24 945 81
Україна не піде на компроміс в обмін на незалежність і цілісність, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна ніколи не піде на компроміс в обмін на незалежність, цілісність і суверенітет Української держави.
Про це він сказав телеканалу MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
"Це неприпустимо і неможливо", - різко зазначив Єрмак під час інтерв’ю.
Топ коментарі
+73 Ksenia VB
показати весь коментар20.03.2022 07:44
+43 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар20.03.2022 07:47
+39 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.03.2022 07:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Всі ж помітили, допоки воно мовчало і нікуди не сунулось, все було добре.
Телеграм Березовця.
Ви б ще на напис на паркані послалися.
Переклади на турецьку "Ібрагім Калин",зайди на турецькі ресурси зі вчорашньою новиною,й переконаєшся.
і якщо все буде добре С-300 їдуть до нас
*** ничему война не учит
когда у тебя родня в стране окуппанта да еще в чине где то в гру
ужас
А за останні два тижні ситуація змінилася на 180 градусів.
Цікаво, що серед депутатів монобільшості вже циркулюють обговорення про те, що як тільки перемога буде за нами - потрібно буде чим швидше провести перевибори президента, Верховної Ради та на місцях. Тобто одним махом обнулитися.
"Ні в кого вже немає сумнівів, що Зеленський наступний президент. Раду ми або знову в монобільшість, або зробимо коаліцію, наприклад з "Майбахом". А в регіонах - мери самі стоятимуть у чергу, аби записатися в команду президента."
Роман Кравець
"напоминаю забывчивым. в своем часовом выступлении, предшествовавшем вторжению, путин четко обрисовал свое единственное требование:
УКРАИНА НЕ ДОЛЖНА СУЩЕСТВОВАТЬ.
вся остальная невыполнимая *****, которая вбрасывается в информационное пространство - просто мусор, дымовая завеса.
и любая грызня на эту тему, хоть в попытке вообразить выполнение этой *****, хоть в попытке грозить карами небесными за ее выполнение, одинаково деструктивна.
наша армия и наша дипломатия успешно справляются с защитой страны и ее интересов.
а с мусором можно ознакомиться, но потом сразу же выбросить в урну и забыть.
спасибо за внимание."
ьббНавіть лайкаю більшість постів Кулеби, Резнікова чи Данілова, бо говорять правильні речі, в першу чергу, для зовнішньої аудиторії.
Але заткніть пельку арестовічу.
Ббб Уйміть його, бо здається в цього нарциса конкретно поїхав дах 😡
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил о требованиях Путина к Зеленскому.
«Во-первых, это нейтралитет Украины , то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет «денацификацией».
В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Но пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано», - подчеркнул Калын.
В то же время в Турции констатируют: два последних требования России - отказ Украины от оккупированного Крыма и признание «независимости» ОРДЛО в административных границах Донецкой и Луганской областей - неприемлемы ни для Украины, ни для цивилизованного мира.
«Два самых сложных вопроса, которые стоят перед нами - это пункты 5 и 6, вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы для Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам», - подчеркнул пресс-секретарь Эрдогана.
"
Neuroidentigraf
Не дає спокою думка. Які такі корисні, для України, домовленості буде виконувати московитська сторона, якщо вони публічно відмовились виконувати рішення міжнародних судів та чхати хотіли на всі домовленності майже зі всіма в світі
По-друге. Давай нам звіт про розподіл гуманітарної допомоги. чи ти як, безконтрольно там все розподіляєш? і управи на тебе немає?
Нічого, сядеш ти на лаву підсудних, за все відчитаєшся.
ЩОБ НЕ ЗІРВАТИ ДОМОВЛЕНОСТІ З ПУТЛЄРОМ?
І ЯК? ДОПОМОГЛО?
В ТЕБЕ IQ НИЖЧЕ, НІЖ У МОГО КОТА. ЗАКРИВ БИ ВЖЕ СВОЄ ХЛЄБАЛО...
Идиотизм...