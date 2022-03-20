УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4280 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 368 11
Латвія (854) Росія (47179) санкції (6835)

Латвія виступає за посилення санкцій проти Росії та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич закликав посилити санкції проти Росії та Білорусі. Включаючи закриття європейських портів для російських суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави МЗС Латвії в Twitter.

Читайте також: У Латвії відкрили сім кримінальних справ за виправдання військової агресії Росії проти України

"Вирушаємо до Брюсселя до Ради міністрів закордонних справ ЄС, ми повинні продовжувати вводити більше санкцій проти Росії та Білорусі, включаючи закриття європейських портів російських суден. Посилити підтримку Молдові та переглянути наш стратегічний компас, щоб відреагувати на нову реальність", - написав він.

Читайте також: Парламент Латвії закликав закрити небо над Україною, - Стефанчук
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Уборка урожаю.
показати весь коментар
20.03.2022 18:32
+7
https://www.facebook.com/100001465070537/videos/2520955024701205/
показати весь коментар
20.03.2022 18:32
+4
....

"Все четыре крупнейшие в мире нефтесервисные компании заявили о прекращении работы в России из-за того, что она напала на Украину, сообщает zn.ua.

Компании Halliburton и Schlumberger вышли из рынка РФ 18 марта, Baker Hughes - 19 марта, Weatherford - 20 марта.

- Halliburton - вторая по величине нефтесервисная компания в мире, ее клиентами были "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" и другие.

- Schlumberger - это технологичная компания, которая сотрудничает с клиентами для доступа к энергии в более чем 120 странах.

- Baker Hughes предоставляет продукцию и услуги для бурения нефти, оценки пластов, достройки, консалтинга по добыче пластов.

- Weatherford работает в около 75 странах мира. Производит и поставляет нефтедобывающее оборудование, оказывает сервисные услуги нефтегазовым предприятиям."
показати весь коментар
20.03.2022 18:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
....

"Все четыре крупнейшие в мире нефтесервисные компании заявили о прекращении работы в России из-за того, что она напала на Украину, сообщает zn.ua.

Компании Halliburton и Schlumberger вышли из рынка РФ 18 марта, Baker Hughes - 19 марта, Weatherford - 20 марта.

- Halliburton - вторая по величине нефтесервисная компания в мире, ее клиентами были "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" и другие.

- Schlumberger - это технологичная компания, которая сотрудничает с клиентами для доступа к энергии в более чем 120 странах.

- Baker Hughes предоставляет продукцию и услуги для бурения нефти, оценки пластов, достройки, консалтинга по добыче пластов.

- Weatherford работает в около 75 странах мира. Производит и поставляет нефтедобывающее оборудование, оказывает сервисные услуги нефтегазовым предприятиям."
показати весь коментар
20.03.2022 18:30 Відповісти
Это тот идеальный случай, когда ХОРОШИЙ СПЛОЧЁННЫЙ МИР ЛУЧШЕ войны.
показати весь коментар
20.03.2022 18:32 Відповісти
Уборка урожаю.
показати весь коментар
20.03.2022 18:32 Відповісти
https://www.facebook.com/100001465070537/videos/2520955024701205/
показати весь коментар
20.03.2022 18:32 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 18:41 Відповісти
++++++++++++
показати весь коментар
20.03.2022 18:42 Відповісти
А що би було, якби Польща оголосила війну білорусі? НАТО атакнуло би білорусь вразі атаки білорусів на Польщу?
показати весь коментар
20.03.2022 18:33 Відповісти
Санкціями ци придурочних маньяків не зупинити.
показати весь коментар
20.03.2022 18:34 Відповісти
https://twitter.com/***********/status/1505133568506400778
показати весь коментар
20.03.2022 18:34 Відповісти
D
показати весь коментар
20.03.2022 18:47 Відповісти
У Латвии больше яйчишки чем у угров и фрицов вместе взятых
показати весь коментар
20.03.2022 18:50 Відповісти
 
 