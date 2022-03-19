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Війна РФ проти України може спричинити світовий голод, - генсек ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Вже зараз війна Росії проти України порушує світові ланцюги постачання продовольства.
Про це пише у твіттері генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Війна в Україні вже порушує ланцюги поставок і спричиняє різке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт", - зазначив.
Гуттеріш наголосив на необхідності зробити все, щоб "запобігти урагану голоду та краху глобальної продовольчої системи".
Нагадаємо, раніше про можливість голоду в Україні заявила Єврокомісія.
Топ коментарі
+57 ODNAKO
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@Norman81763566
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5 ч
«Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх»
Андрей Макаревич
таварищ Си, ду-майте !
міняйте устав, вводьте миротворців, як в Корею і т.д.
досить скігліть...
і швиденько !
ці високоповажні персонажі, яким доручені величезні повноваження, сладко їдять та м'яко сплять, а в сортир лише по стежечці ходять, а навпростець - бояться
ду-май-те !
не хочете - не їште!
Вы же ООН, вы можете посылать миротворческие миссии! Выкиньте куйло из совбеза, объявите паРашу страной-террористом. К чему эта фигня, что война приведёт к... - помогите ей закончиться и для этого надо не обеспокоенностями разбрасываться, а действиями помочь Украине выстоять, а куйлу - упасть.
Нащо той підарейрос це спамить, не розумію. Ми що, маємо капітулювати і приректи наш народ на винищення, тільки аби німець і француз обжиралися булочками і круасанами? *** вам. Жеріть лайно, раз сситеся допомагати гнобити фашиста. А я б особисто після нашої перемоги принципово не годував організацію імпотентних занепокоєних націй, бо вони навіть на їжу не напрацювали.
а времена то изменились - найди китайского добровольца за рубли
Україна входить топ трійку експортерів зерна в світі. рашка рулить лише по пшениці і коло нас і близько не стоїть.
Навіть без наших південних портів не так далеко Варна та інші.