УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9418 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
21 068 74
Франція (1965) Макрон Емманюель (1050)

Депутати французького парламенту занепокоїлися недостатньою кількістю боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

франція,військові

Депутати французького парламенту заявили, що боєприпасів, які наразі є на складах армії, вистачить лише "на чотири дні інтенсивного конфлікту".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

У листі до міністра збройних сил Флоранс Парлі депутати Жюльєн Обер, Бернар Булі, Клод де Гане та Лоуренс Трастур-Існар підкреслюють, що Франція явно не готова до великого конфлікту.

"Які заходи ви вжили, щоб підготувати нашу армію?" - питають вони. На думку депутатів, через війну в Україні, Франції вже зараз потрібно готуватися до довгострокового конфлікту.

Читайте також: Франція має готуватися до війни високої інтенсивності у Європі, - Макрон

"Ви повинні знати, як переходити з мирного часу на воєнний, ми цього не робили 75 років", – стверджує голова комітету з питань закордонних справ, оборони та збройних сил Крістіан Камбон. "У нас не вистачить боєприпасів для дуже тривалого конфлікту", - додає він.

При цьому видання зазначає, що президент Франції Емманюель Макрон дав старт різкому збільшенню видатків на оборону.

Цього року бюджет французьких збройних сил зріс до 40,9 млрд євро.

Також читайте: Франція найближчими днями виділить Україні 300 млн євро фінансової допомоги, - глава МЗС Ле Дріан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
Хы..."страна экспортер вооружений". НАТО походу реально тащат США, Британия и Турция.
показати весь коментар
19.03.2022 22:00
+28
ці два офуєнних кита ЄС - Франція та Німеччина повністю прогнили в армії !
показати весь коментар
19.03.2022 22:04
+24
Та Штати і просили і ультиматуми ставили ще з 2008-го - збільшіть свої бюджети, ми не можемо тягнути все НАТО.
Та де там - збільшили хто на 0,5, хто 1,5 відсотка - для проформи.

А тепер що? Макрончик? Смажений когут клюнув свого брата?
показати весь коментар
19.03.2022 22:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хы..."страна экспортер вооружений". НАТО походу реально тащат США, Британия и Турция.
показати весь коментар
19.03.2022 22:00 Відповісти
Та Штати і просили і ультиматуми ставили ще з 2008-го - збільшіть свої бюджети, ми не можемо тягнути все НАТО.
Та де там - збільшили хто на 0,5, хто 1,5 відсотка - для проформи.

А тепер що? Макрончик? Смажений когут клюнув свого брата?
показати весь коментар
19.03.2022 22:08 Відповісти
« Суєта суєт і всіляка суєта » (Vanitas vanitatum et omnia vanitas)

-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана

-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни

-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...

-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)

І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!

Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...

Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...

Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!

Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!

Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...

Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !
А те, що змусили віддати ядерну зброю саме ординцям - хіба засвідчує. про якість аналізу спецслужбами та політиками Західних країн відмінностей в менталітеті українців ординців?: (запитання - риторичне, бо й досі, на жаль, не уяснили). Так і досі якості аналізу не маєте... і в нинішній ситуації, в своїх танцях на підігнутих задніх перед Пуйлом! Досить- більш не продовжуватиму

Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
показати весь коментар
19.03.2022 22:42 Відповісти
Французы)) а вы. сдайтесь хайлу в плен возьмитесь с немчурой за руки и сдайтесь! И армия Вам. Ольге не нужна будет…. Будет одно болото, ква ква.
показати весь коментар
19.03.2022 22:48 Відповісти
После стольких лет лобзания с путиным, они начали что-то подозревать! Ну уж лучше очень поздно, чем вообще никогда. С почином! Viva la France!
показати весь коментар
19.03.2022 22:01 Відповісти
В Німеччині зброї не вистачає, тепер у Франції також малувато. Хто наступний?
показати весь коментар
19.03.2022 22:01 Відповісти
Таке враження, що вони насправді збираються вовати.
показати весь коментар
19.03.2022 22:15 Відповісти
В Португалії кажуть теж є проблеми

Також думаю Італія у якої дуже багато проблем з корупцією, теж не відстала від цих країн

показати весь коментар
19.03.2022 22:37 Відповісти
А Португалія також мала тісні і дружні стосунки з пуйлом? Бо всі інші так.
показати весь коментар
19.03.2022 22:46 Відповісти
Так, по всій Європі нема в наявності достатньої кількості "фізичної" зброї, щоб ******* ворога на своїй території, а не десь там далкео, з дронів. Наслідок довгого періоду миру. Це перше й найважливіше пояснення того, чому НАТО не дуже прагне воявать.
показати весь коментар
19.03.2022 22:57 Відповісти
ну сцуть коли страшно...

