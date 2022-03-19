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война (46615) голод (147) ООН (3927) Гутерриш Антониу (301)

Война РФ против Украины может повлечь мировой голод, - генсек ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

голод,хліб

Уже сейчас война России против Украины нарушает мировые цепи снабжения продовольствием.

Об этом пишет в твиттере генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война в Украине уже нарушает цепи поставок и влечет за собой резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт", - отметил.

Гуттериш отметил необходимость сделать все, чтобы "предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы".

Напомним, ранее о возможности голода в Украине заявила Еврокомиссия.

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Топ комментарии
+57
Закрити небо над Україною хер, а хлібчик їм дай...
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19.03.2022 14:17
+42
Norman


@Norman81763566

·
5 ч



«Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх»
Андрей Макаревич
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19.03.2022 14:17
+39
А вы как хотели, и в войну не вмешиваться, и чтобы все было как раньше?
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19.03.2022 14:17
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Norman


@Norman81763566

·
5 ч



«Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх»
Андрей Макаревич
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19.03.2022 14:17 Ответить
вопрос не в том кто и какой бред несёт . А в том что США , ООН и ЕС всё это молчаливо хавают .
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19.03.2022 14:23 Ответить
При том, что блокаду Ленинграда полностью поддерживал совок - в городе была масса оборонных предприятий, сдать они его не могли. В результате сырье и боеприпасы совок таскал туда-сюда в промышленных масштабах, а для умирающих от голода людей организовал "дорогу жизни" по льду. Немцам и тогда, и сейчас далеко до зверств рабсиан.
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19.03.2022 14:30 Ответить
В Ленінграді було достатньо довоєнних запасів харчів, їх просто вивезли з міста на початку війни, а людей залишили. Бо для комуняк харчі важливіші за людські життя.
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19.03.2022 19:11 Ответить
А вы как хотели, и в войну не вмешиваться, и чтобы все было как раньше?
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19.03.2022 14:17 Ответить
китайця <*****-со-сать будет, однако.

таварищ Си, ду-майте !
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19.03.2022 15:05 Ответить
Сі було завчасно попереджено про війну. Тому Китай зробив 2-річні запаси продовольчого зерна.
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19.03.2022 19:14 Ответить
Закрити небо над Україною хер, а хлібчик їм дай...
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19.03.2022 14:17 Ответить
+ 100 !
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19.03.2022 14:19 Ответить
нехай жеруть фріців і москальню яка в гівнонімеччинах, з фашистами мають бути розірвані всі дип.і економ.відносини, 0 поставок зерна,борошна і ншого продовольства
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19.03.2022 14:17 Ответить
ну хай ООН діє!
міняйте устав, вводьте миротворців, як в Корею і т.д.

досить скігліть...
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19.03.2022 14:18 Ответить
Сначала пусть кацапов выгонят из ООН
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19.03.2022 14:21 Ответить
+ 100!
і швиденько !
ці високоповажні персонажі, яким доручені величезні повноваження, сладко їдять та м'яко сплять, а в сортир лише по стежечці ходять, а навпростець - бояться

