Нерухомість російського мільярдера Мордашова арештували в Італії

Італія заарештувала комплекс будівель на середземноморському острові Сардинія вартістю близько 116,2 мільйона доларів, що належить російському бізнесменові Олексію Мордашову, проти якого введено санкції ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Маріо Драгі.

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Операція була частиною великої західної кампанії з покарання багатих росіян, пов'язаних із президентом путіним, після вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Вже вдруге цього місяця активи Мордашова, який вважається найбагатшою людиною Росії, були заарештовані в Італії.

4 березня поліція конфіскувала його 65-метрову яхту Lady M, вартість якої становить 65 мільйонів євро.

56-річний Мордашов є сталеливарним магнатом, статки якого оцінюються в 29,1 мільярда доларів.

За останні два тижні італійська поліція конфіскувала вілли та яхти на суму понад 780 мільйонів євро у семи багатих росіян, які були внесені до списків санкцій Європейського Союзу після нападу Росії на Україну.

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Найціннішим активом, вилученим на даний момент, є суперяхта, що належить мільярдеру Андрію Мельниченку вартістю близько 530 мільйонів євро. Вона була конфіскована в північному порту Трієста минулої суботи.