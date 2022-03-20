5 243 8
Шість регіональних українських телеканалів починають мовлення на супутнику
Новини Цензор.НЕТ Технології
Державне космічне агентство України та ДП "Укркосмос" забезпечили мовлення регіональних українських телеканалів на супутнику.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт Національної ради з питань телерадіомовлення.
Вже доступні телеканали: "Рівне 1" (Рівне), "Віта ТВ" (Вінниця), "Відікон" (Суми), "TV 7+" (Хмельницький), "7 канал" (Одеса).
Найближчим часом на супутнику запрацює телеканал "ЗЕТ" із Запоріжжя.
Знайти ці канали на супутнику можна за такими технічними характеристиками: супутниковий ретранслятор AMOS-7; частота прийому 12341МГц; символьна швидкість 17900 Ксимв/с; корекція помилок (FEC) 3/4%; поляризація горизонтальна; формат мовлення MPEG-4 DVB/S2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А то різні асоціації нехороші виникають...
Це перша літера призвища СаміЗнаєтеКого!
Z ????
Може назву іншу зробити ?