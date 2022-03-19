Война РФ против Украины может повлечь мировой голод, - генсек ООН

Уже сейчас война России против Украины нарушает мировые цепи снабжения продовольствием.

Об этом пишет в твиттере генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война в Украине уже нарушает цепи поставок и влечет за собой резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт", - отметил.

Гуттериш отметил необходимость сделать все, чтобы "предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы".

Напомним, ранее о возможности голода в Украине заявила Еврокомиссия.

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