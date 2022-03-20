УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4204 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
35 433 149
війна (56332) Генштаб ЗС (4486) Ліві (14) Росія (47179)

РФ домовилась з Лівією про направлення "добровольців" до України, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лівія

Російськими пропагандистами розпочато підготовку населення РФ до тривалої війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної воєнної операції", проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні.

"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України, з метою участі у бойових діях на боці російської федерації. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Просування військ РФ зупинено майже на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+63
Ray


@Ray_net_ua

·
8 ч



Чтоб вы понимали разгром РФ. Вот маленькая часть, из всех(!) кто на фото, все(!) погибли и теперь трупы, кроме одного, который тяжелоранен и может не выживет.
331 полк ВДВ, который пытался штурмовать киевское направление. И это малая часть, таких разгромов армии РФ очень много.

показати весь коментар
20.03.2022 19:22
+40
показати весь коментар
20.03.2022 19:25
+37
показати весь коментар
20.03.2022 19:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а їх попередили що завертатимуть в свинячі шкури?
показати весь коментар
20.03.2022 19:30 Відповісти
а бойових верблюдів чим будуть завозити, теж літаками ? Славно цього хафтара Байраки поганяли в Лівії, за пару днів 11 Панцирів спалили.
показати весь коментар
20.03.2022 19:30 Відповісти
Олег Данилов


@Danko007

·
8 ч



Специально для москалей. Это сахар. Во «взятом за 2 дня Киеве». Без ограничений. Ноль ажиотажа.

показати весь коментар
20.03.2022 19:31 Відповісти
а это уже психологическое оружие,против неокрепших скрепных умишек)))
показати весь коментар
20.03.2022 19:54 Відповісти
Ви хочете щоб вони за цукром до нас поперли?))
показати весь коментар
20.03.2022 20:29 Відповісти
Дааа ...необдумано фото виклав....
показати весь коментар
20.03.2022 21:28 Відповісти
Обережно, гидота: Битва кацапів за цукор
показати весь коментар
20.03.2022 21:28 Відповісти
Пипец! Скоро и вправду кацапы друг у друга продовольствие зубами выгрызать будут
показати весь коментар
20.03.2022 22:40 Відповісти
Так і буде: згадайте 90-ті.

показати весь коментар
20.03.2022 22:54 Відповісти
А это уже не гуманно , нужно придерживаться хоть каких-то конвенций
показати весь коментар
20.03.2022 21:33 Відповісти
Була інформація - що Туреччина не буде пропускати літаки з цими "добровольцями" через свій повітряний простір.
показати весь коментар
20.03.2022 19:32 Відповісти
сырые угольки
показати весь коментар
20.03.2022 19:32 Відповісти
Вже всі племена на Землі перепитав і просив....
Добре, хоч на Марсі життя немає....
показати весь коментар
20.03.2022 21:29 Відповісти
Мы победим, а вам гореть в аду,
Во веки не утихнет мести пламя,
Огнём вас Вечным отпрыски найдут,
За то, что не спасли Победы Знамя!
показати весь коментар
20.03.2022 19:33 Відповісти
Не буде такого, що Ви прокидаєтеся завтра, і буде кінець війни. Це буде тривала боротьба, в якій ми обов'язково переможемо. Але ми повинні бути сильними та маємо це витримати,
показати весь коментар
20.03.2022 19:33 Відповісти
Тобто з так званими повстанцями хафтара))) ну,ну ой як весело їх турецькі байрактари ***..шили! І доречі за хафтара величезна кааліція: раша,Франція, Ізраїль, Єгипет , ОАЕ
показати весь коментар
20.03.2022 19:33 Відповісти
Просто лівійцям кацапи не сказали, що у нас також є Байрактари.
Вони їх бояться, як вогню, - турки добряче Байрактарами відмандячили в Лівії цих вояк Халіфи Хафтара.
показати весь коментар
20.03.2022 19:33 Відповісти
А що, сирійці вже обсерлися?
показати весь коментар
20.03.2022 19:34 Відповісти
Ну кадыровцам уже сделали пару лишних дырок,ну и этим сделают.
показати весь коментар
20.03.2022 19:34 Відповісти
русня и басурмане всего мира = братушки на век... хоспаде... вторая армия мира... русаки вы просто унтерменши, смиритесь
показати весь коментар
20.03.2022 19:35 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 19:36 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 19:39 Відповісти
Украине надо сделать заявление,что всех пленных будем кормить только салом.
показати весь коментар
20.03.2022 19:40 Відповісти
А мертвых - хоронить в свинных шкурах!
показати весь коментар
20.03.2022 20:25 Відповісти
Жодних полонених. Тим паче - це найманці. Хай знають, що їх тут навіть ховати не будуть - підуть на корм собакам та свиням.
показати весь коментар
20.03.2022 21:01 Відповісти
Що оце вояки???
показати весь коментар
20.03.2022 19:42 Відповісти
Возможно рашисты хотят спихнуть часть вины за свои преступления на сирийцев,ливийцев и еще х.з. кого - они убивали,грабили,насиловали а мы белые и пушистые. На самом деле обосралась ********* знатно - ищут резервы где можно,но это не поможет - подавятся Украиной твари!
показати весь коментар
20.03.2022 19:49 Відповісти
Люди хто зараз у Чехії перевірте цю інформацію:
https://t.me/vinnytskaODA/781?single
Щойно збита російська ракета на Вінничині,на фото видно виробника електронної начинки "Александер Электрик" власник фірми Александр Гончаров
([email protected]) ,яка крім москви має офіс у Празі та заробляє там валюту знаходиться за адресою: Štěrboholská 1307/44 10200 Prague 10 - Hostivař Czech Republic номер телефону:777915558
показати весь коментар
20.03.2022 19:51 Відповісти
им холодно не будет
показати весь коментар
20.03.2022 19:53 Відповісти
Почему не палестинцы?
показати весь коментар
20.03.2022 19:55 Відповісти
Им самим от израилской оккупации осбовождатся
показати весь коментар
20.03.2022 20:46 Відповісти
ху*ло решил все дерьмо планеты перемолоть в Украине.Понятно что. нам хочешь не хочешь придется все это уничтожать. но .это дерьмо также и горя принесет.
***** .отчаянно пытается втянуть нато на территории Украины .чтобы оправдать войну перед своими лаптями. Вот и НАТО может поработать над Ливией .не наземную операцию .хотя может на это и расчет .возможно ху*ло завез туда ПВО.
показати весь коментар
20.03.2022 20:11 Відповісти
Негативно на психологическом состоянии украинцев сказываются усталость, а также пауза на фронте.