а давно ваш кеоівник до пуці телефонував частіше ніж приймав їжу?

то хай подзвонить ще раз і попросить путю не нападати на вас, допоки ви бомбів собі наштампуєте
показати весь коментар
19.03.2022 22:02 Відповісти
Пашинський спиз...ив?
показати весь коментар
19.03.2022 22:03 Відповісти
лапки не забувай ставити.
показати весь коментар
19.03.2022 22:14 Відповісти
"спиз...ив"?
показати весь коментар
19.03.2022 22:21 Відповісти
А вы заранее здавайтесь
показати весь коментар
19.03.2022 22:03 Відповісти
Да ну нахер вам ті припаси краще ще газку в **** докупить
показати весь коментар
19.03.2022 22:04 Відповісти
ці два офуєнних кита ЄС - Франція та Німеччина повністю прогнили в армії !
показати весь коментар
19.03.2022 22:04 Відповісти
мда, в цих патронами не поживишся...
показати весь коментар
19.03.2022 22:05 Відповісти
хріновий з них лут)))
показати весь коментар
19.03.2022 22:16 Відповісти
"а у них гранати не тої системи" - Біле сонце пустині, а як співзвучно.
показати весь коментар
20.03.2022 00:00 Відповісти
Французи, come on! - ви ядерна держава чи як?
показати весь коментар
19.03.2022 22:04 Відповісти
фуядерні вони!
сраний Вагнер їх чи то з Камеруна. чи з ЦАР викинув, так Мікрон ***** в жилетку плакався
показати весь коментар
19.03.2022 22:07 Відповісти
Жабоїди обісрались достроково
Чи бєлая Еммануель потекла?
показати весь коментар
19.03.2022 22:05 Відповісти
Ето то которые нам гарантию безопасности хотят дать взамен на капитуляцию?
показати весь коментар
19.03.2022 22:06 Відповісти
Військові і різні депутати завжди ******* бідкатися і вибивати гроші. Франція має нормальну авіацію, атомні підводні човни, атомний авіаносець і різні інші кораблі з крилатими ракетами, я думаю вони не пропадуть.
показати весь коментар
19.03.2022 22:06 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
19.03.2022 22:12 Відповісти
Потрібні воїни ,які будуть ВОЮВАТИ!!!!! А не Півні!!!
показати весь коментар
19.03.2022 22:26 Відповісти
Це все булу зроблено в минулому
Іншими людьми, до яких ******** паразитам політикам
Я раком до Китаю

