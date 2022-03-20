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70 000 тонн вугілля Австралія безкоштовно надасть Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вартість вугілля та його доставки покриватиметься урядом Австралії.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про цейдеться на сторінці Міністерства енергетики України в Facebook.

Запит про постачання для посилення енергетичної безпеки робив уряд України.

"Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку Росії", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Австралія акумулювала обсяги вугілля, що стане внеском країни в забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням.

Австралійська компанія Whitehaven Coal організовуватиме відповідне відправлення. Наразі по урядовій лінії разом з українською стороною відпрацьовується питання якнайшвидшого постачання.

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А як це вугілля попаде до України?
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20.03.2022 11:42 Відповісти
через польщу - вагонами ..
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20.03.2022 11:44 Відповісти
ото хіба шо
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20.03.2022 12:35 Відповісти
і це вагома допомога у нашому розкладі - спасибі велике !!!
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20.03.2022 11:43 Відповісти
Дякуємо.
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20.03.2022 11:46 Відповісти
Ого 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼

Щира подяка австралійцям за допомогу !!
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20.03.2022 12:06 Відповісти
О, це норм, велика подяка.
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20.03.2022 14:21 Відповісти
 
 