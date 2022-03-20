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Швейцарія (389) переговори з Росією (549)

Швейцарія готова прийняти у себе переговори Росії та України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швейцарія

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив про готовність виступити посередником для припинення війни Росії проти України. За його словами, Берн готовий прийняти переговори російської та української делегацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

"Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори (Росії та України - ред.)", - цитує видання заяву Кассіса.

Читайте також: Швейцарія, попри нейтралітет, заморозить активи Путіна

Президент Швейцарії додав, що в понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав Швейцарію заморозити російські активи.
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Топ коментарі
+16
Перша Чеченська війна також закінчилась підписанням мирного договору але через 3 роки росія знову напала на Чечню і зрівняла її з землею! Потрібно забути про будь-які двосторонні договори з росією і завжди памятати що вони не вартують паперу на якому написані!!!
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20.03.2022 01:02
+14
одна из самых тревожных новостей в этой войне, это новости о переговорах Украины с парашей и личное желание зе, встретится с ху.
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20.03.2022 00:55
+14
А вплинути на Нестле вони готові?
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20.03.2022 00:57
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Какая длинющая очередь выстроилась из миротворцев и посредников, прям как в великом и могучем Совке, земля ему винни-пухом
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20.03.2022 00:54 Відповісти
Нестле прибутки втрачати не бажає.
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20.03.2022 00:55 Відповісти
одна из самых тревожных новостей в этой войне, это новости о переговорах Украины с парашей и личное желание зе, встретится с ху.
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20.03.2022 00:55 Відповісти
все для того, аби путін у кафе обмінявся поглядом з кабаєвою...
як у кіні про штірліца
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20.03.2022 07:14 Відповісти
Які нах переговори з фашистами та терористами?
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20.03.2022 00:57 Відповісти
А вплинути на Нестле вони готові?
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20.03.2022 00:57 Відповісти
Це для того щоб меньше санкцій вводить, хитрозпоблені як турки .
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20.03.2022 01:02 Відповісти
Перша Чеченська війна також закінчилась підписанням мирного договору але через 3 роки росія знову напала на Чечню і зрівняла її з землею! Потрібно забути про будь-які двосторонні договори з росією і завжди памятати що вони не вартують паперу на якому написані!!!
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20.03.2022 01:02 Відповісти
Ну, на момент підписання Хасавюртівських угод Грозний та більшість території була під ворогом, Дудаєва - вбито. Єдине, що контролювали чеченці, то гори на півдні. І то, не всі. А те що, за 3 роки замість розбудови держави вони почали між собою гризтись між тейпами та угруповуваннями польових командирів, то багато в чому їх провина та нещастя ...
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20.03.2022 01:37 Відповісти
Хоча вибачаюсь. Грозний та декілька інших міст відбили у 1996 році за тиждень до підписання Хасавюрту
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20.03.2022 01:43 Відповісти
Тільки капітуляція рашита Нюрнбергський процес
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20.03.2022 01:04 Відповісти
Борис Джонсон вважає, що зі спробами нормального діалогу з путіним має бути покінчено

На його думку, путін боїться революції в москві й війна проти України була розв'язана, щоб її не допустити.

Британський прем'єр підкреслив, що продовження відносин з путінською росією в колишньому дусі було помилкою у 2014 році, після окупації Криму. Якщо вони будуть знову відновлені, це означатиме кінець свободи в Україні, Грузії та Молдові й розпочне нову еру російського домінування у Східній Європі.
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20.03.2022 01:21 Відповісти
Бабло банкіри грьобані заморозьте і шоколад свій заберіть і нах ви нада, пасрєднікі путлєра
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20.03.2022 01:33 Відповісти
Ага, візьміть в заручники самку пуйла кабаєву з **********, вона якраз ними там живе поживає, горя не знає. Щоб зрівнятись на переговорах за Маріуполь
А якщо чесно, то нехай швейцарія іде наху.. пропутінська ************
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20.03.2022 02:08 Відповісти
"Перемовини з терористами неможливі" - *****
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20.03.2022 02:13 Відповісти
Уберите сначала СОСКУ путинскую из страны!!!!!!!!
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20.03.2022 07:51 Відповісти
 
 