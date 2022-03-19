Болгарія відмовилася від перемовин про новий контракт із "Газпромом"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Болгарії не планує продовжувати контракт на постачання російського газу. Чинна угода розрахована до кінця 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це пише "Стандарт".
Віце-прем'єр-міністр – міністр фінансів Болгарії Асен Васілєв запевнив, що переговорів про новий контракт із "Газпромом" не буде. Офіційна Софія вже почала пошук інших джерел постачання.
"Альтернативи є. Старі труби Трансбалканського газопроводу. Там у нас пропускна здатність близько 20 мільярда кубометрів і ми можемо його використовувати в обидві сторони. Нам потрібно 3 млрд кубометрів. Є поставки з Катару, Алжиру", – заявив урядовець.
Окрім того, Васілєв також анонсував обговорення загальноєвропейської газової угоди. Її механізм повинен запрацювати з літа, а Болгарія прагне його доповнити азербайджанським газом.
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але вони просто напевне розуміють, що вони теж "братній слов"янський народ" і не дуже хочуть собі бомбів на голову
Тьфу, *****...
Братушки уже больше 100 лет воюют на стороне противников кацапии.
Кацапы уже собрались возить жратву самолетами и паромами.
Сподіваюсь, в Україні колись знайдеться свій Ататюрк. Бо поки що я бачу як патріоти захищають країну, а скотиняки типу дЄрмака готують її злив.
"Вот порвало пуканы в комментах!!!! Ладно, распишу вам судьбу рубля, чтобы вас успокоить немного. С точки тех анализа/ волновой теории- 1 волна закончилась около 150р/1$, 2-я- коррекция до примерно 104р/1$- это то, что уже произошло. Теперь , что впереди: 3-я волна( самая большая по теории) закончится возле 500р/1$, учитывая , что первая закончилась на 150.
3-я волна может начаться уже на следующей неделе, или в течение 1-2 мес( тогда рубль эти 1-2 мес. будет болтаться между 100 и 150 за 1$). После этого- 4-я волна, короткая коррекция к предыдущему движению до 500. После 4-и волны- будет 5-я, которая закончится: минимум на 800р/1$, махимум-1400р/1$.
5-я волна, если это ФОРЕХ или commodity( versus shares at SPX for ex.), очень часто длиннее и мощнее чем 3-я. Так что , будьте готовы минимум 800р/1$ к концу года. Что будет происходить в жизни простых россиян к этому времени и при такой стоимости доллара догадайтесь сами. Поэтому, проблема с Болгарией- это мелочь, на которую не стоит тратить время россиянам- впереди ОГРОМНЫЙ 9-й ВАЛ, который смоет все на *** й."