:10 Відповісти
Лука а ти хто, чи ти маєш право голоса? Ти будеш робити те що тобі дозволить твій повелитель.
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18.03.2022 21:10 Відповісти
Ты?
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18.03.2022 21:11 Відповісти
Ты пи*дор Гнойный недавно божился что с территории Беларашки не будет ниодного выстрела в сторону Украины и ниодин солдат не переступит границу в нашу сторону. Все что ты Бульбофюрер говоришь ето пустой пердежь. Нет тебе веры до конца твоей мерзкой жизни
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18.03.2022 21:13 Відповісти
Хто цьому ********* повірить?
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18.03.2022 21:13 Відповісти
Хто тебе питає ?
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18.03.2022 21:13 Відповісти
скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты (ц)
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18.03.2022 21:14 Відповісти
Сказав, як в калюжу перднув. Начеб то віднього залежить розміщувати ЯЗ в Білорусі чи ні.
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18.03.2022 21:15 Відповісти
Та ти взагалі вже нічого не вирішуєш, опудало! З усіх путінських паяців, лукашенко - самий дурний і самий смішний.
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18.03.2022 21:17 Відповісти
білоруська гнида, котра не планує ,а це що- https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3371705-bilorus-rozgladae-mozlivist-rozmisenna-u-sebe-adernoi-zbroi-rf.html брехлива тварюка.
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18.03.2022 21:21 Відповісти
вчора планував, сьогодні вже ні.... тумблер переключився від "успіхів"?
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18.03.2022 21:24 Відповісти
А хто його взагалі щось питає? Він зникне в ту ж секунду, коли пуйлу нецікавий стане. Лука вже не при владі.
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18.03.2022 21:25 Відповісти
Білоруський край рф.
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18.03.2022 21:31 Відповісти
зачем в Белоруссии ЯО если в руках кацапов ЧАЭС? Охлаждение отключи и привет. Будут опять бульбаши светиться по ночам да уродов рожать.
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18.03.2022 22:14 Відповісти
Значит ядерные ракеты уже точно находятся в бульбостане. Сраный тараканофюрер
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18.03.2022 22:18 Відповісти
бульбафюрера повесят
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18.03.2022 22:27 Відповісти
Шо ж ты фраер сдал назад? )))))
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18.03.2022 23:38 Відповісти
Ядерные боеголовки, так называемые "изделия", давно доставлены в Беларусь из России. С этой целью проводились учения для прикрытия и размещения на российских военных объектах. Лукашенко знает про этот тактический приём Путина - ядерный удар с территории неядерного государства, на который нельзя ответить симметрично.
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19.03.2022 00:15 Відповісти
******* створіння, вже не думає, що верзе. Думає, що знову пропетляє і вдасться сухим вийти з води.
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19.03.2022 07:39 Відповісти
 
 