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Новини Політика України
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ВР (11728) РНБО (1717) Корнієнко (649)

Законопроєкт для відкликання депутатів від заборонених партій готується, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

вр,рада,верховна

У Верховній Раді напрацьовують законопроєкт, який дасть змогу за народною ініціативою відкликати депутатів, обраних до місцевих рад від заборонених проросійських партій.

Про це повідомив заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Серед названих РНБО партій лише одна парламентська - "Опозиційна платформа - За життя", але є багато позапарламентських, наприклад "Партія Шарія". Вони мають розлогу мережу фракцій у місцевих радах. Зрозуміло, що це теж депутати, але місцевих рад, тому треба вирішувати питання щодо їх подальшої долі. Ми готуємо з колегами відповідний законопроєкт, який дозволить відкликати цих депутатів за народною ініціативою. Я думаю, що суспільство теж має отримати інструмент впливу на склад місцевих рад, щоб у них не було зрадників", - сказав він.

Щодо подальшого функціонування парламентської фракції "ОПЗЖ" перший віцеспікер зауважив, що механізм, який би автоматично припинив повноваження депутатів із фракції у зв’язку з її забороною, не напрацьований.

Водночас він додав: "Ми працюємо над тим, щоб ці депутати зрозуміли цю інформацію, відчули її, прожили, можливо, зробили якісь свої організаційні висновки".

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Читайте: Наступного тижня парламент знову збереться і плідно попрацює, - Корнієнко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
А чому відкликати тільки депутатів місцевих рад? 😲 Треба ще й депутатів-зрадників з Верховної ради почистити! 🤔
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21.03.2022 02:49
+7
Ці всі депутати мало того що повинні бути відкликані та йще перевірені СБУ конфісковані активи і вони до кінця життя не можуть посідати ніяку посаду в держаних органах вони і їх діти ! А толку що ви їх відкличите?Вони знову якесь лайно створять і знову будуть гадити країні !
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21.03.2022 03:06
+7
Я щось не зрозумів?
"Водночас він додав: "Ми працюємо над тим, щоб ці депутати зрозуміли цю інформацію, відчули її, прожили, можливо, зробили якісь свої організаційні висновки". Джерело: https://censor.net/ua/n3327213"
Це дуже скидається на пряме запрошення "перемалюватися" і продовжувати свою діяльність.
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21.03.2022 04:56
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С#ки поверніть нормальні канали, а ціх ведучих у#бків медведчуковських і мураєвських собі залиште.
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21.03.2022 02:48 Відповісти
А чому відкликати тільки депутатів місцевих рад? 😲 Треба ще й депутатів-зрадників з Верховної ради почистити! 🤔
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21.03.2022 02:49 Відповісти
Це неможливо, тому що тоді головний законодавчий орган буде не легітимним, повинен бути розпуск ВР та нові вибори, а в умовах військового часу вибори заборонені
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21.03.2022 08:37 Відповісти
І списки членів первинних партійних осередків потрібно буде опублікувати, бо суки вже розбіглися по світу. Їх потрібно виловлювати
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21.03.2022 08:46 Відповісти
Це шобло хоче перетворити на на кацапських орків, ось вам один телевізор, ведучі українофоби які цілодобово будуть вливати свою пропаганду ,і все , що ми кажим так воно і є. І ніхто не має права, розказувати правду якою б вона не була. Так чим ми будемо відрізнятися від орків?
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21.03.2022 02:53 Відповісти
Ці всі депутати мало того що повинні бути відкликані та йще перевірені СБУ конфісковані активи і вони до кінця життя не можуть посідати ніяку посаду в держаних органах вони і їх діти ! А толку що ви їх відкличите?Вони знову якесь лайно створять і знову будуть гадити країні !
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21.03.2022 03:06 Відповісти
"Нарабатывают"... Что там нарабатывать? Из тепленького кресла наф., на его место следующего по прошлым выборам по его округу, если не принадлежит запрещенным партиям. Если да, то следующего вниз по списку.
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21.03.2022 03:31 Відповісти
Військовий час рано (ліпше) чи пізно (гірше) закінчиться...
Гірше ,якщо він буде роками
І тоді ці промоскальські партії стануть знову законними ...
А якщо ВР прийме Закон - тоді назавжди !

П.С. А партію Мороза та Луценка (непогана була партія у свій час)- як опустили ... Зрадили і початкову ідеологію і принципи "оранжевого майдану"... Знюхалися з комуняками та ригами ... І під кінець - обрали головою - Ківу
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21.03.2022 10:44 Відповісти
Давайте автоматом всех чистить? Незачет (предательство) и растрел нах.
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21.03.2022 04:47 Відповісти
Я щось не зрозумів?
"Водночас він додав: "Ми працюємо над тим, щоб ці депутати зрозуміли цю інформацію, відчули її, прожили, можливо, зробили якісь свої організаційні висновки". Джерело: https://censor.net/ua/n3327213"
Це дуже скидається на пряме запрошення "перемалюватися" і продовжувати свою діяльність.
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21.03.2022 04:56 Відповісти
з такими темпами на 30 червня якраз встигнете
стидоба!!!
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21.03.2022 04:58 Відповісти
В Телеграмі Рагозіна опубліковано запитання: кого ви хочете бачити новим призедентом України? Іподано список кандидатів. Ворог сам дав українцям розстрільний список!!!
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21.03.2022 05:39 Відповісти
Звісно,за традицією ,законопроект буде антиконституційним.
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21.03.2022 05:45 Відповісти
Депутатів вер. Ради повинно бути не більше 50 і всі нові.
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21.03.2022 06:04 Відповісти
...уже ху же не будет... отзывайте
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21.03.2022 07:30 Відповісти
Это шо, ОПЗЖопников пожурят пальчиком и на этом всё? Да вы там вобще офонарели? У ,,Слуг урода" уже кворума для монобильшости не хватает, так они решили себе подобрать той непотриб из разогнанных партий. Суки!
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21.03.2022 07:36 Відповісти
НУ НЕ ПОСПІШАЙТЕ, НЕ ПОСПІШАЙТЕ, ГОТУЙТЕ. КРАЇНА ПОЧЕКАЄ...
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21.03.2022 07:52 Відповісти
Усім прекрасно відомі прізвища кацапських крис у ВР, і не треба юлити. По законам військового часу - їх усіх малиб давно знищити фізично!
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21.03.2022 10:28 Відповісти
 
 