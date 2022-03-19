УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16147 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
10 180 67
війна (56233) голод (103) ООН (2758) Гутерріш Антоніу (349)

Війна РФ проти України може спричинити світовий голод, - генсек ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

голод,хліб

Вже зараз війна Росії проти України порушує світові ланцюги постачання продовольства.

Про це пише у твіттері генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні вже порушує ланцюги поставок і спричиняє різке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт", - зазначив.

Гуттеріш наголосив на необхідності зробити все, щоб "запобігти урагану голоду та краху глобальної продовольчої системи".

Нагадаємо, раніше про можливість голоду в Україні заявила Єврокомісія.

Також читайте: Гуманітарна криза в Україні вже досягла критичної точки, але ситуація може стати ще гіршою. Ми вже починаємо бачити, що наближається голод, - Єврокомісія

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+57
Закрити небо над Україною хер, а хлібчик їм дай...
показати весь коментар
19.03.2022 14:17
+42
Norman


@Norman81763566

·
5 ч



«Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх»
Андрей Макаревич
показати весь коментар
19.03.2022 14:17
+39
А вы как хотели, и в войну не вмешиваться, и чтобы все было как раньше?
показати весь коментар
19.03.2022 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Norman


@Norman81763566

·
5 ч



«Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх»
Андрей Макаревич
показати весь коментар
19.03.2022 14:17 Відповісти
вопрос не в том кто и какой бред несёт . А в том что США , ООН и ЕС всё это молчаливо хавают .
показати весь коментар
19.03.2022 14:23 Відповісти
При том, что блокаду Ленинграда полностью поддерживал совок - в городе была масса оборонных предприятий, сдать они его не могли. В результате сырье и боеприпасы совок таскал туда-сюда в промышленных масштабах, а для умирающих от голода людей организовал "дорогу жизни" по льду. Немцам и тогда, и сейчас далеко до зверств рабсиан.
показати весь коментар
19.03.2022 14:30 Відповісти
В Ленінграді було достатньо довоєнних запасів харчів, їх просто вивезли з міста на початку війни, а людей залишили. Бо для комуняк харчі важливіші за людські життя.
показати весь коментар
19.03.2022 19:11 Відповісти
А вы как хотели, и в войну не вмешиваться, и чтобы все было как раньше?
показати весь коментар
19.03.2022 14:17 Відповісти
китайця <*****-со-сать будет, однако.

таварищ Си, ду-майте !
показати весь коментар
19.03.2022 15:05 Відповісти
Сі було завчасно попереджено про війну. Тому Китай зробив 2-річні запаси продовольчого зерна.
показати весь коментар
19.03.2022 19:14 Відповісти
Закрити небо над Україною хер, а хлібчик їм дай...
показати весь коментар
19.03.2022 14:17 Відповісти
+ 100 !
показати весь коментар
19.03.2022 14:19 Відповісти
нехай жеруть фріців і москальню яка в гівнонімеччинах, з фашистами мають бути розірвані всі дип.і економ.відносини, 0 поставок зерна,борошна і ншого продовольства
показати весь коментар
19.03.2022 14:17 Відповісти
ну хай ООН діє!
міняйте устав, вводьте миротворців, як в Корею і т.д.

досить скігліть...
показати весь коментар
19.03.2022 14:18 Відповісти
Сначала пусть кацапов выгонят из ООН
показати весь коментар
19.03.2022 14:21 Відповісти
+ 100!
і швиденько !
ці високоповажні персонажі, яким доручені величезні повноваження, сладко їдять та м'яко сплять, а в сортир лише по стежечці ходять, а навпростець - бояться

