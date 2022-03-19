Депутати французького парламенту занепокоїлися недостатньою кількістю боєприпасів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Депутати французького парламенту заявили, що боєприпасів, які наразі є на складах армії, вистачить лише "на чотири дні інтенсивного конфлікту".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.
У листі до міністра збройних сил Флоранс Парлі депутати Жюльєн Обер, Бернар Булі, Клод де Гане та Лоуренс Трастур-Існар підкреслюють, що Франція явно не готова до великого конфлікту.
"Які заходи ви вжили, щоб підготувати нашу армію?" - питають вони. На думку депутатів, через війну в Україні, Франції вже зараз потрібно готуватися до довгострокового конфлікту.
"Ви повинні знати, як переходити з мирного часу на воєнний, ми цього не робили 75 років", – стверджує голова комітету з питань закордонних справ, оборони та збройних сил Крістіан Камбон. "У нас не вистачить боєприпасів для дуже тривалого конфлікту", - додає він.
При цьому видання зазначає, що президент Франції Емманюель Макрон дав старт різкому збільшенню видатків на оборону.
Цього року бюджет французьких збройних сил зріс до 40,9 млрд євро.
Будь ласка, зачекайте...
Та де там - збільшили хто на 0,5, хто 1,5 відсотка - для проформи.
А тепер що? Макрончик? Смажений когут клюнув свого брата?
-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана
-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни
-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...
-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)
І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!
Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...
Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...
Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!
Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!
Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...
Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !
А те, що змусили віддати ядерну зброю саме ординцям - хіба засвідчує. про якість аналізу спецслужбами та політиками Західних країн відмінностей в менталітеті українців ординців?: (запитання - риторичне, бо й досі, на жаль, не уяснили). Так і досі якості аналізу не маєте... і в нинішній ситуації, в своїх танцях на підігнутих задніх перед Пуйлом! Досить- більш не продовжуватиму
Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
Також думаю Італія у якої дуже багато проблем з корупцією, теж не відстала від цих країн
а давно ваш кеоівник до пуці телефонував частіше ніж приймав їжу?
то хай подзвонить ще раз і попросить путю не нападати на вас, допоки ви бомбів собі наштампуєте
сраний Вагнер їх чи то з Камеруна. чи з ЦАР викинув, так Мікрон ***** в жилетку плакався
Чи бєлая Еммануель потекла?
Іншими людьми, до яких ******** паразитам політикам
Я раком до Китаю
І не забувайте. Що техніка с часом ламається. І її треба ремонтувати....
По 2 м вкревки и кусок мыла на рыло , все ваше оружие...
адольф вас обоссал и кацапы тоже могут
В першій світовій вони встали початок. І за ідіотських рішень (адя червоний капелюх мішень)
А потім все ж почали нормально воювати....
А в другій теж сама. Обісралися по повній. А ле вже часу на мобілізацію і інше їм Німці не дали....
Але в цілому були Дух і Звитяга. Які потім були кудись втрачені - сьогодні французи запопадливо цілують дупу кожному дикунові. Навіть після різанини, яку ісламісти вчинили в Парижі восени 2015, їхньою реакцією було "більше, ще більше толерантності!"
(а те, що поруч дика орда бажає вчинити геноцид цілого європейського народу - "не мешайте нам наслаждаться круасаном, и вообще нас не волнуют какие-то неполиткорректные белые цисгендерные гееугнетатели!")
мыслитель !
А виявляться у них армія прогнила та коррупціунувала ще більше, чим на Рашке!
Схоже, тільки ми, Українці, плюс іще кілька країн зберігають дух ще тієї старої доброї Європи. Решта - гіпертолерастичне трусло, що вміє тіко цілувати дупи. Причому кому завгодно, аби шкіра кольоровіша.
Ну що
Як там препинення розробки винищувачів 5-го покоління?
Чи повний болт на свої бойові дрони?
Ой. У вас це не тільки в військовій галузі. У вас це всюди....
Одні люди підняли Францію. А ці її вбивають
****їди? А хто, як не ви, разом з фрау макрель, роками старанно вирощувли у кремлівському лепрозорії ботоксну потвору? Своєю слабкістю, боягузтвом, та жадобою наживи!
Не будуть німці воювати за поляків а французи за німців..