10 мільйонів українців залишили свої домівки через війну, - ООН

Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.

Про це заявив у неділю верховний комісар ООН у справах біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", – написав у Twitter Філіппо Гранді.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.