На Львовщине две общины УПЦ (МП) перешли в ПЦУ

Сегодня, 20 марта, священнослужитель Львовской епархии УПЦ (МП), настоятель Свято-Воскресенского Новоафонского монастыря во Львове, игумен Иов Ольшанский вместе с общиной вышел из юрисдикции УПЦ (МП) и перешел в штат Львовской епархии ПЦУ (управляющий епархией митрополит Макарий Малетич).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Leopolis.news со ссылкой на собственные источники.

"Наше промедление делает нас коллаборантами и агентами России здесь, а я хочу, чтобы мы были свободными православными христианами, славящими бога, любящими свое государство и молящимися за него", - отметил игумен Иов Ольшанский.

С прямой речью игумена Иова Ольшанского можно ознакомиться здесь.

Кроме того, Священнослужитель Львовской епархии УПЦ (МП), настоятель Свято-Покровского Храма в городе Червоноград Львовской области, протоиерей Игорь Деркач вместе с общиной вышли из юрисдикции УПЦ (МП) и перешли в штат Львовско-Сокальской епархии ПЦУ (руководителем епархии является митрополит Димитрий (Рудюк).

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