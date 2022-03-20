Швейцарія готова прийняти у себе переговори Росії та України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив про готовність виступити посередником для припинення війни Росії проти України. За його словами, Берн готовий прийняти переговори російської та української делегацій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.
"Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори (Росії та України - ред.)", - цитує видання заяву Кассіса.
Президент Швейцарії додав, що в понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав Швейцарію заморозити російські активи.
Топ коментарі
+16 Vitia Ma
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+14 Fjall_Raven
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як у кіні про штірліца
На його думку, путін боїться революції в москві й війна проти України була розв'язана, щоб її не допустити.
Британський прем'єр підкреслив, що продовження відносин з путінською росією в колишньому дусі було помилкою у 2014 році, після окупації Криму. Якщо вони будуть знову відновлені, це означатиме кінець свободи в Україні, Грузії та Молдові й розпочне нову еру російського домінування у Східній Європі.
А якщо чесно, то нехай швейцарія іде наху.. пропутінська ************