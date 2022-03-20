УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3889 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 750 6
Одеська область (2490) ППО (1823) ЗСУ (5700)

Українська ППО збила ворожий безпілотник на Одещині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У неділю, 20 березня, підрозділ Протиповітряної оборони ЗСУ збив над Одещиною ворожий безпілотник.

Про це повідомляє у Фейсбуці речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot

"Підтверджено знищення ворожого безпілотника в небі Одещини. Дякуємо силам ППО ЗСУ", - зазначив Братчук.

Увечері в неділю теж звучали потужні постріли. "Працюють ППО ЗСУ. Вражини - в пекло", - пояснив речник оперативного штабу ОВА.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, коментуючи ситуацію, зазначив у відеозверненні в Телеграмі, що в неділю обстрілів Одещини не було – противник почав активно використовувати безпілотні літальні апарати в місті та області. "Але наша ППО працює, маємо підтвердження про збиття цих БПЛА", - сказав він.

Читайте також: Треті країни мають надати Україні авіацію, ППО та інші типи озброєнь, – Карбер. ВIДЕО

Марченко також звернувся до російських військових: "З кожним днем ваших смертей все більше і більше, керівництву рф байдужа ваша доля. І здача в полон в Україні може стати для вас не просто порятунком, а й шансом на майбутнє. Прийміть єдино правильне рішення – складіть зброю і здайтеся. Інакше беззаперечна віра українського народу в перемогу перетворить вас на добрива для нашої землі".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щупають простір потвори
показати весь коментар
20.03.2022 20:52 Відповісти
Пару дней тому было скромнее чем сегодня. все небо было в трассерах. черти .реально зондируют. один к одному что пару дней тому. судя где били .
показати весь коментар
20.03.2022 20:54 Відповісти
скажу так сохраняя все остальное локацию звук сирен и ихнее ПВО пух пух бах бах тра тра та-та-та музыка просто для слуха... если тихо то начинаю читать новость 1 вариант Воно таки сдохло 1-Б его таки свои же стекловатой замотали 2 вариант Россия просто исчезла распавшись на атомы.. 3 версия Россию инопланетяне закатали в бетон по периметру..
показати весь коментар
20.03.2022 20:56 Відповісти
Та вони постійно їх тут пускають...
показати весь коментар
20.03.2022 21:27 Відповісти
Спостерігав за роботою наших ППО з вікна: спрацювали на "відмінно"💥! Якщо кожен із нас - де б він не був, чим би не займався(і ті хто на передовій, і ті хто випікає хліб і ті хто відновлює розбиті ворогом життєві комунікації)буде виконувати свою роботу так само на відмінно - ми зможемо швидше вимести рашистську мерзоту "запарєбрік" і врятувати більше життів. Усім нашим воїнам ЗСУ(усім нашим захисникам)- ВЕЛИЧЕЗНА шана, подяка і низький уклін! 🙏Хай Бог вас усіх береже! Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
20.03.2022 22:30 Відповісти
А хиба не може збитий безпілотник у адєссє, случайна впасти трухану на голову?
показати весь коментар
20.03.2022 22:38 Відповісти
 
 