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Нерухомість російського мільярдера Мордашова арештували в Італії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мордашов

Італія заарештувала комплекс будівель на середземноморському острові Сардинія вартістю близько 116,2 мільйона доларів, що належить російському бізнесменові Олексію Мордашову, проти якого введено санкції ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Маріо Драгі.

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Операція була частиною великої західної кампанії з покарання багатих росіян, пов'язаних із президентом путіним, після вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Вже вдруге цього місяця активи Мордашова, який вважається найбагатшою людиною Росії, були заарештовані в Італії.

4 березня поліція конфіскувала його 65-метрову яхту Lady M, вартість якої становить 65 мільйонів євро.

56-річний Мордашов є сталеливарним магнатом, статки якого оцінюються в 29,1 мільярда доларів.

За останні два тижні італійська поліція конфіскувала вілли та яхти на суму понад 780 мільйонів євро у семи багатих росіян, які були внесені до списків санкцій Європейського Союзу після нападу Росії на Україну.

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Найціннішим активом, вилученим на даний момент, є суперяхта, що належить мільярдеру Андрію Мельниченку вартістю близько 530 мільйонів євро. Вона була конфіскована в північному порту Трієста минулої суботи.
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Конфисковать - непереконфисковать, ведь скрепные патриоты все свои денюжки хранят за пределами скрепности
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18.03.2022 21:16 Відповісти
Арешт це ще не конфіскація. Конфіскація лише після рішення суду, тобто треба багато над цим працювати.
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18.03.2022 21:17 Відповісти
и арест сейчас неплох,тем более чем больше совершает путинский режим сейчас преступлений,тем больше вероятность ,что больше они этого имущества больше не увидят.
Там еще есть прикол-за арестованное имущество все равно надо платить за стоянку,охрану ,коммуналку и т.п.- а как платить,на счета тоже арест,а с наличкой в европе строго-вот и придется этим кондомам подумать и побегать как это сделать
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18.03.2022 21:27 Відповісти
Звичайно. Але треба встигати і там.
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18.03.2022 21:43 Відповісти
Оставьте им по лярду чтоб скинулись на киллера для ху.ла.
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18.03.2022 21:17 Відповісти
і єто правільно...
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18.03.2022 21:27 Відповісти
І чого ці мокші так ******* росію, а вони, та їхні діти живуть і навчаються по "гейропах" і гроші там тримають?
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18.03.2022 21:42 Відповісти
Это этот Мордашов много лет Путину дерьмо в уши вливает.
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18.03.2022 21:45 Відповісти
Це самий головний олігарх Путіна.
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18.03.2022 21:47 Відповісти
 
 