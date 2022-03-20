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УПЦ МП (1456) ПЦУ (773)

На Львовщине две общины УПЦ (МП) перешли в ПЦУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

пцу

Сегодня, 20 марта, священнослужитель Львовской епархии УПЦ (МП), настоятель Свято-Воскресенского Новоафонского монастыря во Львове, игумен Иов Ольшанский вместе с общиной вышел из юрисдикции УПЦ (МП) и перешел в штат Львовской епархии ПЦУ (управляющий епархией митрополит Макарий Малетич).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Leopolis.news со ссылкой на собственные источники.

"Наше промедление делает нас коллаборантами и агентами России здесь, а я хочу, чтобы мы были свободными православными христианами, славящими бога, любящими свое государство и молящимися за него", - отметил игумен Иов Ольшанский.

С прямой речью игумена Иова Ольшанского можно ознакомиться здесь.

Кроме того, Священнослужитель Львовской епархии УПЦ (МП), настоятель Свято-Покровского Храма в городе Червоноград Львовской области, протоиерей Игорь Деркач вместе с общиной вышли из юрисдикции УПЦ (МП) и перешли в штат Львовско-Сокальской епархии ПЦУ (руководителем епархии является митрополит Димитрий (Рудюк).

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Топ комментарии
+21
довго ж ви думали..... чи гундяйка бабла не дав??
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20.03.2022 18:05
+21
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20.03.2022 18:06
+14
........не ужели до сих пор многие не вкуривают, что московский патриархат - ФСБшная клоака?.....тем более на Львовщине.... и тем более сейчас.....
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20.03.2022 18:10
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довго ж ви думали..... чи гундяйка бабла не дав??
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20.03.2022 18:05 Ответить
церква, це дуже консервативна організація!

треба радіти, що навіть ...

більшість з гундяйкою не згідна, від слова "взагалі", але як тяжко міняти свої погляди!

ви їх часто міняли? я НІ
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20.03.2022 18:12 Ответить
тримати ніс по вітру -це .....
предать- ето не предать а вовремя предвідеть...
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20.03.2022 18:36 Ответить
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20.03.2022 18:06 Ответить
У ПЦУ карма лучше
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20.03.2022 18:07 Ответить
Прилегли отдохнуть...
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20.03.2022 18:12 Ответить
ВІДПОЧИНУТЬ, та на концерті кабиздоха відірвуться)
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20.03.2022 18:13 Ответить
Секта *********...мать-сыру землю бУрят
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20.03.2022 18:14 Ответить
Бегло прочитал на машине ЭКСПОРТ
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20.03.2022 19:22 Ответить
Ви зробили мій вечір! Не можу надивитись))
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20.03.2022 21:03 Ответить
https://t.me/Sharpreview/11139


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20.03.2022 21:05 Ответить
Пирсинг пупка интересный, не находите ?
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20.03.2022 21:06 Ответить
з дітьми сатани не приведешь паству в Царство Божіе
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20.03.2022 18:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VJdM9yaGym4

ржу
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20.03.2022 18:10 Ответить
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20.03.2022 18:21 Ответить
........не ужели до сих пор многие не вкуривают, что московский патриархат - ФСБшная клоака?.....тем более на Львовщине.... и тем более сейчас.....
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20.03.2022 18:10 Ответить
ми толерантні, інші мають час... але час спливає...
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20.03.2022 18:11 Ответить
Мають бути ще Почаївська та Київська лавра!!!!! Тільки так!!!
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20.03.2022 18:11 Ответить
Цензор, дай инфу - сколько еще позорников из мацкоффской секты осталось в Украине?
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20.03.2022 18:11 Ответить
ну молитися за того, хто кидає на тебе бомби досить важко
наскальки я розумію, це споріднено самогубству, а це є найстрашніший гріх
а рпц благословляє кидати на нас бомби