І не забувайте. Що техніка с часом ламається. І її треба ремонтувати....
показати весь коментар
19.03.2022 22:39 Відповісти
Тепер зрозуміло до чого ця вся ахінея Макроном була сказана що пора готуватись до інтенсивної війни в Європі. Питання: з ким? Україна вже майже все зробила! Макрон агент х"йла закинув дезу щоб Європа почала верещати що їй самій зброї не вистачає й перестала її давати Україні! І це при тому що очевидно що армія п"дорасії розбита і в них в самих вже обмаль ***********!
показати весь коментар
19.03.2022 22:06 Відповісти
ну, те що вони роблять та навіть списують зараз нам не світить - немає фахівців
показати весь коментар
19.03.2022 22:08 Відповісти
французи - ганебна нація, яка скоро буде витіснена арабами і емігрантами з Африки.
показати весь коментар
19.03.2022 22:07 Відповісти
з Африки їх вже давно викинули
показати весь коментар
19.03.2022 22:09 Відповісти
африканці тепер викидають їх з самої Франції.
показати весь коментар
19.03.2022 22:11 Відповісти
німеччина те саме,мені тут один німак казав що я невдячна тварина,бо вони дали аж тисячку гранатометів,а йому кажу що він обслуга для араба)))
показати весь коментар
19.03.2022 22:18 Відповісти
та вони і 75 років тому не особливо то і воювали
показати весь коментар
19.03.2022 22:07 Відповісти
А Шампанського, яке стало «ігристим» достатньо відправили кацапам?
показати весь коментар
19.03.2022 22:07 Відповісти
Хранцузькі повії, запасайтеся лубрикантами!
показати весь коментар
19.03.2022 22:07 Відповісти
Ква ква ква… бБонапарта на вас нет!
показати весь коментар
19.03.2022 22:08 Відповісти
Неудивительно что перед немцами за две недели капитулировали))
показати весь коментар
19.03.2022 22:09 Відповісти
За них козаки ще при Рішельє воювали, коли Дюнкерк брали. Чого дивуватися?
показати весь коментар
19.03.2022 22:11 Відповісти
Весь парадокс в тому, що НАТО боїться підорахи, а підораха боїться НАТО, але знищить підораху не НАТО, а ЗСУ. Не тих ви боялись, кацапи... Щодня переконуюсь в тім, що ЗСУ - це і є перша армія світу. Всі інші - звичайні понти і бутафорія, які сильні лише на словах.
показати весь коментар
19.03.2022 22:11 Відповісти
100% одне бла бла бла...
показати весь коментар
19.03.2022 22:14 Відповісти
Вояки всраные....
По 2 м вкревки и кусок мыла на рыло , все ваше оружие...
адольф вас обоссал и кацапы тоже могут
показати весь коментар
19.03.2022 22:14 Відповісти
та і в першу світову якби брити не впряглись,ганси би ще тоді їх відпердолили)))
показати весь коментар
19.03.2022 22:20 Відповісти
Да ні

В першій світовій вони встали початок. І за ідіотських рішень (адя червоний капелюх мішень)
А потім все ж почали нормально воювати....

А в другій теж сама. Обісралися по повній. А ле вже часу на мобілізацію і інше їм Німці не дали....
показати весь коментар
19.03.2022 22:43 Відповісти
У Першу Світову французи ******* воювали. Хоча і в них траплялася жесть із фантасмагоричним ідіотизмом - два слова: "м'ясорубка Нівеля" (через яку мало не трапився комуняцький переворот).
Але в цілому були Дух і Звитяга. Які потім були кудись втрачені - сьогодні французи запопадливо цілують дупу кожному дикунові. Навіть після різанини, яку ісламісти вчинили в Парижі восени 2015, їхньою реакцією було "більше, ще більше толерантності!"
(а те, що поруч дика орда бажає вчинити геноцид цілого європейського народу - "не мешайте нам наслаждаться круасаном, и вообще нас не волнуют какие-то неполиткорректные белые цисгендерные гееугнетатели!")
показати весь коментар
19.03.2022 23:22 Відповісти
Так ядерну зброю ж мають, чого розкукурікались?))
показати весь коментар
19.03.2022 22:14 Відповісти
Поки вони наважаться застосувати то вже і Франції не буде. ЗС повинні бути, а вони все на ЯЗ та НАТО сподівалися. А виявилося що вони і є НАТО...
показати весь коментар
19.03.2022 23:01 Відповісти
miserable

показати весь коментар
19.03.2022 22:17 Відповісти
кого-то он мне напоминает !

