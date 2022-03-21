Законопроєкт для відкликання депутатів від заборонених партій готується, - Корнієнко

У Верховній Раді напрацьовують законопроєкт, який дасть змогу за народною ініціативою відкликати депутатів, обраних до місцевих рад від заборонених проросійських партій.

Про це повідомив заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Серед названих РНБО партій лише одна парламентська - "Опозиційна платформа - За життя", але є багато позапарламентських, наприклад "Партія Шарія". Вони мають розлогу мережу фракцій у місцевих радах. Зрозуміло, що це теж депутати, але місцевих рад, тому треба вирішувати питання щодо їх подальшої долі. Ми готуємо з колегами відповідний законопроєкт, який дозволить відкликати цих депутатів за народною ініціативою. Я думаю, що суспільство теж має отримати інструмент впливу на склад місцевих рад, щоб у них не було зрадників", - сказав він.

Щодо подальшого функціонування парламентської фракції "ОПЗЖ" перший віцеспікер зауважив, що механізм, який би автоматично припинив повноваження депутатів із фракції у зв’язку з її забороною, не напрацьований.

Водночас він додав: "Ми працюємо над тим, щоб ці депутати зрозуміли цю інформацію, відчули її, прожили, можливо, зробили якісь свої організаційні висновки".

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

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