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Новини За кордоном
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Болгарія (482) Газпром (902)

Болгарія відмовилася від перемовин про новий контракт із "Газпромом"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

Уряд Болгарії не планує продовжувати контракт на постачання російського газу. Чинна угода розрахована до кінця 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це пише "Стандарт".

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Віце-прем'єр-міністр – міністр фінансів Болгарії Асен Васілєв запевнив, що переговорів про новий контракт із "Газпромом" не буде. Офіційна Софія вже почала пошук інших джерел постачання.

"Альтернативи є. Старі труби Трансбалканського газопроводу. Там у нас пропускна здатність близько 20 мільярда кубометрів і ми можемо його використовувати в обидві сторони. Нам потрібно 3 млрд кубометрів. Є поставки з Катару, Алжиру", – заявив урядовець.

Окрім того, Васілєв також анонсував обговорення загальноєвропейської газової угоди. Її механізм повинен запрацювати з літа, а Болгарія прагне його доповнити азербайджанським газом.

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Топ коментарі
+33
Болгари приємно дивують
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19.03.2022 20:12
+19
Прочитали видимо наши комменты под предыдущей новостью, где они отказались нам оружие давать
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19.03.2022 20:14
+12
Пущай теперь Лавровой задницей скважины затыкают
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19.03.2022 20:15
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Болгари приємно дивують
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19.03.2022 20:12 Відповісти
так болгари молодці в цьому питанні ..- південому потоку теж потрохи приходить кінець!
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19.03.2022 20:15 Відповісти
Прочитали видимо наши комменты под предыдущей новостью, где они отказались нам оружие давать
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19.03.2022 20:14 Відповісти
Пущай теперь Лавровой задницей скважины затыкают
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19.03.2022 20:15 Відповісти
Лавровая задница используется для перевозки кокса, но там вроде Жирик на поправку пошел
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19.03.2022 20:27 Відповісти
Болгары=страшный сон москаля! Естественно после украинцев, амеров, чеченцев, бритов.
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19.03.2022 20:17 Відповісти
Колишні країни соцлагєря на власній шкурі знають що таке руzzкій фашизм. А багаті сильні країни заходу бояться справацировать (який жах ! за електрику, газ і бензин треба буде платити на кілька % дорожче) і даліть в ***** на підсосі
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19.03.2022 20:18 Відповісти
Та в Німеччині з паливом туговато зараз, це не декілька процентів, але спочатку хай подякують фрау Меркель-Ріббентроп.
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19.03.2022 20:29 Відповісти
Пардон, а Венгрия? А ГДР - в ФРГ как раз все в основном за Украину.
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19.03.2022 20:29 Відповісти
Тепер стає видно, де люди мають гідність, а де просто цинічні шалави.
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19.03.2022 20:19 Відповісти
Надо просто меньще слушать, что говорят. Куда важнее, что делают. Да. на словах НАТО не вмешивается, но именно их Стингерами сбивается то, что летает, включая крылтые ракеты.
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19.03.2022 21:23 Відповісти
болгарам дякую

але вони просто напевне розуміють, що вони теж "братній слов"янський народ" і не дуже хочуть собі бомбів на голову
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19.03.2022 20:19 Відповісти
Поляки, словаки, чехи, болгари, литовці, латвійці і естонці - мають більші яйця і гідність, ніж багаті та могутні німці з французами...
Тьфу, *****...
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19.03.2022 20:26 Відповісти
Навіть "братушки" прозріли
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19.03.2022 20:29 Відповісти
Что значит "навить".
Братушки уже больше 100 лет воюют на стороне противников кацапии.
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19.03.2022 20:36 Відповісти
Началась фактическая блокада кенигсбергской волости

Кацапы уже собрались возить жратву самолетами и паромами.
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19.03.2022 20:35 Відповісти
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19.03.2022 20:57 Відповісти
Скоро буде і Турецький газ, там найшли дуже великі поклади.
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19.03.2022 20:41 Відповісти
Нічого там не "найшли", гугліть про 2022 рік і про видані в аренду Америці до 2022 року родовища Туреччини. Ататюрком, який потребував фінансової допомоги, щоби побороти запроданців і вивести свою країну з кризи.

Сподіваюсь, в Україні колись знайдеться свій Ататюрк. Бо поки що я бачу як патріоти захищають країну, а скотиняки типу дЄрмака готують її злив.
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19.03.2022 20:57 Відповісти
Только что на рассеиских сайтах появилось сообщение о том что Болгария отказывается от рассеянского газа. Пыталась вставить свой коммент, но рассеиские саиты после начала войны изменили системы комментов- сеичас они разрешают комменты троллям и сразу же закрывают возможность комментировать. Привожу этот коммент здесь :

"Вот порвало пуканы в комментах!!!! Ладно, распишу вам судьбу рубля, чтобы вас успокоить немного. С точки тех анализа/ волновой теории- 1 волна закончилась около 150р/1$, 2-я- коррекция до примерно 104р/1$- это то, что уже произошло. Теперь , что впереди: 3-я волна( самая большая по теории) закончится возле 500р/1$, учитывая , что первая закончилась на 150.

3-я волна может начаться уже на следующей неделе, или в течение 1-2 мес( тогда рубль эти 1-2 мес. будет болтаться между 100 и 150 за 1$). После этого- 4-я волна, короткая коррекция к предыдущему движению до 500. После 4-и волны- будет 5-я, которая закончится: минимум на 800р/1$, махимум-1400р/1$.

5-я волна, если это ФОРЕХ или commodity( versus shares at SPX for ex.), очень часто длиннее и мощнее чем 3-я. Так что , будьте готовы минимум 800р/1$ к концу года. Что будет происходить в жизни простых россиян к этому времени и при такой стоимости доллара догадайтесь сами. Поэтому, проблема с Болгарией- это мелочь, на которую не стоит тратить время россиянам- впереди ОГРОМНЫЙ 9-й ВАЛ, который смоет все на *** й."
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19.03.2022 21:07 Відповісти
Чихать на их деревянный, важнее, когда очереди там будут не за памперсами, а за окорочками.
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19.03.2022 21:26 Відповісти
Это одна из мощных пощёчин кацапам.
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19.03.2022 21:18 Відповісти
 
 