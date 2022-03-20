Украинская ПВО сбила вражеский беспилотник в Одесской области

В воскресенье, 20 марта, подразделение Противовоздушной обороны ВСУ сбило над Одесской областью вражеский беспилотник.

Об этом сообщает в Фейсбуке спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

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"Подтверждено уничтожение вражеского беспилотника в небе Одесской области. Спасибо силам ПВО ВСУ", - отметил Братчук.

Вечером в воскресенье звучали мощные выстрелы. "Работают ПВО ВСУ. Вражина - в ад", - пояснил спикер оперативного штаба ОВА.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, комментируя ситуацию, отметил в видеообращении в Телеграмме, что в воскресенье обстрелов Одещины не было – противник начал активно использовать беспилотные летательные аппараты в городе и области. "Но наша ПВО работает, имеем подтверждение об уничтожении этих БПЛА", - сказал он.

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Марченко также обратился к российским военным: "С каждым днем ваших смертей все больше и больше, руководству РФ безразлична ваша судьба. И сдача в плен в Украине может стать для вас не просто спасением, но и шансом на будущее. Примите единственно правильное решение – сложите оружие и сдайтесь. Иначе безоговорочная вера украинского народа в победу превратит вас в удобрения для нашей земли".