ду-май-те !
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19.03.2022 14:31 Ответить
Скігліть- це так знайомо, старим поносом засмерділо, кацапським.
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19.03.2022 17:28 Ответить
Звісно, що реальна. То ж ООН має щось робити, а не тільки заяви проголошувати.
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19.03.2022 14:20 Ответить
Нам на хліб вистачить, а вода в колодязі - так що іпіться самі, самі....
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19.03.2022 14:28 Ответить
будемо продавати втридорога...
не хочете - не їште!
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19.03.2022 14:33 Ответить
Ну, ой.
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19.03.2022 14:18 Ответить
Аяяяяяяй, а хто це зробив?
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19.03.2022 14:19 Ответить
Украинцы будут защищать свою страну до последнего кацапа, а их там 140 миллионов. Поэтому, потерпите в голоде.
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19.03.2022 14:19 Ответить
Із тих 140 млн гандонів нападати будуть в рази менше.
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19.03.2022 14:21 Ответить
жалко, паскудне сім'я залишиться - баби знову рожать будуть....
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19.03.2022 14:34 Ответить
А ООН чем раньше думала , когда проявляла глубокую озабоченность в тот момент . когда Раха громит города и убивает детей по всему миру ?
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19.03.2022 14:21 Ответить
Так сделайте всё, чтобы этого избежать!
Вы же ООН, вы можете посылать миротворческие миссии! Выкиньте куйло из совбеза, объявите паРашу страной-террористом. К чему эта фигня, что война приведёт к... - помогите ей закончиться и для этого надо не обеспокоенностями разбрасываться, а действиями помочь Украине выстоять, а куйлу - упасть.
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19.03.2022 14:21 Ответить
Да ООН эти импотент, ничего они не могут сделать. Полностью бесполезная органищация
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19.03.2022 14:44 Ответить
бо це світова війна,і чим довше ви просто спостерігаєте і нічого сирйозного не робите тим ситуація буде тільки погіршуватись..це лише початок,у ***** є ще ядерна зброя а в україні купа атомних станцій..я кщо не діяти то скоро Європа не буде придатна для життя
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19.03.2022 14:21 Ответить
На носу ядерная катастрофа а они о хавчике думают. Думали если вы спрячете голову в песок то все само собой рассосется? Как закрыть небо над Украиной так они боятся путена обидеть. Интересно как вы будете ядерное облако с ЧАЕС и ЗАЕС от Европы отгонять?
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19.03.2022 14:22 Ответить
оон соберется и сообщит, что на страны ЕС движктся радиоактивное облако, потом они примут резолюцию, которая это осуждает и призовут всех как-то с этим бороться, а рашка наложит вето, все как обычно
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19.03.2022 14:26 Ответить
Одноконтурные реакторы с положительным коэффициентом реактивности только в раше.
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19.03.2022 14:59 Ответить
у нас они могут взорвать яд. могильник в ЧАЭс
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19.03.2022 17:43 Ответить
Шо-шо?
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19.03.2022 18:13 Ответить
ви вважаєте що не можуть?
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19.03.2022 18:22 Ответить
Какими печеньками теперь Нуланд будет кормить злобныз бандеровцев?
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19.03.2022 14:23 Ответить
Нам еды хватит в любом случае, а вот другим странам придется потеснится. Даже тому самому Израилю.
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19.03.2022 14:28 Ответить
ООН превратилось в информационное агенство..., такая роль никак не оправдывает тех огромных средств, которые тратятся на эту организацию
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19.03.2022 14:24 Ответить
ООН = Геращенко + Арестович....
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19.03.2022 16:00 Ответить
Досить просто дивитись безпорадні 3.14дараси
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19.03.2022 14:24 Ответить
Ні, ні, не влізайте! Третя світова, ко-ко-ко
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19.03.2022 14:24 Ответить
Озабоченісь чи велика озабоченість
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19.03.2022 14:25 Ответить
Дристовіч сказав що ситуація контрольова. Це просто порох записав в конституції вступ в нАТО. Зараз вони все це приберуть і буде все краще ніж було. Вірте йому , як вірять деякі свідки сватів в Україні.
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19.03.2022 14:26 Ответить
Будет им белка, будет и свисток, без вазелина!
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19.03.2022 17:31 Ответить
Пусть все дружненько скажут касапам - спасибо..
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19.03.2022 14:27 Ответить
Ну от і будеде жувати один у іншого. Україна не повинна потерпати від ***** та годувати всіх "озабочених".
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19.03.2022 14:28 Ответить
ООН тоже кацапи , чому ? Тому що думають через живіт .
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19.03.2022 14:28 Ответить
Кому що, тут людей, дітей щодня вбивають і це бидло Гуттеріш нічого не робить але він дуже хвилюєця що можливо буде голод
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19.03.2022 14:30 Ответить
Ну ясно, а ви правда думаєте що між своїм холодильником і нашими дітьми це імпотентне падло вибере наших дітей? Наївно та смішно.
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19.03.2022 19:53 Ответить
Какое несчастье. 3-я Мировая так 3-я Мировая. ************ обеспокоенностями - страдайте вместе с нами. Мы будем голодать и вы жрите свои озабоченности
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19.03.2022 14:31 Ответить
Продовжуйте рапортувати, нам всім дуже цікаво (ні).
Нащо той підарейрос це спамить, не розумію. Ми що, маємо капітулювати і приректи наш народ на винищення, тільки аби німець і француз обжиралися булочками і круасанами? *** вам. Жеріть лайно, раз сситеся допомагати гнобити фашиста. А я б особисто після нашої перемоги принципово не годував організацію імпотентних занепокоєних націй, бо вони навіть на їжу не напрацювали.
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19.03.2022 14:31 Ответить
Все вірно. Це - світова війна. І світ, який як Понтій Пилат, просто умив руки, буде покараний. Не війною-так голодом. Хтось може не вірити в Господа, зтсь може поклонятися сатані це справа кожного. Але приходить час, коли треба робити вибір. За неправильний вибір буде відплата. І ми всі побачимо це.
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19.03.2022 14:32 Ответить
В Дойчланде уже хрен найдешь где подсолнечное масло и муку.
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19.03.2022 14:32 Ответить
Ми цим глибоко стурбовані.
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19.03.2022 14:35 Ответить
Навіть в КНДР формула "чемодан-вокзал-Россия" з нагороди за останні 3 тижні перетворилася на вирок.
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19.03.2022 14:33 Ответить
КНДР в своё время вытащил миллион китайцев. Хотите?
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19.03.2022 15:02 Ответить
в своё время...

