10 180 67
Война РФ против Украины может повлечь мировой голод, - генсек ООН
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Уже сейчас война России против Украины нарушает мировые цепи снабжения продовольствием.
Об этом пишет в твиттере генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, сообщает Цензор.НЕТ.
"Война в Украине уже нарушает цепи поставок и влечет за собой резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт", - отметил.
Гуттериш отметил необходимость сделать все, чтобы "предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы".
Напомним, ранее о возможности голода в Украине заявила Еврокомиссия.
Топ комментарии
+57 ODNAKO
показать весь комментарий19.03.2022 14:17
+42 Перехватчик
показать весь комментарий19.03.2022 14:17
+39 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий19.03.2022 14:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
@Norman81763566
·
5 ч
«Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх»
Андрей Макаревич
таварищ Си, ду-майте !
міняйте устав, вводьте миротворців, як в Корею і т.д.
досить скігліть...
і швиденько !
ці високоповажні персонажі, яким доручені величезні повноваження, сладко їдять та м'яко сплять, а в сортир лише по стежечці ходять, а навпростець - бояться
ду-май-те !
не хочете - не їште!
Вы же ООН, вы можете посылать миротворческие миссии! Выкиньте куйло из совбеза, объявите паРашу страной-террористом. К чему эта фигня, что война приведёт к... - помогите ей закончиться и для этого надо не обеспокоенностями разбрасываться, а действиями помочь Украине выстоять, а куйлу - упасть.
Нащо той підарейрос це спамить, не розумію. Ми що, маємо капітулювати і приректи наш народ на винищення, тільки аби німець і француз обжиралися булочками і круасанами? *** вам. Жеріть лайно, раз сситеся допомагати гнобити фашиста. А я б особисто після нашої перемоги принципово не годував організацію імпотентних занепокоєних націй, бо вони навіть на їжу не напрацювали.
а времена то изменились - найди китайского добровольца за рубли
Україна входить топ трійку експортерів зерна в світі. рашка рулить лише по пшениці і коло нас і близько не стоїть.
Навіть без наших південних портів не так далеко Варна та інші.