ду-май-те !
показати весь коментар
19.03.2022 14:31 Відповісти
Скігліть- це так знайомо, старим поносом засмерділо, кацапським.
показати весь коментар
19.03.2022 17:28 Відповісти
Звісно, що реальна. То ж ООН має щось робити, а не тільки заяви проголошувати.
показати весь коментар
19.03.2022 14:20 Відповісти
Нам на хліб вистачить, а вода в колодязі - так що іпіться самі, самі....
показати весь коментар
19.03.2022 14:28 Відповісти
будемо продавати втридорога...
не хочете - не їште!
показати весь коментар
19.03.2022 14:33 Відповісти
Ну, ой.
показати весь коментар
19.03.2022 14:18 Відповісти
Аяяяяяяй, а хто це зробив?
показати весь коментар
19.03.2022 14:19 Відповісти
Украинцы будут защищать свою страну до последнего кацапа, а их там 140 миллионов. Поэтому, потерпите в голоде.
показати весь коментар
19.03.2022 14:19 Відповісти
Із тих 140 млн гандонів нападати будуть в рази менше.
показати весь коментар
19.03.2022 14:21 Відповісти
жалко, паскудне сім'я залишиться - баби знову рожать будуть....
показати весь коментар
19.03.2022 14:34 Відповісти
А ООН чем раньше думала , когда проявляла глубокую озабоченность в тот момент . когда Раха громит города и убивает детей по всему миру ?
показати весь коментар
19.03.2022 14:21 Відповісти
Так сделайте всё, чтобы этого избежать!
Вы же ООН, вы можете посылать миротворческие миссии! Выкиньте куйло из совбеза, объявите паРашу страной-террористом. К чему эта фигня, что война приведёт к... - помогите ей закончиться и для этого надо не обеспокоенностями разбрасываться, а действиями помочь Украине выстоять, а куйлу - упасть.
показати весь коментар
19.03.2022 14:21 Відповісти
Да ООН эти импотент, ничего они не могут сделать. Полностью бесполезная органищация
показати весь коментар
19.03.2022 14:44 Відповісти
бо це світова війна,і чим довше ви просто спостерігаєте і нічого сирйозного не робите тим ситуація буде тільки погіршуватись..це лише початок,у ***** є ще ядерна зброя а в україні купа атомних станцій..я кщо не діяти то скоро Європа не буде придатна для життя
показати весь коментар
19.03.2022 14:21 Відповісти
На носу ядерная катастрофа а они о хавчике думают. Думали если вы спрячете голову в песок то все само собой рассосется? Как закрыть небо над Украиной так они боятся путена обидеть. Интересно как вы будете ядерное облако с ЧАЕС и ЗАЕС от Европы отгонять?
показати весь коментар
19.03.2022 14:22 Відповісти
оон соберется и сообщит, что на страны ЕС движктся радиоактивное облако, потом они примут резолюцию, которая это осуждает и призовут всех как-то с этим бороться, а рашка наложит вето, все как обычно
показати весь коментар
19.03.2022 14:26 Відповісти
Одноконтурные реакторы с положительным коэффициентом реактивности только в раше.
показати весь коментар
19.03.2022 14:59 Відповісти
у нас они могут взорвать яд. могильник в ЧАЭс
показати весь коментар
19.03.2022 17:43 Відповісти
Шо-шо?
показати весь коментар
19.03.2022 18:13 Відповісти
ви вважаєте що не можуть?
показати весь коментар
19.03.2022 18:22 Відповісти
Какими печеньками теперь Нуланд будет кормить злобныз бандеровцев?
показати весь коментар
19.03.2022 14:23 Відповісти
Нам еды хватит в любом случае, а вот другим странам придется потеснится. Даже тому самому Израилю.
показати весь коментар
19.03.2022 14:28 Відповісти
ООН превратилось в информационное агенство..., такая роль никак не оправдывает тех огромных средств, которые тратятся на эту организацию
показати весь коментар
19.03.2022 14:24 Відповісти
ООН = Геращенко + Арестович....
показати весь коментар
19.03.2022 16:00 Відповісти
Досить просто дивитись безпорадні 3.14дараси
показати весь коментар
19.03.2022 14:24 Відповісти
Ні, ні, не влізайте! Третя світова, ко-ко-ко
показати весь коментар
19.03.2022 14:24 Відповісти
Озабоченісь чи велика озабоченість
показати весь коментар
19.03.2022 14:25 Відповісти
Дристовіч сказав що ситуація контрольова. Це просто порох записав в конституції вступ в нАТО. Зараз вони все це приберуть і буде все краще ніж було. Вірте йому , як вірять деякі свідки сватів в Україні.
показати весь коментар
19.03.2022 14:26 Відповісти
Будет им белка, будет и свисток, без вазелина!
показати весь коментар
19.03.2022 17:31 Відповісти
Пусть все дружненько скажут касапам - спасибо..
показати весь коментар
19.03.2022 14:27 Відповісти
Ну от і будеде жувати один у іншого. Україна не повинна потерпати від ***** та годувати всіх "озабочених".
показати весь коментар
19.03.2022 14:28 Відповісти
ООН тоже кацапи , чому ? Тому що думають через живіт .
показати весь коментар
19.03.2022 14:28 Відповісти
Кому що, тут людей, дітей щодня вбивають і це бидло Гуттеріш нічого не робить але він дуже хвилюєця що можливо буде голод
показати весь коментар
19.03.2022 14:30 Відповісти
Ну ясно, а ви правда думаєте що між своїм холодильником і нашими дітьми це імпотентне падло вибере наших дітей? Наївно та смішно.
показати весь коментар
19.03.2022 19:53 Відповісти
Какое несчастье. 3-я Мировая так 3-я Мировая. ************ обеспокоенностями - страдайте вместе с нами. Мы будем голодать и вы жрите свои озабоченности
показати весь коментар
19.03.2022 14:31 Відповісти
Продовжуйте рапортувати, нам всім дуже цікаво (ні).
Нащо той підарейрос це спамить, не розумію. Ми що, маємо капітулювати і приректи наш народ на винищення, тільки аби німець і француз обжиралися булочками і круасанами? *** вам. Жеріть лайно, раз сситеся допомагати гнобити фашиста. А я б особисто після нашої перемоги принципово не годував організацію імпотентних занепокоєних націй, бо вони навіть на їжу не напрацювали.
показати весь коментар
19.03.2022 14:31 Відповісти
Все вірно. Це - світова війна. І світ, який як Понтій Пилат, просто умив руки, буде покараний. Не війною-так голодом. Хтось може не вірити в Господа, зтсь може поклонятися сатані це справа кожного. Але приходить час, коли треба робити вибір. За неправильний вибір буде відплата. І ми всі побачимо це.
показати весь коментар
19.03.2022 14:32 Відповісти
В Дойчланде уже хрен найдешь где подсолнечное масло и муку.
показати весь коментар
19.03.2022 14:32 Відповісти
Ми цим глибоко стурбовані.
показати весь коментар
19.03.2022 14:35 Відповісти
Навіть в КНДР формула "чемодан-вокзал-Россия" з нагороди за останні 3 тижні перетворилася на вирок.
показати весь коментар
19.03.2022 14:33 Відповісти
КНДР в своё время вытащил миллион китайцев. Хотите?
показати весь коментар
19.03.2022 15:02 Відповісти
в своё время...

