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Новини За кордоном
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ЄС розгляне можливість запровадження нафтового ембарго проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Уряди країн Європейського Союзу розглянуть питання про накладення нафтового ембарго на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Прагнучи змусити президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України, ЄС разом із західними союзниками вже запровадив низку санкцій, зокрема заморожування активів російського центрального банку.

"Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

Уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, потім президент США Джо Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включно з Японією.

Чотири раунди санкцій ЄС, запроваджені протягом останніх трьох тижнів, у тому числі проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі, поки що не змусили Кремль змінити курс в Україні.

Це залишає перед блоком економічно найважчий вибір відмови від російської нафти, як це зробили Сполучені Штати та Велика Британія, але не 27 країн ЄС.

Також читайте: Штати розглядають можливість запровадження повного ембарго на торгівлю з РФ, - Мінфін США

Повідомляється, що країни Балтії, включно з Литвою, наполягають на запровадженні ембарго як наступного логічного кроку, тоді як Німеччина застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.

Москва попередила, що санкції ЄС щодо російської нафти можуть спонукати її до закриття магістрального газопроводу до Європи. ЄС покладається на Росію на 40% свого газу, а Німеччина одна з найбільш залежних економік ЄС.

Німеччина також є найбільшим покупцем російської нафти в ЄС.

Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Франція, яка очолює шестимісячне головування в ЄС, ймовірно, виявиться вирішальною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова ФРН від ембарго на російський газ морально неприйнятна, - посол у Німеччині Мельник

Президент Емманюель Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні погіршиться, не повинно бути "табу" щодо санкцій.

Дипломати заявили, що російська атака хімічною зброєю в Україні або потужне бомбардування Києва може стати причиною енергетичного ембарго.

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Топ коментарі
+17
Ще потрібні санкції на заборону рашистським коритам заходити в порти Європи
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21.03.2022 08:15
+11
Йшов 26-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття.
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21.03.2022 08:14
+9
А нічого, що це саме ви дали хУЙЛУ гроші та технології для створення зброї, якою воно зараз вчинило геноцид в Україні?
Уроки Другої Світової ситі бюргери вже забули...
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21.03.2022 08:17
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Йшов 26-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття.
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21.03.2022 08:14 Відповісти
А нічого, що це саме ви дали ***** гроші та технології для створення зброї, якою воно зараз вчинило геноцид в Україні?
Уроки Другої Світової ситі бюргери вже забули...
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21.03.2022 08:17 Відповісти
Ще потрібні санкції на заборону рашистським коритам заходити в порти Європи
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21.03.2022 08:15 Відповісти
Дело нужное.

