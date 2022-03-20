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Одесская область (3104) ПВО (1476) ВСУ (5134)

Украинская ПВО сбила вражеский беспилотник в Одесской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В воскресенье, 20 марта, подразделение Противовоздушной обороны ВСУ сбило над Одесской областью вражеский беспилотник.

Об этом сообщает в Фейсбуке спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

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"Подтверждено уничтожение вражеского беспилотника в небе Одесской области. Спасибо силам ПВО ВСУ", - отметил Братчук.

Вечером в воскресенье звучали мощные выстрелы. "Работают ПВО ВСУ. Вражина - в ад", - пояснил спикер оперативного штаба ОВА.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, комментируя ситуацию, отметил в видеообращении в Телеграмме, что в воскресенье обстрелов Одещины не было – противник начал активно использовать беспилотные летательные аппараты в городе и области. "Но наша ПВО работает, имеем подтверждение об уничтожении этих БПЛА", - сказал он.

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Марченко также обратился к российским военным: "С каждым днем ваших смертей все больше и больше, руководству РФ безразлична ваша судьба. И сдача в плен в Украине может стать для вас не просто спасением, но и шансом на будущее. Примите единственно правильное решение – сложите оружие и сдайтесь. Иначе безоговорочная вера украинского народа в победу превратит вас в удобрения для нашей земли".
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Щупають простір потвори
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20.03.2022 20:52 Ответить
Пару дней тому было скромнее чем сегодня. все небо было в трассерах. черти .реально зондируют. один к одному что пару дней тому. судя где били .
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20.03.2022 20:54 Ответить
скажу так сохраняя все остальное локацию звук сирен и ихнее ПВО пух пух бах бах тра тра та-та-та музыка просто для слуха... если тихо то начинаю читать новость 1 вариант Воно таки сдохло 1-Б его таки свои же стекловатой замотали 2 вариант Россия просто исчезла распавшись на атомы.. 3 версия Россию инопланетяне закатали в бетон по периметру..
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20.03.2022 20:56 Ответить
Та вони постійно їх тут пускають...
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20.03.2022 21:27 Ответить
Спостерігав за роботою наших ППО з вікна: спрацювали на "відмінно"💥! Якщо кожен із нас - де б він не був, чим би не займався(і ті хто на передовій, і ті хто випікає хліб і ті хто відновлює розбиті ворогом життєві комунікації)буде виконувати свою роботу так само на відмінно - ми зможемо швидше вимести рашистську мерзоту "запарєбрік" і врятувати більше життів. Усім нашим воїнам ЗСУ(усім нашим захисникам)- ВЕЛИЧЕЗНА шана, подяка і низький уклін! 🙏Хай Бог вас усіх береже! Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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20.03.2022 22:30 Ответить
А хиба не може збитий безпілотник у адєссє, случайна впасти трухану на голову?
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20.03.2022 22:38 Ответить
 
 