Украинцы могут вступить в третью фазу психологического опустошения, характеризующуюся апатией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в воскресенье, 20 марта.
"Хочу предупредить: скоро самые главные ваши кумиры - Ким, Арестович - уже не будут вызывать никакого эффекта. Народ поделится - тех, кто будет стоять ровно и идти к победе, будет меньше, чем тех, кто сломается", - резюмировал Арестович.
показати весь коментар
20.03.2022 20:15 Відповісти
Что за бред, какая апатия? Передышка -возможность подвести вооружение. Арестович уже выдохся болтат? Пусть роет окопы.
показати весь коментар
20.03.2022 20:28 Відповісти
...сколько можно пиарить этого продажного бистобола?
... помню его ещё с 2014 с его "теорией" "теплого океана " ...
показати весь коментар
20.03.2022 22:03 Відповісти
Думаю коли вони дізнаються, що їх тут похоронять у свинячих шкурах або з куском сала в роті, то бажаючих приїхати сюди вже не залишиться.
показати весь коментар
20.03.2022 20:16 Відповісти
расия должна быть разрушена
показати весь коментар
20.03.2022 20:17 Відповісти
Чтоб ливийцы тут же сдались и попробовали попасть в ЕС. Надёжный, как швейцарские часы, план.
показати весь коментар
20.03.2022 20:22 Відповісти
Да так и будет.
показати весь коментар
20.03.2022 20:35 Відповісти
Хафтар - це не Лівія. Це московська маріонетка.
показати весь коментар
20.03.2022 20:35 Відповісти
Рашиська росія це держава терорист ,це імперія зла ,нациські виродки керують ,а дебільний народ вірить,що ж будьте прокляті варвари.
показати весь коментар
20.03.2022 20:41 Відповісти
Сомнительно, законная правительство протурецское, они вряд ли отправять сами воевали против вагнеровцев, их противники хафтаровцы, после вывода русских наемников сами окажутся в неудобном положении..
показати весь коментар
20.03.2022 20:49 Відповісти
А,хто такий арестович.???Сидить розвалившись як,в пивному барі,щось шепче *** почуєш,і такий важняк,просто ******* від ЛЮСІ,,,Може спитаємо в ного,як там поживає НТВ,де він бігав на підробітках знімаючись вепізодичних ролях.???Чи як він освоював контору по психотарапії???Чи як він працбвав в МО ГУР,і дослужився до капітана,чи майора,бо він і сам толком не знає в якому він військовому званні.???Вїн просто грає роль актора,якому щось відомо,,, і він скаже зараз таке ,яке ніхто не знає,і дуже важне і всі призатамувавши подих слухають.Він вам і зараз не скаже яку посаду займає,то він радник Презедента в тристоронній групі,якої зараз немає,мо не має уже мінських домовленностей.Та взалі то, воно ніхто і звати його ніяк.
показати весь коментар
20.03.2022 20:53 Відповісти
І що, вони зовсім не задумалися про те, як швидко ті 40 тисяч сирійців закінчилися?
показати весь коментар
20.03.2022 20:56 Відповісти
приїзжайте
теж ховати будемо у свинячих шкірах
та фото відправляти у Лівію
показати весь коментар
20.03.2022 21:31 Відповісти
Это бенгазийцы с восточной Ливии. Как вояки, они не очень. Удар не держат. Кста, время для молитв очень соблюдают. Зная время молитвы, можно этим воспользоывться. И кто-то упомянул берберов - это очень хорошие, миролюбивые люди. Они не пойдут.
показати весь коментар
20.03.2022 23:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 