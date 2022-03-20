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10 мільйонів українців залишили свої домівки через війну, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

біженці

Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.

Про це заявив у неділю верховний комісар ООН у справах біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", – написав у Twitter Філіппо Гранді.

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десять мегапобажань ПТН ПНХ
мо вже воно здохне?
пристрельте його хтось, а?
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20.03.2022 20:13 Відповісти
Просто чудова організація, порахувала всіх хто залишив свої домівки, скільки перетнули кордон, скільки дітей вбито та покалічено та багато інших хороших речей. Арифметики озабочені.
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20.03.2022 20:13 Відповісти
Та да- якийсь нікчемний театральний гурток за величезні гроші.
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20.03.2022 20:15 Відповісти
І що ви здатні зробити для її припинення? Аж нічого.
То нащо ви тоді взагалі потрібні?
Задумайся, світе, які нікчемні організації тобою керують чи просто роблять вигляд за наші податки.
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20.03.2022 20:14 Відповісти
Боже мой, каждый четвертый украинец !!!!!

Сирия-Украина....
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20.03.2022 20:15 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:24 Відповісти
ох ах какой ужас, кошмар, но самолеты не дадим, пво не дадим , небо не закроем, а так ох как жалко, хнык, флажок Украины на аватарку в поддержку... импотенты
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20.03.2022 20:28 Відповісти
 
 