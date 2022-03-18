Я не планую розміщувати в Білорусі ядерну зброю,- Лукашенко
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Білорусь не планує розташовувати жодні види ядерних озброєнь на своїй території. Водночас Олександр Лукашенко назвав умову, за якої країна може переглянути свою позицію.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Sputnik.
"Я не планую розміщувати тут ядерну зброю, виробляти тут ядерну зброю, створювати і використовувати цю ядерну зброю проти будь-кого. Такого ніколи не було в планах білоруського керівництва і в моїх планах", - заявив Лукашенко.
Водночас як зауважив Лукашенко, якщо, нібито, США, Франція та Британія розташують ядерну зброю в безпосередній близькості до Білорусі, наприклад на території Польщі, Литви або ж України - його країні доведеться вимагати від голови Кремля Володимира Путіна повернути зброю, яку колись було передано Росії.
Будь ласка, зачекайте...
С его слов, переговорами с Украиной власти России банально пытаются удержать свою экономику, зависшую на краю пропасти. "Глобальные рынки всегда живут ожиданиями. Именно на способность правильно предугадать будущие события делаются огромные деньги... Если финансовым аналитикам кажется, что война вот-вот закончится, давление на российский рубль ослабевает. Кремль это понимает и делает все, чтобы аналитики делали оптимистические прогнозы по войне, именно поэтому за последние 3 дня рубль укрепился", - рассказал бывший глава правительства."
Я НЕ ПЛАНУЮ
президент поки діє і виступає від імені держави не має право сказати "я не планую"
ГОСУДАРСТВО ЕТО Я?
він людовік чи лука ?
"Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО