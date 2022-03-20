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На Львівщині дві громади УПЦ (МП) перейшли в ПЦУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

пцу

Сьогодні, 20 березня, священнослужитель Львівської єпархії УПЦ (МП), настоятель Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря у Львові, ігумен Іов Ольшанський разом з громадою вийшов із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшов у штат Львівської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Макарій Малетич).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Leopolis.news із посиланням на власні джерела.

"Наше зволікання робить нас колаборантами й агентами Росії тут, а я хочу, щоб ми були вільними православними християнами, які славлять бога, які люблять свою державу і моляться за неї", – зазначив ігумен Іов Ольшанський.

З прямою мовою ігумена Іова Ольшанського можна ознайомитися тут.

Крім цього, Священнослужитель Львівської єпархії УПЦ (МП), настоятель Свято-покровського Храму у місті Червоноград, що на Львівщині, протоієрей Ігор Деркач разом із громадою вийшли із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшли у штат Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Димитрій (Рудюк).

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Топ коментарі
+21
довго ж ви думали..... чи гундяйка бабла не дав??
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20.03.2022 18:05
+21
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20.03.2022 18:06
+14
........не ужели до сих пор многие не вкуривают, что московский патриархат - ФСБшная клоака?.....тем более на Львовщине.... и тем более сейчас.....
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20.03.2022 18:10
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довго ж ви думали..... чи гундяйка бабла не дав??
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20.03.2022 18:05 Відповісти
церква, це дуже консервативна організація!

треба радіти, що навіть ...

більшість з гундяйкою не згідна, від слова "взагалі", але як тяжко міняти свої погляди!

ви їх часто міняли? я НІ
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20.03.2022 18:12 Відповісти
тримати ніс по вітру -це .....
предать- ето не предать а вовремя предвідеть...
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20.03.2022 18:36 Відповісти
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20.03.2022 18:06 Відповісти
У ПЦУ карма лучше
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20.03.2022 18:07 Відповісти
Прилегли отдохнуть...
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20.03.2022 18:12 Відповісти
ВІДПОЧИНУТЬ, та на концерті кабиздоха відірвуться)
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20.03.2022 18:13 Відповісти
Секта *********...мать-сыру землю бУрят
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20.03.2022 18:14 Відповісти
Бегло прочитал на машине ЭКСПОРТ
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20.03.2022 19:22 Відповісти
Ви зробили мій вечір! Не можу надивитись))
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20.03.2022 21:03 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/11139


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20.03.2022 21:05 Відповісти
Пирсинг пупка интересный, не находите ?
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20.03.2022 21:06 Відповісти
з дітьми сатани не приведешь паству в Царство Божіе
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20.03.2022 18:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VJdM9yaGym4

ржу
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20.03.2022 18:10 Відповісти
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20.03.2022 18:21 Відповісти
........не ужели до сих пор многие не вкуривают, что московский патриархат - ФСБшная клоака?.....тем более на Львовщине.... и тем более сейчас.....
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20.03.2022 18:10 Відповісти
ми толерантні, інші мають час... але час спливає...
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20.03.2022 18:11 Відповісти
Мають бути ще Почаївська та Київська лавра!!!!! Тільки так!!!
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20.03.2022 18:11 Відповісти
Цензор, дай инфу - сколько еще позорников из мацкоффской секты осталось в Украине?
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20.03.2022 18:11 Відповісти
ну молитися за того, хто кидає на тебе бомби досить важко
наскальки я розумію, це споріднено самогубству, а це є найстрашніший гріх
а рпц благословляє кидати на нас бомби

гундяєва якщо послухати
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20.03.2022 18:18 Відповісти
Хорошо бы всем церквям ПЦ предать анафеме РПЦ.
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20.03.2022 18:18 Відповісти
Бог мозги вправил!
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20.03.2022 18:21 Відповісти
С Божьей помощью, наши ВСУ вправили.
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20.03.2022 18:22 Відповісти
Даже эти поняли поражение россии.
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20.03.2022 18:21 Відповісти
І треба передягать рясу.
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20.03.2022 21:23 Відповісти
Цікаво на 8 років війни дішло до народу моськовького паханату що це вбивці?То як бути молитися коло того що молився за гундяя.Це всеодно що в ЗСУ прийшли разом воювати сепари з ордло у яких кров на руках.Це зрадникі які при окупації перші хто доповів би окупантам про патриотичну частину населення України.
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20.03.2022 18:21 Відповісти
Я віруюча людина і є прихожанином спочатку Київського Патріархату,а нині-ПЦУ і звертаюсь до Всих громадян нашої Батьківщини,ПРОШУ,не потрібно лізти в справи церкви,Слава Богу,що процес пішов,видать прийшов час!!! Людині тяжко змінювати свої погляди,поважайте їхній вибір!!!
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20.03.2022 18:22 Відповісти
спочатку в людини повинні бути мозги...
а як немає-ну хто ж тобі лікар....
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20.03.2022 18:41 Відповісти
Так вони вибили давно мізки поклонами попам. Бо БОГУ поклони не треба бить. ПРОСТО нести любов і добро одне одному!!!
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20.03.2022 21:22 Відповісти
что за бред ты несешь, папуас понаехало?..как можно ходить в чужую, замаскированную лишь вывеской, вражью церковь, имея на следующей улице свою, родную каноничную, еще и поклоны иудам в рясах бить, да осанны всякой ху.те с погонами кегебе под рясами, распевая!!! Как это возможно!? Как это понять!?....вы хуже врагов, хохлы-манкурты, вас в детстве кастрировать и стерилизировать нужно, чтобы племя ваше позорное предательское, не размножалось по земле украинской!!!
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20.03.2022 19:12 Відповісти
І на фіга ваще іти в церкву? Ідіть до БОГА! А НЕ до попів "пасредніков".
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20.03.2022 21:20 Відповісти
Фашистский сатанат сейчас ,, перекрашивается,, и становится более опасным - нужно выбрасывать этот мусор в Мордор
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20.03.2022 18:29 Відповісти
церква-це держава в державі..такі ж є і воїни і зрадники..так само і торгують і продають
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20.03.2022 18:31 Відповісти
Але всіх попів перебіжників перевірити по повній, і церкви теж.
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20.03.2022 18:34 Відповісти
Серьезный шаг, гундяйка нервно курит папироску
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20.03.2022 18:35 Відповісти
не поратли начинать отстреливать ряженых в попов фсбшников?
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20.03.2022 18:43 Відповісти
Це зараз на Півдні і Сході це питання не на часі. Після перемоги, коли мільони людей-вірян повернуться до своїх зруйнованих домівок, на цвинтарі до своїх погиблих рідних, - незбіжно виникне питання про підтримку РПЦ московського варварства щодо України і Українців і відповідальність.
Після цього УПЦ МП має прийняти рішення про вихід з РПЦ і приєднання до ПЦУ.
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20.03.2022 19:24 Відповісти
Ні, вони мають пішки піти без всякого скарбу на московію до гундяя. Віри тим попам не має!
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20.03.2022 20:59 Відповісти
Прихожанам УПЦ (МП) потрібно було давно перейти під патронат ПЦУ. Хіба забули, як Кирило - Гундяєв "благословив" кляте московитське військо (їх-там-нєтов") на захоплення Криму ? Це саме Кирило - Гундяєв першим ввів термін "русский мир". Чому Всевишній до цих пір не покарав цього найпідлішого на світі "патріарха", невже Бог не бачить підлості московитів, невже не відчуває страждання наших дітей, наших людей ?
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20.03.2022 19:26 Відповісти
Прихожанам перейти, попів однозначно треба гнати!
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20.03.2022 21:02 Відповісти
Це типу як службовці КГБ перейшли у СБУ - в результаті на 30 році незалежності не маємо жодних таємниць від ворога
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20.03.2022 19:28 Відповісти
На льоту перевзулись? Церкву і скарб лишити громаді, попів гнати босими і пішки на московію. В ПЦУ знайдуться парохи для тих церков. Гнати, бо це пристосуванці й адепти московії!
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20.03.2022 21:01 Відповісти
А не могли б вони перейти на той руській корабель, а потім по маршруту....?
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20.03.2022 21:27 Відповісти
Давайте,давайте!!Хто ще гучніш закричить,гнати,вбивати,кастріровати і тд... А тоді чим ми відрізняємось від кацапського стада,в них теж ці лозунги,тільки стосуються вони вже нас,УКРАЇНЦІВ ---на стовбах перевішаємо,повбиваємо,згноємо. Одна риторика виходить!! Давайте!!!Ще на релігіозному грунті спровокуйте безлад в Державі,вже таке чули від **свободівців** ,що з завтрішнього дня--тільки все і всі на українській мові і ЩО? Все потрібно робити тихо і не поспішаючи,кожна людина прийде до Бога,рано чи пізно. Простий приклад. В мене 3-є дітей,середня(83-го р.) ходила в дитсадок-рос.,школу-рос.,універ-рос., і коли спробував їй щось пояснити,вона відповіла,що все її влаштовує. Менша(91-го р.) дитсадок-рос.,школа--туди-сюди,інститут--70х30,а в Польщі дозакінчувала навчання і проживала з дівчиною з Тернополя,так вже білш українозована була. А в ранці,24 чую,розмова по телефону--українська,не повірив,питаю,а чого це. Так СТАРША мені заявили,що тепер жодного слова російською!! Прийшов час!!
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20.03.2022 22:33 Відповісти
 
 