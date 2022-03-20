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10 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

біженці

Десять миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны России.

Об этом заявил в воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал в Twitter Филиппо Гранди.

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десять мегапобажань ПТН ПНХ
мо вже воно здохне?
пристрельте його хтось, а?
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20.03.2022 20:13 Ответить
Просто чудова організація, порахувала всіх хто залишив свої домівки, скільки перетнули кордон, скільки дітей вбито та покалічено та багато інших хороших речей. Арифметики озабочені.
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20.03.2022 20:13 Ответить
Та да- якийсь нікчемний театральний гурток за величезні гроші.
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20.03.2022 20:15 Ответить
І що ви здатні зробити для її припинення? Аж нічого.
То нащо ви тоді взагалі потрібні?
Задумайся, світе, які нікчемні організації тобою керують чи просто роблять вигляд за наші податки.
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20.03.2022 20:14 Ответить
Боже мой, каждый четвертый украинец !!!!!

Сирия-Украина....
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20.03.2022 20:15 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:24 Ответить
ох ах какой ужас, кошмар, но самолеты не дадим, пво не дадим , небо не закроем, а так ох как жалко, хнык, флажок Украины на аватарку в поддержку... импотенты
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20.03.2022 20:28 Ответить
 
 