а времена то изменились - найди китайского добровольца за рубли
показати весь коментар
19.03.2022 16:03 Відповісти
НУ ЦЕ ВЖЕ НЕ ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ. НАМ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВАННЯ ПОТРІБНО 8-10 млн. тон. ЗАХІДНІ ОБЛАСТІ ЦЕ ЗБЕРУТЬ. Все інше - 50-60 млн.тон йшло на експорт. ЦЕ ТЕПЕР ПРОБЛЕМА КИТАЮ, КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ. АФРИКИ, які підтримують рашку в ООН. ОТ ХАЙ ТЕПЕР ООН І ****...СЯ.
показати весь коментар
19.03.2022 14:34 Відповісти
АЛЬО, ГЕНСЕК ООН! ТАК ЦЕ ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ, ЧИ "КОНФЛІКТ В УКРАЇНІ"? АЛЬО... ПРИЙОМ...
показати весь коментар
19.03.2022 14:35 Відповісти
Та хрена ВЫ сопли жуете.растягиваете этот геноцид как удовольствие.эмбарго на энергоносители и все остальное до упора.Лидеры стан Европы. доносите своим жителям что надо на время затянуть пояса и т.д и не ставить просто Украину в защиту а как есть.все ваши ценности и миропорядок .устрой. чтобы на тех ****** выли . сносили ту *******. сумасшедшую крысу .
показати весь коментар
19.03.2022 14:43 Відповісти
Для справки.
Україна входить топ трійку експортерів зерна в світі. рашка рулить лише по пшениці і коло нас і близько не стоїть.
Навіть без наших південних портів не так далеко Варна та інші.
показати весь коментар
19.03.2022 14:44 Відповісти
Звучит как осуждение мордора но виновна Украина
показати весь коментар
19.03.2022 14:44 Відповісти
о! проснулись, дауни. я про це всюди писав ще 21-ого лютого....
показати весь коментар
19.03.2022 14:46 Відповісти
Я пам'ятаю,як деякі сміялися і велика аграрна держава.А виявилося,що це дуже важливо.
показати весь коментар
19.03.2022 15:02 Відповісти
Не тільки це. Ще багато чого зав'язано на Україну. То ж може досить уже погоджуватися з думкою чужих, що ми якісь недолугі і меншоварті.
показати весь коментар
19.03.2022 15:09 Відповісти
То зупиняйте агресора, капітан авжеж.
показати весь коментар
19.03.2022 15:30 Відповісти
 
 