гундяєва якщо послухати
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20.03.2022 18:18 Ответить
Хорошо бы всем церквям ПЦ предать анафеме РПЦ.
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20.03.2022 18:18 Ответить
Бог мозги вправил!
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20.03.2022 18:21 Ответить
С Божьей помощью, наши ВСУ вправили.
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20.03.2022 18:22 Ответить
Даже эти поняли поражение россии.
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20.03.2022 18:21 Ответить
І треба передягать рясу.
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20.03.2022 21:23 Ответить
Цікаво на 8 років війни дішло до народу моськовького паханату що це вбивці?То як бути молитися коло того що молився за гундяя.Це всеодно що в ЗСУ прийшли разом воювати сепари з ордло у яких кров на руках.Це зрадникі які при окупації перші хто доповів би окупантам про патриотичну частину населення України.
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20.03.2022 18:21 Ответить
Я віруюча людина і є прихожанином спочатку Київського Патріархату,а нині-ПЦУ і звертаюсь до Всих громадян нашої Батьківщини,ПРОШУ,не потрібно лізти в справи церкви,Слава Богу,що процес пішов,видать прийшов час!!! Людині тяжко змінювати свої погляди,поважайте їхній вибір!!!
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20.03.2022 18:22 Ответить
спочатку в людини повинні бути мозги...
а як немає-ну хто ж тобі лікар....
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20.03.2022 18:41 Ответить
Так вони вибили давно мізки поклонами попам. Бо БОГУ поклони не треба бить. ПРОСТО нести любов і добро одне одному!!!
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20.03.2022 21:22 Ответить
что за бред ты несешь, папуас понаехало?..как можно ходить в чужую, замаскированную лишь вывеской, вражью церковь, имея на следующей улице свою, родную каноничную, еще и поклоны иудам в рясах бить, да осанны всякой ху.те с погонами кегебе под рясами, распевая!!! Как это возможно!? Как это понять!?....вы хуже врагов, хохлы-манкурты, вас в детстве кастрировать и стерилизировать нужно, чтобы племя ваше позорное предательское, не размножалось по земле украинской!!!
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20.03.2022 19:12 Ответить
І на фіга ваще іти в церкву? Ідіть до БОГА! А НЕ до попів "пасредніков".
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20.03.2022 21:20 Ответить
Фашистский сатанат сейчас ,, перекрашивается,, и становится более опасным - нужно выбрасывать этот мусор в Мордор
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20.03.2022 18:29 Ответить
церква-це держава в державі..такі ж є і воїни і зрадники..так само і торгують і продають
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20.03.2022 18:31 Ответить
Але всіх попів перебіжників перевірити по повній, і церкви теж.
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20.03.2022 18:34 Ответить
Серьезный шаг, гундяйка нервно курит папироску
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20.03.2022 18:35 Ответить
не поратли начинать отстреливать ряженых в попов фсбшников?
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20.03.2022 18:43 Ответить
Це зараз на Півдні і Сході це питання не на часі. Після перемоги, коли мільони людей-вірян повернуться до своїх зруйнованих домівок, на цвинтарі до своїх погиблих рідних, - незбіжно виникне питання про підтримку РПЦ московського варварства щодо України і Українців і відповідальність.
Після цього УПЦ МП має прийняти рішення про вихід з РПЦ і приєднання до ПЦУ.
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20.03.2022 19:24 Ответить
Ні, вони мають пішки піти без всякого скарбу на московію до гундяя. Віри тим попам не має!
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20.03.2022 20:59 Ответить
Прихожанам УПЦ (МП) потрібно було давно перейти під патронат ПЦУ. Хіба забули, як Кирило - Гундяєв "благословив" кляте московитське військо (їх-там-нєтов") на захоплення Криму ? Це саме Кирило - Гундяєв першим ввів термін "русский мир". Чому Всевишній до цих пір не покарав цього найпідлішого на світі "патріарха", невже Бог не бачить підлості московитів, невже не відчуває страждання наших дітей, наших людей ?
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20.03.2022 19:26 Ответить
Прихожанам перейти, попів однозначно треба гнати!
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20.03.2022 21:02 Ответить
Це типу як службовці КГБ перейшли у СБУ - в результаті на 30 році незалежності не маємо жодних таємниць від ворога
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20.03.2022 19:28 Ответить
На льоту перевзулись? Церкву і скарб лишити громаді, попів гнати босими і пішки на московію. В ПЦУ знайдуться парохи для тих церков. Гнати, бо це пристосуванці й адепти московії!
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20.03.2022 21:01 Ответить
А не могли б вони перейти на той руській корабель, а потім по маршруту....?
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20.03.2022 21:27 Ответить
Давайте,давайте!!Хто ще гучніш закричить,гнати,вбивати,кастріровати і тд... А тоді чим ми відрізняємось від кацапського стада,в них теж ці лозунги,тільки стосуються вони вже нас,УКРАЇНЦІВ ---на стовбах перевішаємо,повбиваємо,згноємо. Одна риторика виходить!! Давайте!!!Ще на релігіозному грунті спровокуйте безлад в Державі,вже таке чули від **свободівців** ,що з завтрішнього дня--тільки все і всі на українській мові і ЩО? Все потрібно робити тихо і не поспішаючи,кожна людина прийде до Бога,рано чи пізно. Простий приклад. В мене 3-є дітей,середня(83-го р.) ходила в дитсадок-рос.,школу-рос.,універ-рос., і коли спробував їй щось пояснити,вона відповіла,що все її влаштовує. Менша(91-го р.) дитсадок-рос.,школа--туди-сюди,інститут--70х30,а в Польщі дозакінчувала навчання і проживала з дівчиною з Тернополя,так вже білш українозована була. А в ранці,24 чую,розмова по телефону--українська,не повірив,питаю,а чого це. Так СТАРША мені заявили,що тепер жодного слова російською!! Прийшов час!!
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20.03.2022 22:33 Ответить
 
 