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супутник (125) телебачення (731) Укркосмос (7)

Шість регіональних українських телеканалів починають мовлення на супутнику

Новини Цензор.НЕТ Технології

супутник,космос

Державне космічне агентство України та ДП "Укркосмос" забезпечили мовлення регіональних українських телеканалів на супутнику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт Національної ради з питань телерадіомовлення.

Вже доступні телеканали: "Рівне 1" (Рівне), "Віта ТВ" (Вінниця), "Відікон" (Суми), "TV 7+" (Хмельницький), "7 канал" (Одеса).

Найближчим часом на супутнику запрацює телеканал "ЗЕТ" із Запоріжжя.

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Знайти ці канали на супутнику можна за такими технічними характеристиками: супутниковий ретранслятор AMOS-7; частота прийому 12341МГц; символьна швидкість 17900 Ксимв/с; корекція помилок (FEC) 3/4%; поляризація горизонтальна; формат мовлення MPEG-4 DVB/S2

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Москалі по супутниках якутськими ліпьошками почнуть пулять з бісу )
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20.03.2022 23:19 Відповісти
Телеканал "Зет" має подумати про перейменування.
А то різні асоціації нехороші виникають...

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20.03.2022 23:21 Відповісти
Тількі що теж про це !
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20.03.2022 23:22 Відповісти
То на приманку )
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20.03.2022 23:24 Відповісти
Неможливо!

Це перша літера призвища СаміЗнаєтеКого!
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20.03.2022 23:33 Відповісти
Найближчим часом на супутнику запрацює телеканал "ЗЕТ" із Запоріжжя.Джерело: https://censor.net/ua/n3327182

Z ????

Може назву іншу зробити ?
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20.03.2022 23:22 Відповісти
Же,ме, ре все неважливо , тільки б не дивитись цілодобово на ведучих які ще вчора кричали про бандерівських нацистів та ущємлєнія рускага язика ,працюючи на кацапів, а тепер патріотами стали бл. А про люську і других баєвих разведчікав з опи взагалі писати не хочеться.
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20.03.2022 23:53 Відповісти
Канал зет?? Нацрада сліпа і глуха, чи як..Чи знову "какая разница" ?
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21.03.2022 00:04 Відповісти
 
 