В очередной раз пну местное правительство через ФБ.
Надеюсь, что не забанят за то, что достаю их почти каждый день
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21.03.2022 08:18 Відповісти
Нафта в обмін на кондоми
щоби не плодились
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21.03.2022 08:19 Відповісти
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21.03.2022 08:21 Відповісти
кушать обгоревшую рашен мертвичину
бедные собачки
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21.03.2022 08:31 Відповісти
Дійшло? Може і з введенням миротворців дійде. Нагадаю - три тижні тому більшість із західних країн навіть чути не хотіли про SWIFT. Тепер той SWIFT просто стає не потрібним. Розрахунки проводити не буде за що.
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21.03.2022 08:23 Відповісти
і шо ті миротворці будуть робити? вже ОБСЄ було і шо?
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21.03.2022 08:24 Відповісти
Нууу. Миротворців - то таке гарне слово для ООН. Це за моїми уявленнями мали б бути військові НАТО, як у Югославії. Теж під егідою ООН. Тут діє певний алгоритм - спочатку з метою безпеки тиждень-два працює авіація і ракети. Потім вводяться контингенти. І це таки буде зроблено. Просто прагматизм не дозволяє це зробити зараз. Спочатку українці повинні взяти на себе місію вибти їхні ударні озброєння. Про справжніх миротворців вирішуються в ООН, а не на зустрічі представників країн НАТО і Байдена. Можливо я надто оптимістичний, але у цивілізованого світу інших шляхів немає. Тму рано, чи пізно їм таки доведеться це робити. Затягування війни на роки, а до того власне і йде несе пряму загрозу для правлячих еліт програти вибори і що більш важливо - нести колосальні витрати в ресурсах.
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21.03.2022 08:32 Відповісти
миротворці..це захоплені землі на межі, ті шо зараз існують..)(уйло не відступить..а тільки ще більше наростить армію..і знову вдарить..це постійні обстріли..те саме шо ОРДЛО вже 8 років...
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21.03.2022 08:38 Відповісти
Прочитайте ще раз мій пост. Це не миротворців ООН. Нагадаю, в Ірак теж зайшли миртворці НАТО. Пам'ятаєте, що вони там робили?
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21.03.2022 08:42 Відповісти
і плювати хотів )(уйло на ваші домовленності переговори і миротворців..він настрашив НАТО і піде далі..це орда...ніякі цівілізаційні процеси не зупинять..
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21.03.2022 08:41 Відповісти
😊 Ви серйозно думаєте, що пуцин налякав НАТО? Навпаки - він їх дуже здивував. Ви дотепер не зрозуміли, що НАТО діє не від того, що боїться, чи ні, а від того, чи буде від дій довготриваоий економічний ефект. Якщо своїми активними діями Альянс домагається більшого в плані торгівлі і виробництва, ніж бездіяльністю, то він буде діяти. Не забувайте - вони капіталісти. Там все крутиться навколо економіки.
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21.03.2022 08:47 Відповісти
шось казали кацапський кораблик підбили біля Одеси
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21.03.2022 08:23 Відповісти
Германию все пучит твари бабло считают
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21.03.2022 08:24 Відповісти
Розгляне можливість... Це сильно.
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21.03.2022 08:24 Відповісти
Після перемоги, якщо від когось почую, що потрібно налагоджувати відносини, вести вигідний бізнес з орками, що їх просто ввели в оману, а так вони нормальні, чесне слово, буду бити, поки не заберуть в лікарню.
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21.03.2022 08:25 Відповісти
Если при отступлении поставить на дороге макет кадыровцев (типа как макеты полиции), а перед ними метров за 200-300 бутылки поставить. То едет кацап и:
1. Видит бутылки.
2. Кадыровцы.
3. Ассоциация = сейчас придётся садится на бутылку!
4. ! Это заград отряд! И нужно двигаться в противоположную сторону
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21.03.2022 08:27 Відповісти
"Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен" ... 120 млн ділим на 100 (нехай навіть по 100 будуть додавати щоразу), множим на 3 (припустим ЄС буде оголошувати нові "санкції" кожні 3 дні, що саме по собі нереально "швидко" для бюрократії ЄС), ділим на 365 днів , отримаєм - 120000000чол. / 100чол. * 3дні / 360дні =10 000 років . Отже, такими темпами ЄС може гратися у санкції ще 10 тисяч років. Україна встоїть ?
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21.03.2022 08:30 Відповісти
если про персональные санкции
там реально сильно богатых меньше 1%
а так олигархов уже всех внесли почти
другое дело в какой степени они работают и исполняются
там бывает через 100 "рук" имущество на кого то запишут
иди ищи связи
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21.03.2022 08:35 Відповісти
какая позиция у франции, германии и италии?
согласны на это?
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21.03.2022 08:32 Відповісти
Italija skazala jesli nado tak mozet i nepokupat s raski,Francija oni i tak malo zakupala s raski,nemci glavnoje dolzni soglasitsia ix nado nazymat,ecio Avstrija,vengry
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21.03.2022 08:39 Відповісти
Пусть сначала границу закроют между Польшей и Беларусью
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21.03.2022 08:36 Відповісти
конченные фрицы, как вы задолбали со своим подлизыванием пуйлу, выйдете из ес, войдите в состав рашки и не вносите раздор в европейское единство
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21.03.2022 08:55 Відповісти
Ну. Це ж легко, просто танкерами возити нафту з арабських країн, а не з росії.
Це з газом важче, там трубопровод треба будувати.
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21.03.2022 08:58 Відповісти
Нафта - це найболючіша для кацапів економічна санкція
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21.03.2022 10:39 Відповісти
Вони це мали прийняти ще після початку війни!
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21.03.2022 11:16 Відповісти
 
 