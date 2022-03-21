ЄС розгляне можливість запровадження нафтового ембарго проти РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряди країн Європейського Союзу розглянуть питання про накладення нафтового ембарго на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Прагнучи змусити президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України, ЄС разом із західними союзниками вже запровадив низку санкцій, зокрема заморожування активів російського центрального банку.
"Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.
Уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, потім президент США Джо Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включно з Японією.
Чотири раунди санкцій ЄС, запроваджені протягом останніх трьох тижнів, у тому числі проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі, поки що не змусили Кремль змінити курс в Україні.
Це залишає перед блоком економічно найважчий вибір відмови від російської нафти, як це зробили Сполучені Штати та Велика Британія, але не 27 країн ЄС.
Повідомляється, що країни Балтії, включно з Литвою, наполягають на запровадженні ембарго як наступного логічного кроку, тоді як Німеччина застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.
Москва попередила, що санкції ЄС щодо російської нафти можуть спонукати її до закриття магістрального газопроводу до Європи. ЄС покладається на Росію на 40% свого газу, а Німеччина одна з найбільш залежних економік ЄС.
Німеччина також є найбільшим покупцем російської нафти в ЄС.
Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Франція, яка очолює шестимісячне головування в ЄС, ймовірно, виявиться вирішальною.
Президент Емманюель Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні погіршиться, не повинно бути "табу" щодо санкцій.
Дипломати заявили, що російська атака хімічною зброєю в Україні або потужне бомбардування Києва може стати причиною енергетичного ембарго.
Будь ласка, зачекайте...
Уроки Другої Світової ситі бюргери вже забули...
В очередной раз пну местное правительство через ФБ.
Надеюсь, что не забанят за то, что достаю их почти каждый день
щоби не плодились
бедные собачки
1. Видит бутылки.
2. Кадыровцы.
3. Ассоциация = сейчас придётся садится на бутылку!
4. ! Это заград отряд! И нужно двигаться в противоположную сторону
там реально сильно богатых меньше 1%
а так олигархов уже всех внесли почти
другое дело в какой степени они работают и исполняются
там бывает через 100 "рук" имущество на кого то запишут
иди ищи связи
согласны на это?
Це з газом важче, там трубопровод треба будувати.