Українська ППО збила ворожий безпілотник на Одещині

У неділю, 20 березня, підрозділ Протиповітряної оборони ЗСУ збив над Одещиною ворожий безпілотник.

Про це повідомляє у Фейсбуці речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

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"Підтверджено знищення ворожого безпілотника в небі Одещини. Дякуємо силам ППО ЗСУ", - зазначив Братчук.

Увечері в неділю теж звучали потужні постріли. "Працюють ППО ЗСУ. Вражини - в пекло", - пояснив речник оперативного штабу ОВА.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, коментуючи ситуацію, зазначив у відеозверненні в Телеграмі, що в неділю обстрілів Одещини не було – противник почав активно використовувати безпілотні літальні апарати в місті та області. "Але наша ППО працює, маємо підтвердження про збиття цих БПЛА", - сказав він.

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Марченко також звернувся до російських військових: "З кожним днем ваших смертей все більше і більше, керівництву рф байдужа ваша доля. І здача в полон в Україні може стати для вас не просто порятунком, а й шансом на майбутнє. Прийміть єдино правильне рішення – складіть зброю і здайтеся. Інакше беззаперечна віра українського народу в перемогу перетворить вас на добрива для нашої землі".