а времена то изменились - найди китайского добровольца за рубли
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19.03.2022 16:03 Ответить
НУ ЦЕ ВЖЕ НЕ ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ. НАМ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВАННЯ ПОТРІБНО 8-10 млн. тон. ЗАХІДНІ ОБЛАСТІ ЦЕ ЗБЕРУТЬ. Все інше - 50-60 млн.тон йшло на експорт. ЦЕ ТЕПЕР ПРОБЛЕМА КИТАЮ, КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ. АФРИКИ, які підтримують рашку в ООН. ОТ ХАЙ ТЕПЕР ООН І ****...СЯ.
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19.03.2022 14:34 Ответить
АЛЬО, ГЕНСЕК ООН! ТАК ЦЕ ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ, ЧИ "КОНФЛІКТ В УКРАЇНІ"? АЛЬО... ПРИЙОМ...
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19.03.2022 14:35 Ответить
Та хрена ВЫ сопли жуете.растягиваете этот геноцид как удовольствие.эмбарго на энергоносители и все остальное до упора.Лидеры стан Европы. доносите своим жителям что надо на время затянуть пояса и т.д и не ставить просто Украину в защиту а как есть.все ваши ценности и миропорядок .устрой. чтобы на тех ****** выли . сносили ту *******. сумасшедшую крысу .
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19.03.2022 14:43 Ответить
Для справки.
Україна входить топ трійку експортерів зерна в світі. рашка рулить лише по пшениці і коло нас і близько не стоїть.
Навіть без наших південних портів не так далеко Варна та інші.
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19.03.2022 14:44 Ответить
Звучит как осуждение мордора но виновна Украина
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19.03.2022 14:44 Ответить
о! проснулись, дауни. я про це всюди писав ще 21-ого лютого....
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19.03.2022 14:46 Ответить
Я пам'ятаю,як деякі сміялися і велика аграрна держава.А виявилося,що це дуже важливо.
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19.03.2022 15:02 Ответить
Не тільки це. Ще багато чого зав'язано на Україну. То ж може досить уже погоджуватися з думкою чужих, що ми якісь недолугі і меншоварті.
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19.03.2022 15:09 Ответить
То зупиняйте агресора, капітан авжеж.
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19.03.2022 15:30 Ответить
 
 