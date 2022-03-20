70 000 тонн вугілля Австралія безкоштовно надасть Україні
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Вартість вугілля та його доставки покриватиметься урядом Австралії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про цейдеться на сторінці Міністерства енергетики України в Facebook.
Запит про постачання для посилення енергетичної безпеки робив уряд України.
"Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку Росії", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Австралія акумулювала обсяги вугілля, що стане внеском країни в забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням.
Австралійська компанія Whitehaven Coal організовуватиме відповідне відправлення. Наразі по урядовій лінії разом з українською стороною відпрацьовується питання якнайшвидшого постачання.
Будь ласка, зачекайте...
Щира подяка австралійцям за допомогу !!