мыслитель !
показати весь коментар
19.03.2022 23:55 Відповісти
Спитаєте якщо шо у наших волонтерів. Вони відпродають вам.
показати весь коментар
19.03.2022 22:18 Відповісти
Все набагато простіше, цими заявами жабоїди і фріци фактично відмовили в майбутніх постачанням зброї Україні, скажуть у нас в самих немає. От така куйня малята.
показати весь коментар
19.03.2022 22:21 Відповісти
Франция страна у которой есть ядерное оружие ,но они все равно заботятся о нехватке боеприавсов и неготовности страны вести долгую войну..,т.е наличие ядерного оружия их не успокаивает…и не все решает…
показати весь коментар
19.03.2022 22:22 Відповісти
Я гадав що вони нам озброєння не дають тому, що з Рашкою дружать.
А виявляться у них армія прогнила та коррупціунувала ще більше, чим на Рашке!
показати весь коментар
19.03.2022 22:24 Відповісти
Ось чим я дійсно занепокоєний і стурбований - це тим, що Західна Європа перетворилася на якусь маразматичну слимаківню.
Схоже, тільки ми, Українці, плюс іще кілька країн зберігають дух ще тієї старої доброї Європи. Решта - гіпертолерастичне трусло, що вміє тіко цілувати дупи. Причому кому завгодно, аби шкіра кольоровіша.
показати весь коментар
19.03.2022 22:24 Відповісти
Можем выразить только обеспокоенность.
показати весь коментар
19.03.2022 22:24 Відповісти
"Обєспокоенность" забагато, просто "озабочєнность" вистачить.
показати весь коментар
19.03.2022 22:55 Відповісти
Причому не надто глибоку. Таку собі, на півшишечки.
показати весь коментар
19.03.2022 23:25 Відповісти
А вам власне кажучи нафіга більше? Лапки догори, білий прапор і посторювати історію!
показати весь коментар
19.03.2022 22:31 Відповісти
А ще гучніше не можна було провести свій підрахунок? Ну так шоб в Папуа занервували...
показати весь коментар
19.03.2022 22:33 Відповісти
Французы никогда ни к чему не готовы. Они делают майонез
показати весь коментар
19.03.2022 22:34 Відповісти
Пичому "роблять майонез" у порнографічному значенні цих слів.
показати весь коментар
19.03.2022 22:49 Відповісти
Уміляюсь…Ах ви няшечки перепончатолапі…
показати весь коментар
19.03.2022 22:35 Відповісти
Тільки й вміють, що скиглити.
показати весь коментар
19.03.2022 22:43 Відповісти
Всё-таки членство в НАТО расслабляет, я смотрю - все на армию и вооружение вообще забили, надеются, что США их из-за океана всех прикроет. Непуганные идиоты. путлеру надо было на них сначала нападать - вот кого бы он за 4 дня захватил. Кто бы мог подумать, что Украина с разграбленной армией окажется мощнее стран ЕС, входящих в НАТО? Эх, дауны, вам бы Украину с распростёртыми объятиями принимать в НАТО, если пройдут нас - вас на пути и не заметят, а вы всё в зарабатывание бабла на кровавых фашистских деньгах играетесь...
показати весь коментар
19.03.2022 22:44 Відповісти
Ой

Ну що

Як там препинення розробки винищувачів 5-го покоління?
Чи повний болт на свої бойові дрони?

Ой. У вас це не тільки в військовій галузі. У вас це всюди....

Одні люди підняли Францію. А ці її вбивають
показати весь коментар
19.03.2022 22:46 Відповісти
Для жабоїдів протягом останніх 50 років головним завданням було зрівняти в правах створіння з відрізаним членом та імплантами цицьок з правами менструюючих "чоловіків". Якби не тиск США, то вертольотоносці "Містраль" були б продані рашці. І в ******** реаліях цілком можливо, що ці кораблі брали б участь у захопленні Одеси.
показати весь коментар
19.03.2022 23:00 Відповісти
Уявляю, з якою болісною огидою дивляться на ******* Францію парфуми Наполеона Бонапарта і його генералів.
показати весь коментар
19.03.2022 22:53 Відповісти
Зачухались, жабо****їди? А хто, як не ви, разом з фрау макрель, роками старанно вирощувли у кремлівському лепрозорії ботоксну потвору? Своєю слабкістю, боягузтвом, та жадобою наживи!
показати весь коментар
19.03.2022 22:53 Відповісти
А хто ета сделал?
показати весь коментар
19.03.2022 22:55 Відповісти
Так, если сразу сдаваться, то какая разница сколько у тебя боеприпасов？😀
показати весь коментар
19.03.2022 23:18 Відповісти
Схоже, єдина справжня старожитна Франція, яка сьогодні існує у світі - це окупований англоканадською хунтою Квебек. А європейській Франції настав le *******.
показати весь коментар
19.03.2022 23:33 Відповісти
та т о спеціально для *****, щоб нічого не давати. Ви розумієте, нам самим не вистачає. І наполеон їх все програв, і німці їх ганяли по плац Пігаль, коли алжирці надавали по пиці, тільки чужими руками. Он в сірії та лівії підрядили *****. Старий асад був адьютантом в де Голля. В цей гусак ще 1944 року не будучи президентом заключив із сталіним договір про дружбу і до цього часу дружать всі прези з кацапнею.
показати весь коментар
20.03.2022 00:06 Відповісти
фуфлове НАТО
Не будуть німці воювати за поляків а французи за німців..
показати весь коментар
20.03.2022 01:17 Відповісти
 
 