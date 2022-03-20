РФ домовилась з Лівією про направлення "добровольців" до України, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російськими пропагандистами розпочато підготовку населення РФ до тривалої війни.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної воєнної операції", проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні.
"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України, з метою участі у бойових діях на боці російської федерації. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил російської федерації", - йдеться в повідомленні.
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@Danko007
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8 ч
Специально для москалей. Это сахар. Во «взятом за 2 дня Киеве». Без ограничений. Ноль ажиотажа.
Добре, хоч на Марсі життя немає....
Во веки не утихнет мести пламя,
Огнём вас Вечным отпрыски найдут,
За то, что не спасли Победы Знамя!
Вони їх бояться, як вогню, - турки добряче Байрактарами відмандячили в Лівії цих вояк Халіфи Хафтара.
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Щойно збита російська ракета на Вінничині,на фото видно виробника електронної начинки "Александер Электрик" власник фірми Александр Гончаров
([email protected]) ,яка крім москви має офіс у Празі та заробляє там валюту знаходиться за адресою: Štěrboholská 1307/44 10200 Prague 10 - Hostivař Czech Republic номер телефону:777915558
***** .отчаянно пытается втянуть нато на территории Украины .чтобы оправдать войну перед своими лаптями. Вот и НАТО может поработать над Ливией .не наземную операцию .хотя может на это и расчет .возможно ху*ло завез туда ПВО.
Украинцы могут вступить в третью фазу психологического опустошения, характеризующуюся апатией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в воскресенье, 20 марта.
"Хочу предупредить: скоро самые главные ваши кумиры - Ким, Арестович - уже не будут вызывать никакого эффекта. Народ поделится - тех, кто будет стоять ровно и идти к победе, будет меньше, чем тех, кто сломается", - резюмировал Арестович.
... помню его ещё с 2014 с его "теорией" "теплого океана " ...
теж ховати будемо у свинячих шкірах
та фото відправляти у Лівію