10 мільйонів українців залишили свої домівки через війну, - ООН
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Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.
Про це заявив у неділю верховний комісар ООН у справах біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", – написав у Twitter Філіппо Гранді.
Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022
The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.
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мо вже воно здохне?
пристрельте його хтось, а?
То нащо ви тоді взагалі потрібні?
Задумайся, світе, які нікчемні організації тобою керують чи просто роблять вигляд за наші податки.
Сирия-Украина....