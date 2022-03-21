ЄС розгляне можливість запровадження нафтового ембарго проти РФ

Уряди країн Європейського Союзу розглянуть питання про накладення нафтового ембарго на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Прагнучи змусити президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України, ЄС разом із західними союзниками вже запровадив низку санкцій, зокрема заморожування активів російського центрального банку.

"Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

Уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, потім президент США Джо Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включно з Японією.

Чотири раунди санкцій ЄС, запроваджені протягом останніх трьох тижнів, у тому числі проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі, поки що не змусили Кремль змінити курс в Україні.

Це залишає перед блоком економічно найважчий вибір відмови від російської нафти, як це зробили Сполучені Штати та Велика Британія, але не 27 країн ЄС.

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Повідомляється, що країни Балтії, включно з Литвою, наполягають на запровадженні ембарго як наступного логічного кроку, тоді як Німеччина застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.

Москва попередила, що санкції ЄС щодо російської нафти можуть спонукати її до закриття магістрального газопроводу до Європи. ЄС покладається на Росію на 40% свого газу, а Німеччина одна з найбільш залежних економік ЄС.

Німеччина також є найбільшим покупцем російської нафти в ЄС.

Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Франція, яка очолює шестимісячне головування в ЄС, ймовірно, виявиться вирішальною.

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Президент Емманюель Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні погіршиться, не повинно бути "табу" щодо санкцій.

Дипломати заявили, що російська атака хімічною зброєю в Україні або потужне бомбардування Києва може стати причиною енергетичного ембарго.