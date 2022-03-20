На Львовщине две общины УПЦ (МП) перешли в ПЦУ
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Сегодня, 20 марта, священнослужитель Львовской епархии УПЦ (МП), настоятель Свято-Воскресенского Новоафонского монастыря во Львове, игумен Иов Ольшанский вместе с общиной вышел из юрисдикции УПЦ (МП) и перешел в штат Львовской епархии ПЦУ (управляющий епархией митрополит Макарий Малетич).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Leopolis.news со ссылкой на собственные источники.
"Наше промедление делает нас коллаборантами и агентами России здесь, а я хочу, чтобы мы были свободными православными христианами, славящими бога, любящими свое государство и молящимися за него", - отметил игумен Иов Ольшанский.
С прямой речью игумена Иова Ольшанского можно ознакомиться здесь.
Кроме того, Священнослужитель Львовской епархии УПЦ (МП), настоятель Свято-Покровского Храма в городе Червоноград Львовской области, протоиерей Игорь Деркач вместе с общиной вышли из юрисдикции УПЦ (МП) и перешли в штат Львовско-Сокальской епархии ПЦУ (руководителем епархии является митрополит Димитрий (Рудюк).
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треба радіти, що навіть ...
більшість з гундяйкою не згідна, від слова "взагалі", але як тяжко міняти свої погляди!
ви їх часто міняли? я НІ
предать- ето не предать а вовремя предвідеть...
ржу
наскальки я розумію, це споріднено самогубству, а це є найстрашніший гріх
а рпц благословляє кидати на нас бомби
гундяєва якщо послухати
а як немає-ну хто ж тобі лікар....
Після цього УПЦ МП має прийняти рішення про вихід з РПЦ і приєднання до ПЦУ.